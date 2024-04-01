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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 21:26

KAVAKKÖY SEÇİM SONUÇLARI

%100.00
  • KAVAKKÖY Toplam Seçmen 592
  • Açılan Sandık 2
  • Kullanılan Oy 543
  • Geçerli Oy 511
  • Geçersiz Oy 32
  • Katılım Oranı %91.72
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%100.00
TÜM SEÇİM SONUÇLARI

BELEDİYE BAŞKANLIKLARI

NECATİ KOPÇA cumhuriyet-halk-partisi
NECATİ
KOPÇA
%62.82 321 Oy
SAADET KALKAN bagimsiz
SAADET
KALKAN
%24.46 125 Oy
MUSTAFA ÖZTÜRK saadet-partisi
MUSTAFA
ÖZTÜRK
%6.46 33 Oy
MERT NİZAMOĞLU adalet-ve-kalkinma-partisi
MERT
NİZAMOĞLU
%4.89 25 Oy
İBRAHİM BARTIN milliyetci-hareket-partisi
İBRAHİM
BARTIN
%0.78 4 Oy
PARTİLER
İyi Parti
%0.39 2 Oy
Yeniden Refah Partisi
%0.20 1 Oy
*Belediye Başkanlık sonuçlarına göre

İLÇE GENEL MECLİSİ

İL GENEL MECLİSİ SEÇİM SONUÇLARI
  • Seçmen Sayısı 592
  • Kullanılan Oy 543
Cumhuriyet Halk Partisi
%62.94 304 Oy
BAĞIMSIZ
%26.71 129 Oy
Adalet ve Kalkınma Partisi
%8.28 40 Oy
Milliyetçi Hareket Partisi
%1.45 7 Oy
Yeniden Refah Partisi
%0.41 2 Oy
Türkiye Komünist Partisi
%0.21 1 Oy
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
AYVACIK Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%39.46 2.506
%51.36|3.262
MESUT BAYRAM 		%6.09 387 %0.80 51 %0 0 %0 0 %2.28 145
BAYRAMİÇ Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%32.57 3.494
%43.53|4.669
HASAN CEM ATILGAN 		%21.32 2.287 %0.85 91 %0 0 %0 0 %1.73 186
BİGA Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%36.99 13.576
%51.92|19.058
ALPER ŞEN 		%4.35 1.595 %1.77 650 %1.33 488 %0 0 %3.64 1.336
BOZCAADA Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%28.29 636
%53.96|1.213
YAHYA GÖZTEPE 		%1.20 27 %6.41 144 %0 0 %0 0 %10.14 228
ÇAN Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%38.94 7.833
%52.90|10.639
HARUN ARSLAN 		%4.78 962 %1.67 336 %0 0 %0.08 17 %1.62 326
ECEABAT Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%3.81 153
%51.85|2.084
SAİM ZİLELİ 		%25.95 1.043 %16.97 682 %0 0 %0 0 %1.42 57
EZİNE Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%51.73|5.074
GÜRAY YÜKSEL 		%43.45 4.262 %3.14 308 %0.61 60 %0 0 %0.25 25 %0.82 80
GELİBOLU Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%39.60|7.908
ALİ KAMİL SOYUAK 		%37.70 7.528 %1.13 225 %17.99 3.593 %2.12 424 %0 0 %1.46 292
GÖKÇEADA Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%16.62 685
%61.21|2.523
BÜLENT ECEVİT ATALAY 		%13.39 552 %0 0 %3.64 150 %0 0 %5.14 212
LAPSEKİ İyi Parti
Açılan Sandık Oranı %100.00
%34.78 3.512 %5.73 579 %1.78 180
%56.66|5.721
ATİLLA ÖZTÜRK 		%0 0 %0 0 %1.04 105
MERKEZ Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%18.27 14.291
%39.70|31.058
MUHARREM ERKEK 		%0 0 %36.89 28.861 %1.68 1.311 %0.04 33 %3.42 2.676
YENİCE Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%43.17|2.228
VEYSEL ACAR 		%36.76 1.897 %17.88 923 %1.10 57 %0 0 %0 0 %1.09 56
BELDELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
ÇARDAK Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%41.29 1.162
%43.39|1.221
METİN SEMERCİ 		%1.17 33 %13.97 393 %0 0 %0 0 %0.18 5
EVREŞE Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%32.79|443
HAKKI UYSAL 		%17.32 234 %0.44 6 %0.30 4 %0 0 %0 0 %49.15 664
GEYİKLİ Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%51.69|1.334
MEVLÜT ORUÇOĞLU 		%46.18 1.192 %0.39 10 %0.89 23 %0 0 %0 0 %0.85 22
GÜMÜŞÇAY Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%46.97 683
%47.25|687
HASAN KIRIM 		%4.95 72 %0.48 7 %0 0 %0 0 %0.34 5
KALKIM BAĞIMSIZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
%41.83 747 %0 0 %3.58 64 %4.09 73 %0 0
%49.78|889
 %0.73 13
KARABİGA Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%48.65|1.168
AHMET ELBİ 		%46.19 1.109 %0.71 17 %2.00 48 %0 0 %1.67 40 %0.79 19
KAVAKKÖY Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%4.89 25
%62.82|321
NECATİ KOPÇA 		%0.78 4 %0.39 2 %0 0 %24.46 125 %6.65 34
KEPEZ Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%36.71 7.632
%43.06|8.952
BİROL ARSLAN 		%0.91 190 %10.51 2.186 %1.73 359 %0 0 %7.08 1.472
KÜÇÜKKUYU Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%29.06 2.022
%52.27|3.637
ABDÜLMUTTALİP GÜREL 		%1.12 78 %0.59 41 %0 0 %15.06 1.048 %1.90 132
TERZİALAN Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%58.19|760
TUNCAY GÖYMEN 		%39.05 510 %1.15 15 %0.84 11 %0 0 %0 0 %0.77 10
UMURBEY Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%43.80 731
%51.83|865
