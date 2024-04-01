CANİK SEÇİM SONUÇLARI

|İLÇELER
|AK PARTİ
|CHP
|MHP
|İYİ PARTİ
|DEM Parti
|BĞMSZ
|DİĞER
|
19 MAYIS
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%44.48|7.357OSMAN TOPALOĞLU
|%11.00 1.820
|%0 0
|%5.97 987
|%0 0
|%9.27 1.533
|%29.28 4.844
|
ALAÇAM
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%0 0
|%32.71 5.449
|
%35.41|5.900RAMAZAN ÖZDEMİR
|%4.24 707
|%0 0
|%0 0
|%27.64 4.604
|
ASARCIK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%0 0
|%2.38 254
|
%46.05|4.906ŞERİF KILAĞUZ
|%8.97 956
|%0 0
|%0 0
|%42.59 4.538
|
ATAKUM
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%28.96 36.487
|
%46.50|58.578SERHAT TÜRKEL
|%0 0
|%14.19 17.878
|%0 0
|%0 0
|%10.34 13.031
|
AYVACIK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%45.27 6.031
|%3.06 408
|%0 0
|%1.21 161
|%0 0
|%1.07 142
|%49.39 6.579
|
BAFRA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%38.84|33.163HAMİT KILIÇ
|%11.31 9.659
|%0 0
|%22.98 19.617
|%0.16 133
|%0.15 131
|%26.55 22.671
|
CANİK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%39.50|20.446İBRAHİM SANDIKÇI
|%17.42 9.015
|%0 0
|%10.75 5.563
|%0.19 96
|%0 0
|%32.15 16.642
|
ÇARŞAMBA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%35.48 29.267
|%9.48 7.824
|%0 0
|%2.26 1.868
|%0.10 81
|
%42.96|35.440
|%9.71 8.010
|
HAVZA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%40.96|9.991MURAT İKİZ
|%29.76 7.259
|%0 0
|%8.81 2.148
|%0 0
|%0 0
|%20.48 4.995
|
İLKADIM
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%32.51|55.341İHSAN KURNAZ
|%25.06 42.669
|%0 0
|%26.57 45.232
|%0.14 242
|%0.07 113
|%15.65 26.652
|
KAVAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%31.09 5.255
|%4.36 736
|%0 0
|%19.43 3.284
|%0 0
|%0 0
|%45.12 7.625
|
LADİK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%35.20 3.934
|%14.10 1.576
|%0 0
|%5.77 645
|%0 0
|%0 0
|%44.93 5.021
|
SALIPAZARI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%0 0
|%7.29 1.071
|%33.34 4.897
|%4.73 695
|%0 0
|%0 0
|%54.63 8.023
|
TEKKEKÖY
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%52.18|19.354MUSTAFA CANDAL
|%5.18 1.921
|%0 0
|%1.98 733
|%0 0
|%0 0
|%40.66 15.082
|
TERME
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%49.79|22.879ŞENOL KUL
|%35.57 16.347
|%0 0
|%2.98 1.368
|%0 0
|%0 0
|%11.66 5.360
|
VEZİRKÖPRÜ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%43.30|22.860MURAT GÜL
|%7.15 3.777
|%0 0
|%2.84 1.499
|%0 0
|%2.20 1.160
|%44.51 23.497
|
YAKAKENT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%35.64 2.124
|%12.03 717
|%0 0
|
%50.44|3.006ŞERAFETTİN AYDOĞDU
|%0 0
|%0 0
|%1.90 113
|İLÇELER
|AK PARTİ
|CHP
|MHP
|İYİ PARTİ
|DEM Parti
|BĞMSZ
|DİĞER
|
19 MAYIS
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%48.61|7.963
|%16.02 2.625
|%0 0
|%6.74 1.105
|%0 0
|%0 0
|%28.63 4.690
|
ALAÇAM
