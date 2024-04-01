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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 21:26

ONİKİŞUBAT SEÇİM SONUÇLARI

%100.00
  • ONİKİŞUBAT Toplam Seçmen 292.285
  • Açılan Sandık 914
  • Kullanılan Oy 229.112
  • Geçerli Oy 217.168
  • Geçersiz Oy 11.944
  • Katılım Oranı %78.39
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%100.00
TÜM SEÇİM SONUÇLARI

BELEDİYE BAŞKANLIKLARI

HANİFİ TOPTAŞ adalet-ve-kalkinma-partisi
HANİFİ
TOPTAŞ
%40.74 88.466 Oy
FATİH MEHMET CEYHAN yeniden-refah-partisi
FATİH MEHMET
CEYHAN
%38.45 83.510 Oy
OKTAY TOLGA BÜYÜKHİLAL cumhuriyet-halk-partisi
OKTAY TOLGA
BÜYÜKHİLAL
%9.72 21.108 Oy
MEHMET SABANCI iyi-parti
MEHMET
SABANCI
%4.31 9.367 Oy
KAMBER HARMANKAYA zafer-partisi
KAMBER
HARMANKAYA
%2.16 4.680 Oy
PARTİLER
Büyük Birlik Partisi
%1.56 3.396 Oy
Demokrasi ve Atılım Partisi
%0.78 1.698 Oy
Bağımsız Türkiye Partisi
%0.49 1.061 Oy
Memleket Partisi
%0.42 921 Oy
Gelecek Partisi
%0.32 697 Oy
*Belediye Başkanlık sonuçlarına göre

