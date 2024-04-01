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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 21:26

İKİZDERE SEÇİM SONUÇLARI

%100.00
  • İKİZDERE Toplam Seçmen 1.810
  • Açılan Sandık 10
  • Kullanılan Oy 1.481
  • Geçerli Oy 1.431
  • Geçersiz Oy 50
  • Katılım Oranı %81.82
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%100.00
TÜM SEÇİM SONUÇLARI

BELEDİYE BAŞKANLIKLARI

ABDİ EKŞİ adalet-ve-kalkinma-partisi
ABDİ
EKŞİ
%58.14 832 Oy
HAKAN KARAGÖZ milliyetci-hareket-partisi
HAKAN
KARAGÖZ
%36.90 528 Oy
AYHAN BİBEROĞLU bagimsiz
AYHAN
BİBEROĞLU
%2.10 30 Oy
NEŞAT KAHRAMAN yeniden-refah-partisi
NEŞAT
KAHRAMAN
%1.26 18 Oy
ASUMAN KARADENİZ iyi-parti
ASUMAN
KARADENİZ
%1.05 15 Oy
PARTİLER
Saadet Partisi
%0.28 4 Oy
Bağımsız Türkiye Partisi
%0.28 4 Oy
*Belediye Başkanlık sonuçlarına göre

