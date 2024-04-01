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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 21:26

MERKEZ SEÇİM SONUÇLARI

%100.00
  • MERKEZ Toplam Seçmen 102.869
  • Açılan Sandık 311
  • Kullanılan Oy 80.151
  • Geçerli Oy 78.230
  • Geçersiz Oy 1.921
  • Katılım Oranı %77.92
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%100.00
TÜM SEÇİM SONUÇLARI

BELEDİYE BAŞKANLIKLARI

MUHARREM ERKEK cumhuriyet-halk-partisi
MUHARREM
ERKEK
%39.70 31.058 Oy
ALAADDİN BURAK KUNT iyi-parti
ALAADDİN BURAK
KUNT
%36.89 28.861 Oy
JÜLİDE İSKENDEROĞLU adalet-ve-kalkinma-partisi
JÜLİDE
İSKENDEROĞLU
%18.27 14.291 Oy
CANAN AYTAÇ halklarin-esitlik-ve-demokrasi-partisi
CANAN
AYTAÇ
%1.68 1.311 Oy
BİLGE GÜNDÜZ zafer-partisi
BİLGE
GÜNDÜZ
%1.48 1.157 Oy
PARTİLER
Türkiye Komünist Partisi
%0.36 284 Oy
Yeniden Refah Partisi
%0.36 283 Oy
Büyük Birlik Partisi
%0.21 165 Oy
Gelecek Partisi
%0.15 120 Oy
Saadet Partisi
%0.15 119 Oy
*Belediye Başkanlık sonuçlarına göre