İLÇE GENEL MECLİSİ

İL GENEL MECLİSİ SEÇİM SONUÇLARI
  • Seçmen Sayısı 292.285
  • Kullanılan Oy 229.021
Adalet ve Kalkınma Partisi
%40.86 88.265 Oy
Yeniden Refah Partisi
%37.25 80.479 Oy
Cumhuriyet Halk Partisi
%10.36 22.377 Oy
İyi Parti
%4.15 8.956 Oy
Zafer Partisi
%2.26 4.873 Oy
Büyük Birlik Partisi
%1.89 4.091 Oy
Demokrasi ve Atılım Partisi
%0.82 1.775 Oy
Memleket Partisi
%0.50 1.070 Oy
Bağımsız Türkiye Partisi
%0.46 999 Oy
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
AFŞİN Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%43.28|17.945
KORAY KIRAÇ 		%5.61 2.327 %0 0 %6.40 2.652 %0.29 121 %0.49 205 %43.92 18.210
ANDIRIN Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%50.91|11.071
AHMET SİNAN GÖKŞEN 		%15.64 3.402 %0 0 %16.48 3.583 %0 0 %0 0 %16.97 3.691
ÇAĞLAYANCERİT İyi Parti
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0 0 %4.43 599 %33.20 4.487
%37.31|5.043
YEMLİHA GÖKTAŞ 		%0.32 43 %0 0 %24.74 3.343
DULKADİROĞLU Yeniden Refah Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%36.46 39.500 %0 0 %0 0 %4.02 4.359 %1.46 1.587 %0.10 111 %57.95 62.775
EKİNÖZÜ Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0 0
%40.84|2.734
HARUN VİCDAN 		%37.77 2.528 %0.82 55 %0.40 27 %0 0 %20.17 1.350
ELBİSTAN Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%34.74 21.578
%37.17|23.083
ERKAN GÜRBÜZ 		%0 0 %1.61 999 %0.36 221 %11.56 7.180 %14.56 9.043
GÖKSUN Yeniden Refah Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%32.77 9.369 %0 0 %0 0 %2.38 681 %0.55 156 %0 0 %64.30 18.382
NURHAK Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0 0
%53.77|3.654
İLHAMİ BOZAN 		%24.35 1.655 %0.38 26 %0 0 %0 0 %21.50 1.461
ONİKİŞUBAT Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%40.74|88.466
HANİFİ TOPTAŞ 		%9.72 21.108 %0 0 %4.31 9.367 %0.32 693 %0.16 349 %44.75 97.185
PAZARCIK Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%40.28 14.173
%45.44|15.990
HAYDAR İKİZER 		%0 0 %0.84 294 %0 0 %0.82 289 %12.62 4.441
TÜRKOĞLU Yeniden Refah Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%41.97 16.980 %0 0 %0 0 %1.39 564 %0.41 167 %0 0 %56.22 22.744
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
AFŞİN Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%44.06|18.133
 %8.66 3.565 %0 0 %7.31 3.008 %0 0 %0 0 %39.97 16.451
ANDIRIN Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%49.75|10.658
 %17.62 3.775 %0 0 %14.63 3.133 %0 0 %0 0 %18.00 3.855
ÇAĞLAYANCERİT İyi Parti
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0 0 %6.19 832 %33.20 4.459
%34.36|4.615
 %0 0 %0 0 %26.25 3.525
DULKADİROĞLU
Açılan Sandık Oranı %100.00
%37.95 40.879 %0 0 %0 0 %3.85 4.142 %1.25 1.343 %0 0 %56.96 61.352
EKİNÖZÜ Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0 0 %37.58 2.480
%37.64|2.484
 %1.97 130 %1.29 85 %0 0 %21.53 1.421
ELBİSTAN Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%33.90 20.362
%35.56|21.362
 %0 0 %2.30 1.383 %0.40 238 %8.04 4.829 %19.80 11.892
GÖKSUN
Açılan Sandık Oranı %100.00
%36.21 10.265 %0 0 %0 0 %3.96 1.123 %0 0 %0 0 %59.83 16.960
NURHAK Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0 0
%50.88|3.424
 %24.58 1.654 %0.74 50 %5.25 353 %0 0 %18.56 1.249
ONİKİŞUBAT Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%40.86|88.265
 %10.36 22.377 %0 0 %4.15 8.956 %0.25 530 %0 0 %44.40 95.913
PAZARCIK Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%40.10 13.928
%44.92|15.604
 %0 0 %1.17 405 %0 0 %0 0 %13.81 4.797
TÜRKOĞLU
Açılan Sandık Oranı %100.00
%42.61 16.939 %0 0 %0 0 %1.88 748 %0.43 169 %0 0 %55.09 21.901
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
31 MART 2019 30 MART 2014
PARTİLER ADAY OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		HANEFİ MAHÇİÇEK 147.118 %66.53
İyi Parti
İYİ PARTİ 		MUSTAFA BASTIRMACI 48.920 %22.12
Büyük Birlik Partisi
BBP 		FULYA KÖSE 15.981 %7.23
Saadet Partisi
SAADET 		SELİM KALE 4.840 %2.19
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		SEZAİ ÇEVİRİCİ 1.620 %0.73
PARTİLER ADAY OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		HANEFİ MAHÇİÇEK 126.805 %64.55
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		YUSUF TEMİZKAN 57.350 %29.19
Büyük Birlik Partisi
BBP 		ALİ KIVRAK 3.868 %1.97
Saadet Partisi
SAADET 		SELİM KALE 3.373 %1.72
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		ÜLKÜ EREN 2.670 %1.36
BAĞIMSIZ
BĞMSZ 		- 851 %0.43
Demokrat Parti
DP 		OSMAN SAYLAK 729 %0.37
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		AHMET ÇOKBEKLER 325 %0.17
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		DOĞAN DELİBAŞ 299 %0.15
Millet Partisi
Millet 		ÖMER İRFAN ÇETİNER 179 %0.09
31 MART 2019 30 MART 2014
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		153.575 %69.22
İyi Parti
İYİ PARTİ 		42.580 %19.19
Büyük Birlik Partisi
BBP 		16.294 %7.34
Saadet Partisi
SAADET 		5.715 %2.58
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		1.524 %0.69
Demokrat Parti
DP 		770 %0.35
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		613 %0.28
Vatan Partisi
VATAN 		457 %0.21
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		327 %0.15
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		127.057 %64.83
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		54.589 %27.85
Büyük Birlik Partisi
BBP 		4.986 %2.54
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		3.624 %1.85
Saadet Partisi
SAADET 		3.556 %1.81
Demokrat Parti
DP 		841 %0.43
Bağımsız
BĞMSZ 		419 %0.21
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		356 %0.18
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		317 %0.16
Türkiye İşçi Partisi
TİP 		139 %0.07
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		51 %0.03
Özgürlük ve Dayanışma Partisi
ÖDP 		47 %0.02
Kaynak: Anadolu Ajansı