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%0 0
|%31.28 5.116
|
%35.36|5.784
|%5.04 824
|%0 0
|%0 0
|%28.32 4.632
|
ASARCIK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%0 0
|%4.47 472
|
%44.37|4.683
|%11.17 1.179
|%0 0
|%0 0
|%39.98 4.220
|
ATAKUM
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%29.16 36.616
|
%44.19|55.496
|%0 0
|%13.19 16.567
|%0 0
|%0 0
|%13.46 16.908
|
AYVACIK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%48.90|6.395
|%3.47 454
|%0 0
|%1.91 250
|%0 0
|%6.45 844
|%39.26 5.135
|
BAFRA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%39.33|33.426
|%14.66 12.458
|%0 0
|%21.57 18.336
|%0.16 132
|%0 0
|%24.29 20.647
|
CANİK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%39.65|20.365
|%18.04 9.266
|%0 0
|%11.54 5.925
|%0.15 77
|%0 0
|%30.62 15.729
|
ÇARŞAMBA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%50.14|40.254
|%18.90 15.176
|%0 0
|%6.06 4.868
|%0 0
|%0 0
|%24.89 19.984
|
HAVZA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%40.85|9.788
|%26.34 6.312
|%0 0
|%8.86 2.124
|%0 0
|%0 0
|%23.94 5.737
|
İLKADIM
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%34.00|57.638
|%28.41 48.156
|%0 0
|%19.76 33.500
|%0.15 249
|%0 0
|%17.68 29.970
|
KAVAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%32.79 5.505
|%7.29 1.224
|%0 0
|%19.16 3.217
|%0 0
|%0 0
|%40.77 6.845
|
LADİK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%36.28|4.024
|%17.30 1.919
|%0 0
|%8.56 949
|%0 0
|%0 0
|%37.87 4.200
|
SALIPAZARI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%0 0
|%9.83 1.425
|
%33.25|4.822
|%6.49 941
|%0 0
|%0 0
|%50.43 7.313
|
TEKKEKÖY
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%51.06|18.766
|%9.65 3.546
|%0 0
|%3.57 1.312
|%0 0
|%0 0
|%35.72 13.127
|
TERME
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%50.81|23.071
|%31.01 14.078
|%0 0
|%3.79 1.719
|%0 0
|%0.54 245
|%13.86 6.291
|
VEZİRKÖPRÜ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%45.75|23.852
|%9.57 4.988
|%0 0
|%4.07 2.122
|%0 0
|%0 0
|%40.62 21.176
|
YAKAKENT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%38.39 2.254
|%16.13 947
|%0 0
|
%40.96|2.405
|%0 0
|%0 0
|%4.51 265
|PARTİLER
|ADAY
|OY
|ORAN
|
|İBRAHİM SANDIKÇI
|34.655
|%62.79
|
|ATIF YİĞİT
|14.550
|%26.36
|
|ALİ ŞENER
|2.768
|%5.02
|
|KEMAL SARAL
|1.329
|%2.41
|
|ERKAN GÖKÇEN
|1.134
|%2.05
|
|YUSUF KURT
|526
|%0.95
|
|RAMAZAN ATAR
|228
|%0.41
|PARTİLER
|ADAY
|OY
|ORAN
|
|OSMAN GENÇ
|29.775
|%55.03
|
|ATIF YİĞİT
|19.294
|%35.66
|
|ENVER MERTOĞLU
|2.652
|%4.90
|
|TURGAY TUNÇER
|1.634
|%3.02
|
|SADETTİN SÖNMEZ
|210
|%0.39
|
|TEVFİK YILMAZ
|200
|%0.37
|
|HATUN PARS
|118
|%0.22
|
|BEKİR USLUCAN
|83
|%0.15
|
|-
|73
|%0.13
|
|ÖZKAN GÜNEYOĞLU
|63
|%0.12
|PARTİLER
|ADAY
|OY
|ORAN
|
|OSMAN GENÇ
|18.201
|%52.53
|
|ŞEFİK YAZGI
|11.021
|%31.81
|
|İSMAİL KURU
|2.788
|%8.05
|
|ARİF ÖZKURT
|1.246
|%3.60
|
|DİLEK KANBER
|870
|%2.51
|
|SEBAHATTİN ÇAM
|408
|%1.18
|
|BEKİR USLUCAN
|114
|%0.33