İLÇE GENEL MECLİSİ

İL GENEL MECLİSİ SEÇİM SONUÇLARI
  • Seçmen Sayısı 102.869
  • Kullanılan Oy 80.150
Cumhuriyet Halk Partisi
%43.15 33.567 Oy
İyi Parti
%27.18 21.144 Oy
Adalet ve Kalkınma Partisi
%20.61 16.032 Oy
Zafer Partisi
%3.13 2.438 Oy
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
%1.93 1.498 Oy
Türkiye İşçi Partisi
%0.72 563 Oy
Yeniden Refah Partisi
%0.65 502 Oy
Büyük Birlik Partisi
%0.56 433 Oy
Türkiye Komünist Partisi
%0.46 358 Oy
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
AYVACIK Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%39.46 2.506
%51.36|3.262
MESUT BAYRAM 		%6.09 387 %0.80 51 %0 0 %0 0 %2.28 145
BAYRAMİÇ Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%32.57 3.494
%43.53|4.669
HASAN CEM ATILGAN 		%21.32 2.287 %0.85 91 %0 0 %0 0 %1.73 186
BİGA Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%36.99 13.576
%51.92|19.058
ALPER ŞEN 		%4.35 1.595 %1.77 650 %1.33 488 %0 0 %3.64 1.336
BOZCAADA Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%28.29 636
%53.96|1.213
YAHYA GÖZTEPE 		%1.20 27 %6.41 144 %0 0 %0 0 %10.14 228
ÇAN Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%38.94 7.833
%52.90|10.639
HARUN ARSLAN 		%4.78 962 %1.67 336 %0 0 %0.08 17 %1.62 326
ECEABAT Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%3.81 153
%51.85|2.084
SAİM ZİLELİ 		%25.95 1.043 %16.97 682 %0 0 %0 0 %1.42 57
EZİNE Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%51.73|5.074
GÜRAY YÜKSEL 		%43.45 4.262 %3.14 308 %0.61 60 %0 0 %0.25 25 %0.82 80
GELİBOLU Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%39.60|7.908
ALİ KAMİL SOYUAK 		%37.70 7.528 %1.13 225 %17.99 3.593 %2.12 424 %0 0 %1.46 292
GÖKÇEADA Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%16.62 685
%61.21|2.523
BÜLENT ECEVİT ATALAY 		%13.39 552 %0 0 %3.64 150 %0 0 %5.14 212
LAPSEKİ İyi Parti
Açılan Sandık Oranı %100.00
%34.78 3.512 %5.73 579 %1.78 180
%56.66|5.721
ATİLLA ÖZTÜRK 		%0 0 %0 0 %1.04 105
MERKEZ Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%18.27 14.291
%39.70|31.058
MUHARREM ERKEK 		%0 0 %36.89 28.861 %1.68 1.311 %0.04 33 %3.42 2.676
YENİCE Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%43.17|2.228
VEYSEL ACAR 		%36.76 1.897 %17.88 923 %1.10 57 %0 0 %0 0 %1.09 56
BELDELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
ÇARDAK Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%41.29 1.162
%43.39|1.221
METİN SEMERCİ 		%1.17 33 %13.97 393 %0 0 %0 0 %0.18 5
EVREŞE Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%32.79|443
HAKKI UYSAL 		%17.32 234 %0.44 6 %0.30 4 %0 0 %0 0 %49.15 664
GEYİKLİ Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%51.69|1.334
MEVLÜT ORUÇOĞLU 		%46.18 1.192 %0.39 10 %0.89 23 %0 0 %0 0 %0.85 22
GÜMÜŞÇAY Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%46.97 683
%47.25|687
HASAN KIRIM 		%4.95 72 %0.48 7 %0 0 %0 0 %0.34 5
KALKIM BAĞIMSIZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
%41.83 747 %0 0 %3.58 64 %4.09 73 %0 0
%49.78|889
 %0.73 13
KARABİGA Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%48.65|1.168
AHMET ELBİ 		%46.19 1.109 %0.71 17 %2.00 48 %0 0 %1.67 40 %0.79 19
KAVAKKÖY Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%4.89 25
%62.82|321
NECATİ KOPÇA 		%0.78 4 %0.39 2 %0 0 %24.46 125 %6.65 34
KEPEZ Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%36.71 7.632
%43.06|8.952
BİROL ARSLAN 		%0.91 190 %10.51 2.186 %1.73 359 %0 0 %7.08 1.472
KÜÇÜKKUYU Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%29.06 2.022
%52.27|3.637
ABDÜLMUTTALİP GÜREL 		%1.12 78 %0.59 41 %0 0 %15.06 1.048 %1.90 132
TERZİALAN Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%58.19|760
TUNCAY GÖYMEN 		%39.05 510 %1.15 15 %0.84 11 %0 0 %0 0 %0.77 10
UMURBEY Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%43.80 731
%51.83|865
ERDAL DOĞAN 		%2.16 36 %1.50 25 %0 0 %0.48 8 %0.24 4
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
AYVACIK Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%38.57 2.424
%48.50|3.048
 %9.15 575 %0 0 %0 0 %0 0 %3.77 237
BAYRAMİÇ Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%29.27 3.112
%42.30|4.498
 %24.57 2.613 %1.74 185 %0 0 %0 0 %2.12 225
BİGA Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%34.46 12.551
%46.97|17.104
 %8.93 3.251 %3.36 1.222 %0 0 %0.07 27 %6.21 2.262
BOZCAADA Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%23.63 528
%46.87|1.047
 %2.28 51 %7.79 174 %0 0 %0 0 %19.43 434
ÇAN Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%36.09 7.231
%48.17|9.651
 %8.97 1.797 %4.73 948 %0 0 %0 0 %2.03 407
ECEABAT Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%5.52 221
%50.99|2.040
 %24.22 969 %17.45 698 %0 0 %0 0 %1.82 73
EZİNE Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%44.00|4.270
 %41.16 3.994 %12.27 1.191 %1.48 144 %0 0 %0 0 %1.08 105
