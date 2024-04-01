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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 21:26

HAVZA SEÇİM SONUÇLARI

%100.00
  • HAVZA Toplam Seçmen 30.757
  • Açılan Sandık 145
  • Kullanılan Oy 26.569
  • Geçerli Oy 24.393
  • Geçersiz Oy 2.176
  • Katılım Oranı %86.38
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%100.00
TÜM SEÇİM SONUÇLARI

BELEDİYE BAŞKANLIKLARI

MURAT İKİZ adalet-ve-kalkinma-partisi
MURAT
İKİZ
%40.96 9.991 Oy
ERTAŞ ÇOBAN cumhuriyet-halk-partisi
ERTAŞ
ÇOBAN
%29.76 7.259 Oy
ENGİN TOPRAK yeniden-refah-partisi
ENGİN
TOPRAK
%10.41 2.540 Oy
SAFİ GÖKÇE iyi-parti
SAFİ
GÖKÇE
%8.81 2.148 Oy
FERHAT GÜLTEKİN buyuk-birlik-partisi
FERHAT
GÜLTEKİN
%7.48 1.824 Oy
PARTİLER
Saadet Partisi
%0.87 211 Oy
Zafer Partisi
%0.69 169 Oy
Demokrat Parti
%0.33 80 Oy
Bağımsız Türkiye Partisi
%0.31 76 Oy
Demokratik Sol Parti
%0.21 51 Oy
*Belediye Başkanlık sonuçlarına göre