ERDAL DOĞAN 		%2.16 36 %1.50 25 %0 0 %0.48 8 %0.24 4
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
AYVACIK Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%38.57 2.424
%48.50|3.048
 %9.15 575 %0 0 %0 0 %0 0 %3.77 237
BAYRAMİÇ Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%29.27 3.112
%42.30|4.498
 %24.57 2.613 %1.74 185 %0 0 %0 0 %2.12 225
BİGA Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%34.46 12.551
%46.97|17.104
 %8.93 3.251 %3.36 1.222 %0 0 %0.07 27 %6.21 2.262
BOZCAADA Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%23.63 528
%46.87|1.047
 %2.28 51 %7.79 174 %0 0 %0 0 %19.43 434
ÇAN Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%36.09 7.231
%48.17|9.651
 %8.97 1.797 %4.73 948 %0 0 %0 0 %2.03 407
ECEABAT Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%5.52 221
%50.99|2.040
 %24.22 969 %17.45 698 %0 0 %0 0 %1.82 73
EZİNE Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%44.00|4.270
 %41.16 3.994 %12.27 1.191 %1.48 144 %0 0 %0 0 %1.08 105
GELİBOLU Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%34.37 6.788
%39.59|7.819
 %3.58 708 %16.42 3.242 %2.18 430 %0.39 78 %3.46 684
GÖKÇEADA Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%17.02 695
%47.17|1.926
 %12.98 530 %0.51 21 %9.55 390 %5.98 244 %6.78 277
LAPSEKİ İyi Parti
Açılan Sandık Oranı %100.00
%33.35 3.343 %9.95 997 %7.44 746
%45.07|4.517
 %0 0 %1.84 184 %2.35 236
MERKEZ Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%20.61 16.032
%43.15|33.567
 %0 0 %27.18 21.144 %1.93 1.498 %0 0 %7.14 5.557
YENİCE Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%35.55 1.806
%37.26|1.893
 %20.81 1.057 %3.39 172 %0 0 %0 0 %2.99 152
BELDELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
ÇARDAK Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%37.83 1.057
%43.34|1.211
 %2.29 64 %15.25 426 %1.04 29 %0 0 %0.25 7
EVREŞE Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%31.56|410
 %24.25 315 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %44.19 574
GEYİKLİ Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%46.52 1.182
%50.26|1.277
 %0.91 23 %0.98 25 %0 0 %0 0 %1.34 34
GÜMÜŞÇAY Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%41.92 610
%48.45|705
 %7.35 107 %1.72 25 %0 0 %0 0 %0.55 8
KALKIM Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%41.95|732
 %0 0 %9.74 170 %8.37 146 %0 0 %0 0 %39.94 697
KARABİGA Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%45.75|1.086
 %45.41 1.078 %1.77 42 %5.27 125 %0 0 %0 0 %1.81 43
KAVAKKÖY Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%8.28 40
%62.94|304
 %1.45 7 %0 0 %0 0 %26.71 129 %0.62 3
KEPEZ Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%32.31 6.710
%43.84|9.105
 %2.09 435 %10.84 2.252 %1.94 403 %0 0 %8.97 1.863
KÜÇÜKKUYU Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%30.36 2.104
%51.02|3.536
 %1.70 118 %0 0 %1.08 75 %0 0 %15.83 1.097
TERZİALAN Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%56.24|726
 %39.89 515 %3.49 45 %0 0 %0 0 %0 0 %0.39 5
UMURBEY Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%42.87 706
%53.49|881
 %3.22 53 %0 0 %0 0 %0 0 %0.43 7
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER ADAY OY ORAN
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		NECATİ KOPÇA 331 %71.80
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		YAĞMUR ERÇOBAN 122 %26.46
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		İBRAHİM BARTIN 6 %1.30
Vatan Partisi
VATAN 		SERKAN AVCI 2 %0.43
PARTİLER ADAY OY ORAN
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		NECATİ KOPÇA 385 %68.63
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		SÜLEYMAN IŞIK 165 %29.41
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		İBRAHİM BARTIN 11 %1.96
PARTİLER ADAY OY ORAN
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		NECATİ KOPÇA 402 %64.73
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		SÜLEYMAN IŞIK 217 %34.94
Demokratik Sol Parti
DSP 		SEDAT ÖZDEMİR 2 %0.32
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER OY ORAN
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		334 %71.98
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		124 %26.72
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		6 %1.29
PARTİLER OY ORAN
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		403 %72.22
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		155 %27.78
PARTİLER OY ORAN
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		412 %66.56
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		207 %33.44
Kaynak: Anadolu Ajansı