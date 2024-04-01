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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 21:26

SALARHA SEÇİM SONUÇLARI

%100.00
  • SALARHA Toplam Seçmen 2.373
  • Açılan Sandık 11
  • Kullanılan Oy 1.908
  • Geçerli Oy 1.739
  • Geçersiz Oy 169
  • Katılım Oranı %80.40
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%100.00
TÜM SEÇİM SONUÇLARI

BELEDİYE BAŞKANLIKLARI

HASAN KARA adalet-ve-kalkinma-partisi
HASAN
KARA
%63.02 1.096 Oy
ŞABAN CİVELEK yeniden-refah-partisi
ŞABAN
CİVELEK
%29.27 509 Oy
MAHMUT ER iyi-parti
MAHMUT
ER
%4.77 83 Oy
RECEP DEVRAN saadet-partisi
RECEP
DEVRAN
%2.93 51 Oy
*Belediye Başkanlık sonuçlarına göre

İLÇE GENEL MECLİSİ

İL GENEL MECLİSİ SEÇİM SONUÇLARI
  • Seçmen Sayısı 2.373
  • Kullanılan Oy 1.894
Adalet ve Kalkınma Partisi
%58.29 1.016 Oy
Yeniden Refah Partisi
%27.65 482 Oy
Milliyetçi Hareket Partisi
%9.98 174 Oy
Saadet Partisi
%4.07 71 Oy
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
ARDEŞEN Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%31.95 5.080
%34.62|5.505
ENVER ATAGÜN 		%3.97 631 %1.19 190 %0.09 14 %0 0 %28.19 4.482
ÇAMLIHEMŞİN Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%54.20|716
ÖMER ALTUN 		%32.85 434 %9.61 127 %0.91 12 %0 0 %0 0 %2.42 32
ÇAYELİ Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%43.01 5.260 %3.15 385
%46.41|5.676
İSMAİL HAKKI ÇİFTÇİ 		%0 0 %0 0 %0.72 88 %6.71 820
DEREPAZARI Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%42.96|1.224
ŞABAN KALÇA 		%0 0 %27.13 773 %0.95 27 %0 0 %0 0 %28.96 825
FINDIKLI Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%35.95 2.660
%57.43|4.249
ERCÜMENT ŞAHİN ÇERVATOĞLU 		%1.76 130 %4.26 315 %0 0 %0 0 %0.61 45
GÜNEYSU Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%71.36|3.421
RIFAT ÖZER 		%11.39 546 %0 0 %2.50 120 %0 0 %2.94 141 %11.81 566
HEMŞİN Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%60.47|612
HALİM KAZİM BEKAR 		%34.39 348 %1.78 18 %0.30 3 %0 0 %1.78 18 %1.28 13
İKİZDERE Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%58.14|832
ABDİ EKŞİ 		%0 0 %36.90 528 %1.05 15 %0 0 %2.10 30 %1.82 26
İYİDERE Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%71.57|2.538
SAFFET METE 		%0 0 %22.22 788 %1.44 51 %0 0 %0 0 %4.77 169
KALKANDERE Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%45.20|1.591
MEHMET YILMAZ 		%0 0 %2.73 96 %7.10 250 %0 0 %0 0 %44.97 1.583
MERKEZ Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%54.70|29.839
RAHMİ METİN 		%12.14 6.623 %0 0 %6.45 3.516 %0.18 97 %0 0 %26.53 14.472
PAZAR Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%34.77 3.365
%50.66|4.902
NEŞET ÇAKIR 		%10.71 1.036 %0.93 90 %0.18 17 %0 0 %2.76 267
BELDELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
BÜYÜKKÖY Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%59.99|925
HAMZA SARUHAN 		%0 0 %36.64 565 %0.65 10 %0 0 %0 0 %2.72 42
KENDİRLİ Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%66.23|1.261
ALAETTİN SERDAR 		%0 0 %0 0 %0.84 16 %0 0 %0 0 %32.93 627
MADENLİ Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%32.54 750 %0 0
%64.25|1.481
MUSTAFA ÇALIŞKAN 		%0.56 13 %0 0 %0 0 %2.65 61
MURADİYE Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%51.15|1.027
MUSA SUREYYA BALCI 		%0 0 %0 0 %2.09 42 %0 0 %0 0 %46.76 939
SALARHA Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%63.02|1.096
HASAN KARA 		%0 0 %0 0 %4.77 83 %0 0 %0 0 %32.20 560
TUNCA Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%54.73|804
RAMAZAN TOPÇU 		%0 0 %1.50 22 %0 0 %0 0 %41.18 605 %2.59 38
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
ARDEŞEN Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%32.86 5.184
