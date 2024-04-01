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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 21:26

BOZYAZI SEÇİM SONUÇLARI

%100.00
  • BOZYAZI Toplam Seçmen 21.126
  • Açılan Sandık 74
  • Kullanılan Oy 18.689
  • Geçerli Oy 17.671
  • Geçersiz Oy 1.018
  • Katılım Oranı %88.46
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%100.00
TÜM SEÇİM SONUÇLARI

BELEDİYE BAŞKANLIKLARI

MUSTAFA ÇETİNKAYA milliyetci-hareket-partisi
MUSTAFA
ÇETİNKAYA
%37.59 6.642 Oy
MEHMET TÜRE iyi-parti
MEHMET
TÜRE
%31.81 5.622 Oy
BAYKAL ARIDENİZ cumhuriyet-halk-partisi
BAYKAL
ARIDENİZ
%27.76 4.906 Oy
DURMUŞ ALİ AKDEMİRCİ bagimsiz
DURMUŞ ALİ
AKDEMİRCİ
%0.84 149 Oy
PINAR ALTINÖZ yeniden-refah-partisi
PINAR
ALTINÖZ
%0.71 126 Oy
PARTİLER
Türkiye İşçi Partisi
%0.32 57 Oy
Bağımsız Türkiye Partisi
%0.27 48 Oy
Saadet Partisi
%0.26 46 Oy
Hür Dava Partisi
%0.18 31 Oy
Millet Partisi
%0.12 21 Oy
*Belediye Başkanlık sonuçlarına göre

