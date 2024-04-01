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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 21:26

TOROSLAR SEÇİM SONUÇLARI

%100.00
  • TOROSLAR Toplam Seçmen 227.805
  • Açılan Sandık 691
  • Kullanılan Oy 170.713
  • Geçerli Oy 162.540
  • Geçersiz Oy 8.173
  • Katılım Oranı %74.94
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%100.00
TÜM SEÇİM SONUÇLARI

BELEDİYE BAŞKANLIKLARI

ABDURRAHMAN YILDIZ cumhuriyet-halk-partisi
ABDURRAHMAN
YILDIZ
%47.05 76.476 Oy
ALİ ÖZ milliyetci-hareket-partisi
ALİ
ÖZ
%39.65 64.451 Oy
NİHAT SOYSAL iyi-parti
NİHAT
SOYSAL
%5.66 9.193 Oy
SONER ÇELİK yeniden-refah-partisi
SONER
ÇELİK
%1.79 2.907 Oy
ZİYA ÖZMEN zafer-partisi
ZİYA
ÖZMEN
%1.35 2.188 Oy
PARTİLER
Hür Dava Partisi
%0.94 1.526 Oy
Saadet Partisi
%0.80 1.300 Oy
Demokrasi ve Atılım Partisi
%0.63 1.017 Oy
Demokrat Parti
%0.39 627 Oy
Bağımsız Türkiye Partisi
%0.32 518 Oy
*Belediye Başkanlık sonuçlarına göre

