SARAYDÜZÜ SEÇİM SONUÇLARI

|
AYANCIK
Açılan Sandık Oranı
%100.00
|
%19.39
1.416
|
%53.19|3.885
HAYRETTİN KAYA
|
%21.18
1.547
|
%1.78
130
|
%0
0
|
%0
0
|
%4.46
326
|
BOYABAT
Açılan Sandık Oranı
%100.00
|
%24.81
3.915
|
%5.60
883
|
%25.99
4.101
|
%3.48
549
|
%0
0
|
%0
0
|
%40.13
6.332
|
DİKMEN
Açılan Sandık Oranı
%100.00
|
%56.12|468
ADNAN ACAR
|
%37.17
310
|
%5.28
44
|
%0
0
|
%0
0
|
%0
0
|
%1.44
12
|
DURAĞAN
Açılan Sandık Oranı
%100.00
|
%37.12|1.655
NECMETTİN ERMİŞ
|
%2.53
113
|
%23.24
1.036
|
%0
0
|
%0
0
|
%0
0
|
%37.10
1.654
|
ERFELEK
Açılan Sandık Oranı
%100.00
|
%37.93|907
MEHMET UZUN
|
%33.29
796
|
%7.11
170
|
%0
0
|
%0
0
|
%13.05
312
|
%8.62
206
|
GERZE
Açılan Sandık Oranı
%100.00
|
%33.75
4.071
|
%53.00|6.394
OSMAN BELOVACIKLI
|
%5.58
673
|
%1.20
145
|
%0
0
|
%0
0
|
%6.47
781
|
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı
%100.00
|
%39.41
11.877
|
%49.36|14.875
METİN GÜRBÜZ
|
%0
0
|
%4.89
1.474
|
%0.15
45
|
%0.87
261
|
%5.32
1.602
|
SARAYDÜZÜ
Açılan Sandık Oranı
%100.00
|
%41.54
373
|
%0
0
|
%54.01|485
FERDİ CANOĞLU
|
%1.67
15
|
%0
0
|
%0.33
3
|
%2.45
22
|
TÜRKELİ
Açılan Sandık Oranı
%100.00
|
%51.24|1.987
VEYSEL ŞAHİN
|
%14.39
558
|
%30.69
1.190
|
%0
0
|
%0
0
|
%0
0
|
%3.69
143