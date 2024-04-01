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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 21:26

GERZE SEÇİM SONUÇLARI

%100.00
  • GERZE Toplam Seçmen 15.628
  • Açılan Sandık 48
  • Kullanılan Oy 12.681
  • Geçerli Oy 12.064
  • Geçersiz Oy 617
  • Katılım Oranı %81.14
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%100.00
TÜM SEÇİM SONUÇLARI

BELEDİYE BAŞKANLIKLARI

OSMAN BELOVACIKLI cumhuriyet-halk-partisi
OSMAN
BELOVACIKLI
%53.00 6.394 Oy
HÜSEYİN YÜKSEK adalet-ve-kalkinma-partisi
HÜSEYİN
YÜKSEK
%33.75 4.071 Oy
MUSTAFA ÖZ milliyetci-hareket-partisi
MUSTAFA
ÖZ
%5.58 673 Oy
ÖMER TUGAY YILMAZ yeniden-refah-partisi
ÖMER TUGAY
YILMAZ
%5.21 629 Oy
YAVUZ YİĞİT iyi-parti
YAVUZ
YİĞİT
%1.20 145 Oy
PARTİLER
Saadet Partisi
%0.67 81 Oy
Bağımsız Türkiye Partisi
%0.18 22 Oy
Demokratik Sol Parti
%0.16 19 Oy
Halkın Kurtuluş Partisi
%0.16 19 Oy
Hür Dava Partisi
%0.09 11 Oy
*Belediye Başkanlık sonuçlarına göre

İLÇE GENEL MECLİSİ

İL GENEL MECLİSİ SEÇİM SONUÇLARI
  • Seçmen Sayısı 15.628
  • Kullanılan Oy 12.685
Cumhuriyet Halk Partisi
%47.87 5.728 Oy
Adalet ve Kalkınma Partisi
%30.83 3.689 Oy
Milliyetçi Hareket Partisi
%10.73 1.284 Oy
Yeniden Refah Partisi
%6.23 746 Oy
İyi Parti
%2.17 260 Oy
Türkiye İşçi Partisi
%0.87 104 Oy
Saadet Partisi
%0.80 96 Oy
Bağımsız Türkiye Partisi
%0.33 39 Oy
Türkiye Komünist Partisi
%0.16 19 Oy
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
AYANCIK Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%19.39 1.416
%53.19|3.885
HAYRETTİN KAYA 		%21.18 1.547 %1.78 130 %0 0 %0 0 %4.46 326
BOYABAT Yeniden Refah Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%24.81 3.915 %5.60 883 %25.99 4.101 %3.48 549 %0 0 %0 0 %40.13 6.332
DİKMEN Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%56.12|468
ADNAN ACAR 		%37.17 310 %5.28 44 %0 0 %0 0 %0 0 %1.44 12
DURAĞAN Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%37.12|1.655
NECMETTİN ERMİŞ 		%2.53 113 %23.24 1.036 %0 0 %0 0 %0 0 %37.10 1.654
ERFELEK Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%37.93|907
MEHMET UZUN 		%33.29 796 %7.11 170 %0 0 %0 0 %13.05 312 %8.62 206
GERZE Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%33.75 4.071
%53.00|6.394
OSMAN BELOVACIKLI 		%5.58 673 %1.20 145 %0 0 %0 0 %6.47 781
MERKEZ Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%39.41 11.877
%49.36|14.875
METİN GÜRBÜZ 		%0 0 %4.89 1.474 %0.15 45 %0.87 261 %5.32 1.602
SARAYDÜZÜ Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%41.54 373 %0 0
%54.01|485
FERDİ CANOĞLU 		%1.67 15 %0 0 %0.33 3 %2.45 22
TÜRKELİ Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%51.24|1.987
VEYSEL ŞAHİN 		%14.39 558 %30.69 1.190 %0 0 %0 0 %0 0 %3.69 143
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
AYANCIK Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%19.97 1.457
%46.77|3.412
 %22.41 1.635 %2.14 156 %0 0 %2.63 192 %6.09 444
BOYABAT
Açılan Sandık Oranı %100.00
%24.76 3.888 %8.18 1.284 %29.11 4.571 %4.42 694 %0 0 %0 0 %33.54 5.268
DİKMEN Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%49.09|405
 %33.94 280 %10.55 87 %0 0 %0 0 %0 0 %6.42 53
DURAĞAN Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%35.41|1.559
 %4.13 182 %22.83 1.005 %0 0 %0 0 %0 0 %37.63 1.657
ERFELEK Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%36.60 869
%37.57|892
 %16.18 384 %0 0 %0 0 %0 0 %9.65 229
GERZE Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%30.83 3.689
%47.87|5.728
 %10.73 1.284 %2.17 260 %0 0 %0 0 %8.39 1.004
MERKEZ Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%35.38 10.619
%49.68|14.908
 %0 0 %9.32 2.798 %0.21 64 %0 0 %5.40 1.621
SARAYDÜZÜ Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%38.92 339 %0 0
%53.27|464
 %2.99 26 %0 0 %0 0 %4.82 42
TÜRKELİ Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%45.03|1.743
 %19.04 737 %31.05 1.202 %0 0 %0 0 %0 0 %4.88 189
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER ADAY OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		CEVAT ŞENSOY 4.715 %48.92
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		OSMAN BELOVACIKLI 4.339 %45.02
İyi Parti
İYİ PARTİ 		CEMAL YILDIZ 235 %2.44
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		KERİM ULUSOY 231 %2.40
Saadet Partisi
SAADET 		MEHMET ALİ YAVUZ 103 %1.07
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		NECLA KESKİN KUL 15 %0.16
PARTİLER ADAY OY ORAN
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		OSMAN BELOVACIKLI 4.727 %56.78
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		HÜSEYİN GÜLERYÜZ 2.707 %32.52
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		AYHAN TAŞ 756 %9.08
Saadet Partisi
SAADET 		MECİT DEMİRTAŞ 102 %1.23
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		ARZU KURU 33 %0.40
PARTİLER ADAY OY ORAN
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		OSMAN BELOVACIKLI 2.297 %33.55
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		RASİM ERDOĞMUŞ 1.699 %24.82
Demokrat Parti
DP 		HÜSEYİN GÜLERYÜZ 1.278 %18.67
Demokratik Sol Parti
DSP 		YAŞAR AŞICI 1.095 %15.99
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		YUSUF KIRTORUN 272 %3.97
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		MEHMET ALİ DİRİ 150 %2.19
Saadet Partisi
SAADET 		HAMİT ÇAKIR 55 %0.80
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		4.480 %46.86
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		3.909 %40.89
İyi Parti
İYİ PARTİ 		533 %5.58
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		453 %4.74
Saadet Partisi
SAADET 		133 %1.39
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		39 %0.41
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		13 %0.14
PARTİLER OY ORAN
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		4.158 %50.59
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		2.803 %34.10
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		1.096 %13.33
Saadet Partisi
SAADET 		103 %1.25
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		41 %0.50
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		18 %0.22
PARTİLER OY ORAN
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		2.267 %33.42
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		1.683 %24.81
Demokrat Parti
DP 		1.274 %18.78
Demokratik Sol Parti
DSP 		1.025 %15.11
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		243 %3.58
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		219 %3.23
Saadet Partisi
SAADET 		73 %1.08
Kaynak: Anadolu Ajansı