GELİBOLU Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%34.37 6.788
%39.59|7.819
 %3.58 708 %16.42 3.242 %2.18 430 %0.39 78 %3.46 684
GÖKÇEADA Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%17.02 695
%47.17|1.926
 %12.98 530 %0.51 21 %9.55 390 %5.98 244 %6.78 277
LAPSEKİ İyi Parti
Açılan Sandık Oranı %100.00
%33.35 3.343 %9.95 997 %7.44 746
%45.07|4.517
 %0 0 %1.84 184 %2.35 236
MERKEZ Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%20.61 16.032
%43.15|33.567
 %0 0 %27.18 21.144 %1.93 1.498 %0 0 %7.14 5.557
YENİCE Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%35.55 1.806
%37.26|1.893
 %20.81 1.057 %3.39 172 %0 0 %0 0 %2.99 152
BELDELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
ÇARDAK Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%37.83 1.057
%43.34|1.211
 %2.29 64 %15.25 426 %1.04 29 %0 0 %0.25 7
EVREŞE Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%31.56|410
 %24.25 315 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %44.19 574
GEYİKLİ Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%46.52 1.182
%50.26|1.277
 %0.91 23 %0.98 25 %0 0 %0 0 %1.34 34
GÜMÜŞÇAY Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%41.92 610
%48.45|705
 %7.35 107 %1.72 25 %0 0 %0 0 %0.55 8
KALKIM Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%41.95|732
 %0 0 %9.74 170 %8.37 146 %0 0 %0 0 %39.94 697
KARABİGA Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%45.75|1.086
 %45.41 1.078 %1.77 42 %5.27 125 %0 0 %0 0 %1.81 43
KAVAKKÖY Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%8.28 40
%62.94|304
 %1.45 7 %0 0 %0 0 %26.71 129 %0.62 3
KEPEZ Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%32.31 6.710
%43.84|9.105
 %2.09 435 %10.84 2.252 %1.94 403 %0 0 %8.97 1.863
KÜÇÜKKUYU Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%30.36 2.104
%51.02|3.536
 %1.70 118 %0 0 %1.08 75 %0 0 %15.83 1.097
TERZİALAN Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%56.24|726
 %39.89 515 %3.49 45 %0 0 %0 0 %0 0 %0.39 5
UMURBEY Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%42.87 706
%53.49|881
 %3.22 53 %0 0 %0 0 %0 0 %0.43 7
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER ADAY OY ORAN
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		ÜLGÜR GÖKHAN 46.178 %60.73
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		AYHAN GİDER 27.080 %35.61
Saadet Partisi
SAADET 		CEMİL PEHLİVAN 582 %0.77
Büyük Birlik Partisi
BBP 		HAKAN HAVUZ 446 %0.59
Demokratik Sol Parti
DSP 		AYDENİZ TAŞOVA 279 %0.37
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		REYHAN YILDIRIM 262 %0.34
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		ŞEHABETTİN KISA 220 %0.29
PARTİLER ADAY OY ORAN
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		ÜLGÜR GÖKHAN 21.386 %39.40
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		MURAT EFE 17.960 %33.09
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		RIDVAN UZ 12.500 %23.03
Demokratik Sol Parti
DSP 		EROL SAZCI 1.293 %2.38
Demokrat Parti
DP 		İBRAHİM TOLGA ÇEBİ 370 %0.68
Demokratik Toplum Partisi
DTP 		NİHAT YALÇIN 349 %0.64
Saadet Partisi
SAADET 		ŞABAN SARI 202 %0.37
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		MEHMET ÇAĞRI KINIKOĞLU 129 %0.24
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		MUSTAFA DEMİR 73 %0.13
BAĞIMSIZ
BĞMSZ 		- 15 %0.03
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER OY ORAN
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		45.323 %59.99
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		26.693 %35.33
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		1.209 %1.60
Saadet Partisi
SAADET 		958 %1.27
Demokratik Sol Parti
DSP 		376 %0.50
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		343 %0.45
Vatan Partisi
VATAN 		197 %0.26
PARTİLER OY ORAN
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		34.951 %49.68
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		23.681 %33.66
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		9.194 %13.07
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		953 %1.35
Türkiye İşçi Partisi
TİP 		419 %0.60
Büyük Birlik Partisi
BBP 		355 %0.50
Saadet Partisi
SAADET 		314 %0.45
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		200 %0.28
Demokratik Sol Parti
DSP 		189 %0.27
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		98 %0.14
PARTİLER OY ORAN
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		19.876 %36.96
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		17.177 %31.94
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		12.465 %23.18
Demokratik Sol Parti
DSP 		2.665 %4.96
Demokrat Parti
DP 		672 %1.25
Demokratik Toplum Partisi
DTP 		423 %0.79
Saadet Partisi
SAADET 		255 %0.47
Anavatan Partisi
ANAP 		176 %0.33
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		69 %0.13
Kaynak: Anadolu Ajansı