İLÇE GENEL MECLİSİ

İL GENEL MECLİSİ SEÇİM SONUÇLARI
  • Seçmen Sayısı 1.810
  • Kullanılan Oy 1.481
Adalet ve Kalkınma Partisi
%50.95 727 Oy
Milliyetçi Hareket Partisi
%33.08 472 Oy
Cumhuriyet Halk Partisi
%13.24 189 Oy
Yeniden Refah Partisi
%2.17 31 Oy
Bağımsız Türkiye Partisi
%0.42 6 Oy
Türkiye Komünist Partisi
%0.14 2 Oy
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
ARDEŞEN Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%31.95 5.080
%34.62|5.505
ENVER ATAGÜN 		%3.97 631 %1.19 190 %0.09 14 %0 0 %28.19 4.482
ÇAMLIHEMŞİN Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%54.20|716
ÖMER ALTUN 		%32.85 434 %9.61 127 %0.91 12 %0 0 %0 0 %2.42 32
ÇAYELİ Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%43.01 5.260 %3.15 385
%46.41|5.676
İSMAİL HAKKI ÇİFTÇİ 		%0 0 %0 0 %0.72 88 %6.71 820
DEREPAZARI Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%42.96|1.224
ŞABAN KALÇA 		%0 0 %27.13 773 %0.95 27 %0 0 %0 0 %28.96 825
FINDIKLI Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%35.95 2.660
%57.43|4.249
ERCÜMENT ŞAHİN ÇERVATOĞLU 		%1.76 130 %4.26 315 %0 0 %0 0 %0.61 45
GÜNEYSU Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%71.36|3.421
RIFAT ÖZER 		%11.39 546 %0 0 %2.50 120 %0 0 %2.94 141 %11.81 566
HEMŞİN Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%60.47|612
HALİM KAZİM BEKAR 		%34.39 348 %1.78 18 %0.30 3 %0 0 %1.78 18 %1.28 13
İKİZDERE Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%58.14|832
ABDİ EKŞİ 		%0 0 %36.90 528 %1.05 15 %0 0 %2.10 30 %1.82 26
İYİDERE Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%71.57|2.538
SAFFET METE 		%0 0 %22.22 788 %1.44 51 %0 0 %0 0 %4.77 169
KALKANDERE Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%45.20|1.591
MEHMET YILMAZ 		%0 0 %2.73 96 %7.10 250 %0 0 %0 0 %44.97 1.583
MERKEZ Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%54.70|29.839
RAHMİ METİN 		%12.14 6.623 %0 0 %6.45 3.516 %0.18 97 %0 0 %26.53 14.472
PAZAR Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%34.77 3.365
%50.66|4.902
NEŞET ÇAKIR 		%10.71 1.036 %0.93 90 %0.18 17 %0 0 %2.76 267
BELDELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
BÜYÜKKÖY Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%59.99|925
HAMZA SARUHAN 		%0 0 %36.64 565 %0.65 10 %0 0 %0 0 %2.72 42
KENDİRLİ Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%66.23|1.261
ALAETTİN SERDAR 		%0 0 %0 0 %0.84 16 %0 0 %0 0 %32.93 627
MADENLİ Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%32.54 750 %0 0
%64.25|1.481
MUSTAFA ÇALIŞKAN 		%0.56 13 %0 0 %0 0 %2.65 61
MURADİYE Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%51.15|1.027
MUSA SUREYYA BALCI 		%0 0 %0 0 %2.09 42 %0 0 %0 0 %46.76 939
SALARHA Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%63.02|1.096
HASAN KARA 		%0 0 %0 0 %4.77 83 %0 0 %0 0 %32.20 560
TUNCA Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%54.73|804
RAMAZAN TOPÇU 		%0 0 %1.50 22 %0 0 %0 0 %41.18 605 %2.59 38
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
ARDEŞEN Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%32.86 5.184
%33.63|5.306
 %7.53 1.188 %4.20 663 %0.10 16 %0 0 %21.68 3.420
ÇAMLIHEMŞİN Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%42.10|562
 %29.59 395 %12.66 169 %0.75 10 %0 0 %0 0 %14.91 199
ÇAYELİ Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%43.73|5.313
 %6.36 773 %38.49 4.676 %0 0 %0 0 %0 0 %11.42 1.388
DEREPAZARI Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%41.83|1.186
 %0 0 %26.28 745 %0 0 %0 0 %0 0 %31.89 904
FINDIKLI Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%34.44 2.536
%53.18|3.916
 %3.90 287 %6.98 514 %0 0 %0 0 %1.49 110
GÜNEYSU Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%60.23|2.929
 %11.39 554 %14.89 724 %0 0 %0 0 %0 0 %13.49 656
HEMŞİN Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%57.10|571
 %38.70 387 %2.60 26 %0 0 %0 0 %0 0 %1.60 16
İKİZDERE Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%50.95|727
 %13.24 189 %33.08 472 %0 0 %0 0 %0 0 %2.73 39
İYİDERE Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%61.86|2.190
 %0 0 %24.92 882 %0 0 %0 0 %0 0 %13.22 468
KALKANDERE Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%37.45|1.308
 %0 0 %11.02 385 %6.64 232 %0 0 %0 0 %44.89 1.568
MERKEZ Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%46.85|25.492
 %14.25 7.756 %6.42 3.491 %5.04 2.742 %0 0 %0 0 %27.44 14.934
PAZAR Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%32.22 3.138
%45.73|4.453
 %15.48 1.507 %2.39 233 %0 0 %0 0 %4.18 407
BELDELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
BÜYÜKKÖY Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%58.72|899
 %0 0 %39.45 604 %0 0 %0 0 %0 0 %1.83 28
KENDİRLİ Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%55.01|1.043
 %0 0 %7.81 148 %0 0 %0 0 %0 0 %37.18 705
MADENLİ Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%34.94 797 %0 0
%60.81|1.387
 %0 0 %0 0 %0 0 %4.25 97
MURADİYE Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%45.27|904
 %0 0 %35.05 700 %2.55 51 %0 0 %0 0 %17.13 342
SALARHA Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%58.29|1.016
 %0 0 %9.98 174 %0 0 %0 0 %0 0 %31.73 553
TUNCA Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%52.70|752
 %0 0 %4.77 68 %0 0 %0 0 %42.54 607 %0 0
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER ADAY OY ORAN
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		HAKAN KARAGÖZ 742 %49.73
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		ALİ FUAT YILDIRIM 715 %47.92
İyi Parti
İYİ PARTİ 		PANBULİ TÜFENK 22 %1.47
Saadet Partisi
SAADET 		İLYAS TAŞKIN 11 %0.74
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		YUSUF REŞİT BEYAZAL 2 %0.13
PARTİLER ADAY OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		HASAN KÖSOĞLU 487 %47.01
BAĞIMSIZ
BĞMSZ 		- 454 %43.82
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		İSMET EKŞİ 44 %4.25
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		MEHMET AKSU 31 %2.99
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		DURSUNALİ FİNCAN 15 %1.45
Saadet Partisi
SAADET 		MUSTAFA AZDER 5 %0.48
PARTİLER ADAY OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		HASAN KÖSOĞLU 597 %64.06
BAĞIMSIZ
BĞMSZ 		- 260 %27.90
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		ŞEMSETTİN ÖZKAN 46 %4.94
Demokratik Sol Parti
DSP 		İLYAS YILMAZ 15 %1.61
Saadet Partisi
SAADET 		SULTAN AYDIN 14 %1.50
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		696 %47.19
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		681 %46.17
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		87 %5.90
Saadet Partisi
SAADET 		11 %0.75
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		603 %60.42
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		226 %22.65
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		111 %11.12
Saadet Partisi
SAADET 		44 %4.41
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		14 %1.40
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		515 %57.80
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		205 %23.01
Demokratik Sol Parti
DSP 		85 %9.54
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		55 %6.17
Saadet Partisi
SAADET 		31 %3.48
Kaynak: Anadolu Ajansı