İLÇE GENEL MECLİSİ

İL GENEL MECLİSİ SEÇİM SONUÇLARI
  • Seçmen Sayısı 30.757
  • Kullanılan Oy 26.571
Adalet ve Kalkınma Partisi
%40.85 9.788 Oy
Cumhuriyet Halk Partisi
%26.34 6.312 Oy
Yeniden Refah Partisi
%11.51 2.759 Oy
İyi Parti
%8.86 2.124 Oy
Büyük Birlik Partisi
%7.47 1.789 Oy
Türkiye İşçi Partisi
%1.77 423 Oy
Zafer Partisi
%0.93 223 Oy
Saadet Partisi
%0.89 214 Oy
Bağımsız Türkiye Partisi
%0.44 105 Oy
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
19 MAYIS Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%44.48|7.357
OSMAN TOPALOĞLU 		%11.00 1.820 %0 0 %5.97 987 %0 0 %9.27 1.533 %29.28 4.844
ALAÇAM Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0 0 %32.71 5.449
%35.41|5.900
RAMAZAN ÖZDEMİR 		%4.24 707 %0 0 %0 0 %27.64 4.604
ASARCIK Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0 0 %2.38 254
%46.05|4.906
ŞERİF KILAĞUZ 		%8.97 956 %0 0 %0 0 %42.59 4.538
ATAKUM Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%28.96 36.487
%46.50|58.578
SERHAT TÜRKEL 		%0 0 %14.19 17.878 %0 0 %0 0 %10.34 13.031
AYVACIK Yeniden Refah Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%45.27 6.031 %3.06 408 %0 0 %1.21 161 %0 0 %1.07 142 %49.39 6.579
BAFRA Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%38.84|33.163
HAMİT KILIÇ 		%11.31 9.659 %0 0 %22.98 19.617 %0.16 133 %0.15 131 %26.55 22.671
CANİK Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%39.50|20.446
İBRAHİM SANDIKÇI 		%17.42 9.015 %0 0 %10.75 5.563 %0.19 96 %0 0 %32.15 16.642
ÇARŞAMBA BAĞIMSIZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
%35.48 29.267 %9.48 7.824 %0 0 %2.26 1.868 %0.10 81
%42.96|35.440
 %9.71 8.010
HAVZA Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%40.96|9.991
MURAT İKİZ 		%29.76 7.259 %0 0 %8.81 2.148 %0 0 %0 0 %20.48 4.995
İLKADIM Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%32.51|55.341
İHSAN KURNAZ 		%25.06 42.669 %0 0 %26.57 45.232 %0.14 242 %0.07 113 %15.65 26.652
KAVAK Yeniden Refah Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%31.09 5.255 %4.36 736 %0 0 %19.43 3.284 %0 0 %0 0 %45.12 7.625
LADİK Yeniden Refah Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%35.20 3.934 %14.10 1.576 %0 0 %5.77 645 %0 0 %0 0 %44.93 5.021
SALIPAZARI Büyük Birlik Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0 0 %7.29 1.071 %33.34 4.897 %4.73 695 %0 0 %0 0 %54.63 8.023
TEKKEKÖY Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%52.18|19.354
MUSTAFA CANDAL 		%5.18 1.921 %0 0 %1.98 733 %0 0 %0 0 %40.66 15.082
TERME Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%49.79|22.879
ŞENOL KUL 		%35.57 16.347 %0 0 %2.98 1.368 %0 0 %0 0 %11.66 5.360
VEZİRKÖPRÜ Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%43.30|22.860
MURAT GÜL 		%7.15 3.777 %0 0 %2.84 1.499 %0 0 %2.20 1.160 %44.51 23.497
YAKAKENT İyi Parti
Açılan Sandık Oranı %100.00
%35.64 2.124 %12.03 717 %0 0
%50.44|3.006
ŞERAFETTİN AYDOĞDU 		%0 0 %0 0 %1.90 113
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
19 MAYIS Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%48.61|7.963
 %16.02 2.625 %0 0 %6.74 1.105 %0 0 %0 0 %28.63 4.690
ALAÇAM Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0 0 %31.28 5.116
%35.36|5.784
 %5.04 824 %0 0 %0 0 %28.32 4.632
ASARCIK Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0 0 %4.47 472
%44.37|4.683
 %11.17 1.179 %0 0 %0 0 %39.98 4.220
ATAKUM Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%29.16 36.616
%44.19|55.496
 %0 0 %13.19 16.567 %0 0 %0 0 %13.46 16.908
AYVACIK Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%48.90|6.395
 %3.47 454 %0 0 %1.91 250 %0 0 %6.45 844 %39.26 5.135
BAFRA Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%39.33|33.426
 %14.66 12.458 %0 0 %21.57 18.336 %0.16 132 %0 0 %24.29 20.647
CANİK Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%39.65|20.365
 %18.04 9.266 %0 0 %11.54 5.925 %0.15 77 %0 0 %30.62 15.729
ÇARŞAMBA Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%50.14|40.254
 %18.90 15.176 %0 0 %6.06 4.868 %0 0 %0 0 %24.89 19.984
HAVZA Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%40.85|9.788
 %26.34 6.312 %0 0 %8.86 2.124 %0 0 %0 0 %23.94 5.737
İLKADIM Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%34.00|57.638
 %28.41 48.156 %0 0 %19.76 33.500 %0.15 249 %0 0 %17.68 29.970
KAVAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
%32.79 5.505 %7.29 1.224 %0 0 %19.16 3.217 %0 0 %0 0 %40.77 6.845
LADİK Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%36.28|4.024
 %17.30 1.919 %0 0 %8.56 949 %0 0 %0 0 %37.87 4.200
SALIPAZARI Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0 0 %9.83 1.425
%33.25|4.822
 %6.49 941 %0 0 %0 0 %50.43 7.313
TEKKEKÖY Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%51.06|18.766
 %9.65 3.546 %0 0 %3.57 1.312 %0 0 %0 0 %35.72 13.127
TERME Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%50.81|23.071
 %31.01 14.078 %0 0 %3.79 1.719 %0 0 %0.54 245 %13.86 6.291
VEZİRKÖPRÜ Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%45.75|23.852
 %9.57 4.988 %0 0 %4.07 2.122 %0 0 %0 0 %40.62 21.176
YAKAKENT İyi Parti
Açılan Sandık Oranı %100.00
%38.39 2.254 %16.13 947 %0 0
%40.96|2.405
 %0 0 %0 0 %4.51 265
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER ADAY OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		SEBAHATTİN ÖZDEMİR 14.562 %55.88
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		MEHTAP YEŞİLBAŞ 7.512 %28.83
Saadet Partisi
SAADET 		ŞENOL TUNÇAY 517 %1.98
Demokrat Parti
DP 		TURGAY SAAT 359 %1.38
Demokratik Sol Parti
DSP 		TEMEL TERME 114 %0.44
PARTİLER ADAY OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		MURAT İKİZ 15.216 %57.69
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		ERTAŞ ÇOBAN 5.176 %19.62
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		HÜSNÜ YILDIRIM 4.594 %17.42
Büyük Birlik Partisi
BBP 		AYDIN ÖZEL 807 %3.06
Saadet Partisi
SAADET 		ADEM İNAN 504 %1.91
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		ÖZKAN KÜÇÜKÇAKIR 80 %0.30
PARTİLER ADAY OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		MURAT İKİZ 5.767 %51.33
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		HASAN CEMALEDDİN GÜRPINAR 3.508 %31.22
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		ALİ KEMAL KARA 1.429 %12.72
Saadet Partisi
SAADET 		CEMAL ERBAŞ 294 %2.62
Demokrat Parti
DP 		GÖKHAN SUBAŞI 187 %1.66
Demokratik Sol Parti
DSP 		BAYRAM TOKMAK 50 %0.45
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		14.042 %55.42
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		6.465 %25.52
Saadet Partisi
SAADET 		586 %2.31
Büyük Birlik Partisi
BBP 		257 %1.01
Demokrat Parti
DP 		218 %0.86
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		200 %0.79
Demokratik Sol Parti
DSP 		112 %0.44
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		25 %0.10
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		14.147 %54.08
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		5.054 %19.32
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		4.530 %17.32
Büyük Birlik Partisi
BBP 		1.638 %6.26
Saadet Partisi
SAADET 		449 %1.72
Demokrat Parti
DP 		171 %0.65
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		61 %0.23
Türkiye İşçi Partisi
TİP 		40 %0.15
Millet Partisi
Millet 		30 %0.11
Özgürlük ve Dayanışma Partisi
ÖDP 		20 %0.08
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		17 %0.06
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		4.493 %40.35
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		2.998 %26.92
Bağımsız
BĞMSZ 		1.791 %16.08
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		1.314 %11.80
Saadet Partisi
SAADET 		296 %2.66
Demokrat Parti
DP 		196 %1.76
Demokratik Sol Parti
DSP 		48 %0.43
Kaynak: Anadolu Ajansı