İLÇE GENEL MECLİSİ

İL GENEL MECLİSİ SEÇİM SONUÇLARI
  • Seçmen Sayısı 21.126
  • Kullanılan Oy 18.698
Milliyetçi Hareket Partisi
%39.04 6.821 Oy
Cumhuriyet Halk Partisi
%29.82 5.211 Oy
İyi Parti
%27.70 4.839 Oy
Yeniden Refah Partisi
%0.76 132 Oy
Hür Dava Partisi
%0.74 129 Oy
Türkiye İşçi Partisi
%0.39 68 Oy
Bağımsız Türkiye Partisi
%0.39 68 Oy
BAĞIMSIZ
%0.31 55 Oy
Büyük Birlik Partisi
%0.27 48 Oy
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
AKDENİZ Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%30.39 39.375 %23.50 30.444 %0 0 %1.53 1.980
%36.92|47.843
HOŞYAR SARIYILDIZ 		%0.49 640 %7.17 9.288
ANAMUR Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0 0
%57.73|25.064
DURMUŞ DENİZ 		%37.18 16.140 %2.01 873 %0 0 %0 0 %3.08 1.337
AYDINCIK Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%31.36 2.476
%62.66|4.948
ÖZKAN KILIÇARPA 		%0 0 %4.03 318 %0 0 %0.29 23 %1.66 131
BOZYAZI Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0 0 %27.76 4.906
%37.59|6.642
MUSTAFA ÇETİNKAYA 		%31.81 5.622 %0 0 %0.84 149 %1.99 352
ÇAMLIYAYLA İyi Parti
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0 0 %5.79 368 %44.21 2.812
%47.52|3.023
MEHMET FATİH SOFU 		%0 0 %0 0 %2.48 158
ERDEMLİ Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0 0 %37.51 34.283
%42.55|38.893
MUSTAFA KARA 		%16.34 14.932 %0 0 %0.06 57 %3.54 3.237
GÜLNAR Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0 0 %29.94 5.380
%35.15|6.316
FATİH ÖNGE 		%30.47 5.474 %0 0 %0 0 %4.44 798
MEZİTLİ Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%23.78 27.331
%63.30|72.742
AHMET SERKAN TUNCER 		%0 0 %1.12 1.289 %0 0 %6.17 7.091 %5.63 6.470
MUT İyi Parti
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0 0 %12.19 4.989 %34.05 13.940
%48.54|19.872
MURAT ORHAN 		%0 0 %0 0 %5.22 2.135
SİLİFKE Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0 0
%56.61|45.274
MUSTAFA TURGUT 		%38.04 30.424 %1.41 1.127 %0 0 %0.22 172 %3.72 2.978
TARSUS Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0 0
%46.16|88.415
ALİ BOLTAÇ 		%35.61 68.217 %6.00 11.494 %0 0 %0.09 177 %12.13 23.239
TOROSLAR Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0 0
%47.05|76.476
ABDURRAHMAN YILDIZ 		%39.65 64.451 %5.66 9.193 %0 0 %0.08 130 %7.56 12.290
YENİŞEHİR Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%16.86 23.892
%62.26|88.227
ABDULLAH ÖZYİĞİT 		%0 0 %1.92 2.721 %0 0 %10.96 15.530 %8.00 11.333
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
AKDENİZ Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%28.09 36.402 %28.14 36.467 %0 0 %1.65 2.136
%33.64|43.598
 %0 0 %8.48 10.991
ANAMUR Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0 0
%53.52|23.102
 %37.20 16.061 %3.07 1.327 %0 0 %2.53 1.094 %3.67 1.585
AYDINCIK Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%33.32 2.623
%59.41|4.676
 %0 0 %4.98 392 %0 0 %0 0 %2.29 180
BOZYAZI Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0 0 %29.82 5.211
%39.04|6.821
 %27.70 4.839 %0 0 %0.31 55 %3.12 546
ÇAMLIYAYLA Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0 0 %9.83 621
%45.26|2.860
 %41.75 2.638 %0 0 %0 0 %3.17 200
ERDEMLİ Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0 0 %36.98 33.734
%42.33|38.618
 %14.50 13.232 %0 0 %0 0 %6.18 5.641
GÜLNAR Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0 0 %32.14 5.713
%36.82|6.545
 %25.44 4.523 %0 0 %0 0 %5.60 996
MEZİTLİ Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%24.98 28.658
%64.14|73.581
 %0 0 %1.99 2.286 %0 0 %0 0 %8.89 10.195
MUT İyi Parti
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0 0 %19.73 8.026 %35.56 14.465
%36.94|15.029
 %0 0 %0.19 78 %7.58 3.085
SİLİFKE Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0 0
%55.18|43.968
 %37.42 29.813 %2.19 1.745 %0 0 %0 0 %5.21 4.154
TARSUS Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0 0
%45.53|86.857
 %35.48 67.677 %6.36 12.124 %0 0 %0 0 %12.63 24.092
TOROSLAR Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0 0
%47.56|77.092
 %37.05 60.052 %5.09 8.253 %0 0 %0.38 610 %9.92 16.085
YENİŞEHİR Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%19.15 27.089
%67.35|95.255
 %0 0 %2.52 3.558 %0 0 %0 0 %10.98 15.522
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER ADAY OY ORAN
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		MUSTAFA ÇETİNKAYA 8.210 %46.91
İyi Parti
İYİ PARTİ 		SEZAİ HASDENİZ 8.145 %46.54
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		YÜKSEL KIR 1.018 %5.82
Demokratik Sol Parti
DSP 		EMRE TEK 48 %0.27
Saadet Partisi
SAADET 		ARİF ŞAHBAZ 47 %0.27
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		ALİ TARIM 34 %0.19
PARTİLER ADAY OY ORAN
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		MEHMET BALLI 7.392 %43.13
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		ALİ DENİZ 7.034 %41.04
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		EMRAH OĞUL 2.161 %12.61
Demokrat Parti
DP 		OSMAN KAHVECİOĞLU 366 %2.14
Büyük Birlik Partisi
BBP 		AHMET USLU 84 %0.49
Saadet Partisi
SAADET 		ARİF ŞAHBAZ 74 %0.43
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		ERDAL AKSAY 28 %0.16
PARTİLER ADAY OY ORAN
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		MEHMET BALLI 5.177 %53.15
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		ALİ DENİZ 4.217 %43.29
Demokratik Sol Parti
DSP 		RIZA KARADENİZ 155 %1.59
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		YÜKSEL ÖZ 139 %1.43
Saadet Partisi
SAADET 		MUSA BEKAR 28 %0.29
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		MUSTAFA MARAL 25 %0.26
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER OY ORAN
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		8.249 %47.38
İyi Parti
İYİ PARTİ 		7.331 %42.10
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		1.639 %9.41
Büyük Birlik Partisi
BBP 		84 %0.48
Saadet Partisi
SAADET 		51 %0.29
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		32 %0.18
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		26 %0.15
PARTİLER OY ORAN
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		7.302 %42.60
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		6.724 %39.23
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		2.417 %14.10
Demokrat Parti
DP 		395 %2.30
Büyük Birlik Partisi
BBP 		131 %0.76
Saadet Partisi
SAADET 		105 %0.61
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		24 %0.14
Türkiye İşçi Partisi
TİP 		20 %0.12
Özgürlük ve Dayanışma Partisi
ÖDP 		13 %0.08
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		8 %0.05
PARTİLER OY ORAN
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		4.883 %50.98
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		4.011 %41.87
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		365 %3.81
Demokratik Sol Parti
DSP 		320 %3.34
Kaynak: Anadolu Ajansı