%33.63|5.306
 %7.53 1.188 %4.20 663 %0.10 16 %0 0 %21.68 3.420
ÇAMLIHEMŞİN Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%42.10|562
 %29.59 395 %12.66 169 %0.75 10 %0 0 %0 0 %14.91 199
ÇAYELİ Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%43.73|5.313
 %6.36 773 %38.49 4.676 %0 0 %0 0 %0 0 %11.42 1.388
DEREPAZARI Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%41.83|1.186
 %0 0 %26.28 745 %0 0 %0 0 %0 0 %31.89 904
FINDIKLI Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%34.44 2.536
%53.18|3.916
 %3.90 287 %6.98 514 %0 0 %0 0 %1.49 110
GÜNEYSU Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%60.23|2.929
 %11.39 554 %14.89 724 %0 0 %0 0 %0 0 %13.49 656
HEMŞİN Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%57.10|571
 %38.70 387 %2.60 26 %0 0 %0 0 %0 0 %1.60 16
İKİZDERE Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%50.95|727
 %13.24 189 %33.08 472 %0 0 %0 0 %0 0 %2.73 39
İYİDERE Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%61.86|2.190
 %0 0 %24.92 882 %0 0 %0 0 %0 0 %13.22 468
KALKANDERE Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%37.45|1.308
 %0 0 %11.02 385 %6.64 232 %0 0 %0 0 %44.89 1.568
MERKEZ Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%46.85|25.492
 %14.25 7.756 %6.42 3.491 %5.04 2.742 %0 0 %0 0 %27.44 14.934
PAZAR Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%32.22 3.138
%45.73|4.453
 %15.48 1.507 %2.39 233 %0 0 %0 0 %4.18 407
BELDELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
BÜYÜKKÖY Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%58.72|899
 %0 0 %39.45 604 %0 0 %0 0 %0 0 %1.83 28
KENDİRLİ Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%55.01|1.043
 %0 0 %7.81 148 %0 0 %0 0 %0 0 %37.18 705
MADENLİ Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%34.94 797 %0 0
%60.81|1.387
 %0 0 %0 0 %0 0 %4.25 97
MURADİYE Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%45.27|904
 %0 0 %35.05 700 %2.55 51 %0 0 %0 0 %17.13 342
SALARHA Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%58.29|1.016
 %0 0 %9.98 174 %0 0 %0 0 %0 0 %31.73 553
TUNCA Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%52.70|752
 %0 0 %4.77 68 %0 0 %0 0 %42.54 607 %0 0
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER ADAY OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		HASAN KARA 1.116 %59.17
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		HALİL İBRAHİM YAĞCI 696 %36.90
İyi Parti
İYİ PARTİ 		GÖNÜL ER 55 %2.92
Saadet Partisi
SAADET 		FATİH SULTAN ÇOLAK 18 %0.95
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		MUSTAFA ÖDEMİŞ 1 %0.05
PARTİLER ADAY OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		HASAN KARA 839 %51.69
BAĞIMSIZ
BĞMSZ 		- 503 %30.99
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		BÜNYAMİN ARSLAN 228 %14.05
Saadet Partisi
SAADET 		MEHMET TERZİ 28 %1.73
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		ŞENGÜL KESKİN 25 %1.54
PARTİLER ADAY OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		MEHMET KAZANCI 946 %64.14
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		GÖNÜL ER 469 %31.80
Saadet Partisi
SAADET 		İSHAK KAHVECİ 53 %3.59
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		CELAL KAYA 7 %0.47
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		1.059 %56.21
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		734 %38.96
İyi Parti
İYİ PARTİ 		62 %3.29
Saadet Partisi
SAADET 		29 %1.54
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		1.078 %67.71
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		335 %21.04
Saadet Partisi
SAADET 		179 %11.24
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		929 %63.94
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		445 %30.63
Saadet Partisi
SAADET 		79 %5.44
Kaynak: Anadolu Ajansı