İLÇE GENEL MECLİSİ

İL GENEL MECLİSİ SEÇİM SONUÇLARI
  • Seçmen Sayısı 227.805
  • Kullanılan Oy 170.630
Cumhuriyet Halk Partisi
%47.56 77.092 Oy
Milliyetçi Hareket Partisi
%37.05 60.052 Oy
İyi Parti
%5.09 8.253 Oy
Yeniden Refah Partisi
%2.04 3.305 Oy
Zafer Partisi
%1.73 2.812 Oy
Hür Dava Partisi
%1.01 1.631 Oy
Saadet Partisi
%0.87 1.405 Oy
Demokrasi ve Atılım Partisi
%0.75 1.215 Oy
Demokrat Parti
%0.73 1.180 Oy
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
AKDENİZ Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%30.39 39.375 %23.50 30.444 %0 0 %1.53 1.980
%36.92|47.843
HOŞYAR SARIYILDIZ 		%0.49 640 %7.17 9.288
ANAMUR Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0 0
%57.73|25.064
DURMUŞ DENİZ 		%37.18 16.140 %2.01 873 %0 0 %0 0 %3.08 1.337
AYDINCIK Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%31.36 2.476
%62.66|4.948
ÖZKAN KILIÇARPA 		%0 0 %4.03 318 %0 0 %0.29 23 %1.66 131
BOZYAZI Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0 0 %27.76 4.906
%37.59|6.642
MUSTAFA ÇETİNKAYA 		%31.81 5.622 %0 0 %0.84 149 %1.99 352
ÇAMLIYAYLA İyi Parti
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0 0 %5.79 368 %44.21 2.812
%47.52|3.023
MEHMET FATİH SOFU 		%0 0 %0 0 %2.48 158
ERDEMLİ Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0 0 %37.51 34.283
%42.55|38.893
MUSTAFA KARA 		%16.34 14.932 %0 0 %0.06 57 %3.54 3.237
GÜLNAR Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0 0 %29.94 5.380
%35.15|6.316
FATİH ÖNGE 		%30.47 5.474 %0 0 %0 0 %4.44 798
MEZİTLİ Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%23.78 27.331
%63.30|72.742
AHMET SERKAN TUNCER 		%0 0 %1.12 1.289 %0 0 %6.17 7.091 %5.63 6.470
MUT İyi Parti
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0 0 %12.19 4.989 %34.05 13.940
%48.54|19.872
MURAT ORHAN 		%0 0 %0 0 %5.22 2.135
SİLİFKE Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0 0
%56.61|45.274
MUSTAFA TURGUT 		%38.04 30.424 %1.41 1.127 %0 0 %0.22 172 %3.72 2.978
TARSUS Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0 0
%46.16|88.415
ALİ BOLTAÇ 		%35.61 68.217 %6.00 11.494 %0 0 %0.09 177 %12.13 23.239
TOROSLAR Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0 0
%47.05|76.476
ABDURRAHMAN YILDIZ 		%39.65 64.451 %5.66 9.193 %0 0 %0.08 130 %7.56 12.290
YENİŞEHİR Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%16.86 23.892
%62.26|88.227
ABDULLAH ÖZYİĞİT 		%0 0 %1.92 2.721 %0 0 %10.96 15.530 %8.00 11.333
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
AKDENİZ Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%28.09 36.402 %28.14 36.467 %0 0 %1.65 2.136
%33.64|43.598
 %0 0 %8.48 10.991
ANAMUR Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0 0
%53.52|23.102
 %37.20 16.061 %3.07 1.327 %0 0 %2.53 1.094 %3.67 1.585
AYDINCIK Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%33.32 2.623
%59.41|4.676
 %0 0 %4.98 392 %0 0 %0 0 %2.29 180
BOZYAZI Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0 0 %29.82 5.211
%39.04|6.821
 %27.70 4.839 %0 0 %0.31 55 %3.12 546
ÇAMLIYAYLA Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0 0 %9.83 621
%45.26|2.860
 %41.75 2.638 %0 0 %0 0 %3.17 200
ERDEMLİ Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0 0 %36.98 33.734
%42.33|38.618
 %14.50 13.232 %0 0 %0 0 %6.18 5.641
GÜLNAR Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0 0 %32.14 5.713
%36.82|6.545
 %25.44 4.523 %0 0 %0 0 %5.60 996
MEZİTLİ Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%24.98 28.658
%64.14|73.581
 %0 0 %1.99 2.286 %0 0 %0 0 %8.89 10.195
MUT İyi Parti
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0 0 %19.73 8.026 %35.56 14.465
%36.94|15.029
 %0 0 %0.19 78 %7.58 3.085
SİLİFKE Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0 0
%55.18|43.968
 %37.42 29.813 %2.19 1.745 %0 0 %0 0 %5.21 4.154
TARSUS Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0 0
%45.53|86.857
 %35.48 67.677 %6.36 12.124 %0 0 %0 0 %12.63 24.092
TOROSLAR Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0 0
%47.56|77.092
 %37.05 60.052 %5.09 8.253 %0 0 %0.38 610 %9.92 16.085
YENİŞEHİR Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%19.15 27.089
%67.35|95.255
 %0 0 %2.52 3.558 %0 0 %0 0 %10.98 15.522
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER ADAY OY ORAN
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		ATSIZ AFŞIN YILMAZ 68.505 %41.68
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		SÜLEYMAN DALKILIÇ 62.072 %37.76
İyi Parti
İYİ PARTİ 		ENDER TURHAN 27.336 %16.63
Demokrat Parti
DP 		SELAHATTİN İZGİ 3.489 %2.12
Saadet Partisi
SAADET 		MEHMET TAŞKIRAN 1.556 %0.95
Demokratik Sol Parti
DSP 		NEBİ ERTUĞRUL KARABULUT 438 %0.27
Vatan Partisi
VATAN 		NURSEL IŞIKSOY 409 %0.25
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		HAMZA KÖSE 312 %0.19
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		NECAT KARAER 258 %0.16
PARTİLER ADAY OY ORAN
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		HAMİT TUNA 45.530 %36.12
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		OSMAN ARIK 28.509 %22.62
Demokratik Toplum Partisi
DTP 		FİLİZ YILMAZ 24.473 %19.41
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		HASAN KILIÇ 23.136 %18.35
Demokratik Sol Parti
DSP 		ŞERİFE ARICI YILDIZ 2.262 %1.79
Saadet Partisi
SAADET 		SELAMİ CENGİZ 1.185 %0.94
Demokrat Parti
DP 		BURAK CANLI 257 %0.20
Hak ve Özgürlükler Partisi
HAK-PAR 		MEMET KIZILDAĞ 248 %0.20
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		UĞUR ÖZER 153 %0.12
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		NECAT KARAER 153 %0.12
Millet Partisi
Millet 		AYŞE ÖNGE 149 %0.12
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER OY ORAN
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		69.167 %42.17
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		55.178 %33.64
İyi Parti
İYİ PARTİ 		23.006 %14.03
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		8.938 %5.45
Demokrat Parti
DP 		4.008 %2.44
Saadet Partisi
SAADET 		1.573 %0.96
Büyük Birlik Partisi
BBP 		915 %0.56
Demokratik Sol Parti
DSP 		428 %0.26
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		331 %0.20
Vatan Partisi
VATAN 		299 %0.18
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		187 %0.11
PARTİLER OY ORAN
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		53.093 %34.18
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		42.956 %27.66
Barış ve Demokrasi Partisi
BDP 		27.479 %17.69
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		26.880 %17.31
Saadet Partisi
SAADET 		1.618 %1.04
Büyük Birlik Partisi
BBP 		881 %0.57
Hak ve Özgürlükler Partisi
HAK-PAR 		643 %0.41
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		624 %0.40
Türkiye İşçi Partisi
TİP 		465 %0.30
Demokrat Parti
DP 		389 %0.25
Millet Partisi
Millet 		114 %0.07
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		90 %0.06
Özgürlük ve Dayanışma Partisi
ÖDP 		89 %0.06
PARTİLER OY ORAN
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		43.559 %34.66
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		28.541 %22.71
Demokratik Toplum Partisi
DTP 		24.280 %19.32
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		23.577 %18.76
Demokratik Sol Parti
DSP 		2.795 %2.22
Saadet Partisi
SAADET 		1.890 %1.50
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		572 %0.46
Demokrat Parti
DP 		473 %0.38
Kaynak: Anadolu Ajansı