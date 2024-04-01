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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 21:26

NURHAK SEÇİM SONUÇLARI

%100.00
  • NURHAK Toplam Seçmen 9.342
  • Açılan Sandık 35
  • Kullanılan Oy 7.094
  • Geçerli Oy 6.796
  • Geçersiz Oy 298
  • Katılım Oranı %75.94
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%100.00
TÜM SEÇİM SONUÇLARI

BELEDİYE BAŞKANLIKLARI

İLHAMİ BOZAN cumhuriyet-halk-partisi
İLHAMİ
BOZAN
%53.77 3.654 Oy
İSMET GÖKSU milliyetci-hareket-partisi
İSMET
GÖKSU
%24.35 1.655 Oy
HÜSEYİN TANK demokrasi-ve-atilim-partisi
HÜSEYİN
TANK
%14.95 1.016 Oy
MEHMET KURT yeniden-refah-partisi
MEHMET
KURT
%5.69 387 Oy
MEHMET AKÇİÇEK zafer-partisi
MEHMET
AKÇİÇEK
%0.46 31 Oy
PARTİLER
İyi Parti
%0.38 26 Oy
Bağımsız Türkiye Partisi
%0.26 18 Oy
Hür Dava Partisi
%0.13 9 Oy
*Belediye Başkanlık sonuçlarına göre

İLÇE GENEL MECLİSİ

İL GENEL MECLİSİ SEÇİM SONUÇLARI
  • Seçmen Sayısı 9.342
  • Kullanılan Oy 7.097
Cumhuriyet Halk Partisi
%50.88 3.424 Oy
Milliyetçi Hareket Partisi
%24.58 1.654 Oy
Demokrasi ve Atılım Partisi
%9.85 663 Oy
Yeniden Refah Partisi
%6.24 420 Oy
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
%5.25 353 Oy
İyi Parti
%0.74 50 Oy
Zafer Partisi
%0.68 46 Oy
Hür Dava Partisi
%0.48 32 Oy
Türkiye İşçi Partisi
%0.43 29 Oy
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
AFŞİN Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%43.28|17.945
KORAY KIRAÇ 		%5.61 2.327 %0 0 %6.40 2.652 %0.29 121 %0.49 205 %43.92 18.210
ANDIRIN Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%50.91|11.071
AHMET SİNAN GÖKŞEN 		%15.64 3.402 %0 0 %16.48 3.583 %0 0 %0 0 %16.97 3.691
ÇAĞLAYANCERİT İyi Parti
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0 0 %4.43 599 %33.20 4.487
%37.31|5.043
YEMLİHA GÖKTAŞ 		%0.32 43 %0 0 %24.74 3.343
DULKADİROĞLU Yeniden Refah Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%36.46 39.500 %0 0 %0 0 %4.02 4.359 %1.46 1.587 %0.10 111 %57.95 62.775
EKİNÖZÜ Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0 0
%40.84|2.734
HARUN VİCDAN 		%37.77 2.528 %0.82 55 %0.40 27 %0 0 %20.17 1.350
ELBİSTAN Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%34.74 21.578
%37.17|23.083
ERKAN GÜRBÜZ 		%0 0 %1.61 999 %0.36 221 %11.56 7.180 %14.56 9.043
GÖKSUN Yeniden Refah Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%32.77 9.369 %0 0 %0 0 %2.38 681 %0.55 156 %0 0 %64.30 18.382
NURHAK Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0 0
%53.77|3.654
İLHAMİ BOZAN 		%24.35 1.655 %0.38 26 %0 0 %0 0 %21.50 1.461
ONİKİŞUBAT Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%40.74|88.466
HANİFİ TOPTAŞ 		%9.72 21.108 %0 0 %4.31 9.367 %0.32 693 %0.16 349 %44.75 97.185
PAZARCIK Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%40.28 14.173
%45.44|15.990
HAYDAR İKİZER 		%0 0 %0.84 294 %0 0 %0.82 289 %12.62 4.441
TÜRKOĞLU Yeniden Refah Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%41.97 16.980 %0 0 %0 0 %1.39 564 %0.41 167 %0 0 %56.22 22.744
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
AFŞİN Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%44.06|18.133
 %8.66 3.565 %0 0 %7.31 3.008 %0 0 %0 0 %39.97 16.451
ANDIRIN Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%49.75|10.658
 %17.62 3.775 %0 0 %14.63 3.133 %0 0 %0 0 %18.00 3.855
ÇAĞLAYANCERİT İyi Parti
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0 0 %6.19 832 %33.20 4.459
%34.36|4.615
 %0 0 %0 0 %26.25 3.525
DULKADİROĞLU
Açılan Sandık Oranı %100.00
%37.95 40.879 %0 0 %0 0 %3.85 4.142 %1.25 1.343 %0 0 %56.96 61.352
EKİNÖZÜ Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0 0 %37.58 2.480
%37.64|2.484
 %1.97 130 %1.29 85 %0 0 %21.53 1.421
ELBİSTAN Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%33.90 20.362
%35.56|21.362
 %0 0 %2.30 1.383 %0.40 238 %8.04 4.829 %19.80 11.892
GÖKSUN
Açılan Sandık Oranı %100.00
%36.21 10.265 %0 0 %0 0 %3.96 1.123 %0 0 %0 0 %59.83 16.960
NURHAK Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0 0
%50.88|3.424
 %24.58 1.654 %0.74 50 %5.25 353 %0 0 %18.56 1.249
ONİKİŞUBAT Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%40.86|88.265
 %10.36 22.377 %0 0 %4.15 8.956 %0.25 530 %0 0 %44.40 95.913
PAZARCIK Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%40.10 13.928
%44.92|15.604
 %0 0 %1.17 405 %0 0 %0 0 %13.81 4.797
TÜRKOĞLU
Açılan Sandık Oranı %100.00
%42.61 16.939 %0 0 %0 0 %1.88 748 %0.43 169 %0 0 %55.09 21.901
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER ADAY OY ORAN
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		İLHAMİ BOZAN 4.112 %53.46
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		BATTAL KAYA 3.477 %45.20
Saadet Partisi
SAADET 		MEHMET ALIŞ 54 %0.70
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		MERVE ÇEVİRİCİ 20 %0.26
PARTİLER ADAY OY ORAN
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		AHMET AKKUŞ 2.452 %32.23
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		ALİ UZUN 2.217 %29.14
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		NURİTTİN ŞAHİN 2.096 %27.55
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		ALİ ORAK 693 %9.11
BAĞIMSIZ
BĞMSZ 		- 96 %1.26
Saadet Partisi
SAADET 		ZAFER ALIŞ 26 %0.34
Demokrat Parti
DP 		İSMAİL KOLUŞ 16 %0.21
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		ALİ TÜRK 12 %0.16
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER OY ORAN
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		3.780 %49.80
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		3.370 %44.39
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		402 %5.30
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		20 %0.26
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		19 %0.25
PARTİLER OY ORAN
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		2.585 %34.45
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		2.145 %28.59
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		2.019 %26.91
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		637 %8.49
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		50 %0.67
Saadet Partisi
SAADET 		35 %0.47
Türkiye İşçi Partisi
TİP 		20 %0.27
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		12 %0.16
PARTİLER OY ORAN
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		1.627 %48.11
Demokratik Sol Parti
DSP 		1.267 %37.46
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		472 %13.96
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		16 %0.47
Kaynak: Anadolu Ajansı