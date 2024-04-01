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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 21:26

KAYABAĞLAR SEÇİM SONUÇLARI

%100.00
  • KAYABAĞLAR Toplam Seçmen 3.725
  • Açılan Sandık 12
  • Kullanılan Oy 3.281
  • Geçerli Oy 3.161
  • Geçersiz Oy 120
  • Katılım Oranı %88.08
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%100.00
TÜM SEÇİM SONUÇLARI

BELEDİYE BAŞKANLIKLARI

HASAN NAS adalet-ve-kalkinma-partisi
HASAN
NAS
%40.87 1.292 Oy
SALİM SEVEN bagimsiz
SALİM
SEVEN
%33.47 1.058 Oy
SUAT ÖZERDEM yeniden-refah-partisi
SUAT
ÖZERDEM
%12.53 396 Oy
ABDULHAKİM SEVGİLİ halklarin-esitlik-ve-demokrasi-partisi
ABDULHAKİM
SEVGİLİ
%11.48 363 Oy
MÜCAHİT ATEŞ saadet-partisi
MÜCAHİT
ATEŞ
%0.63 20 Oy
PARTİLER
Milliyetçi Hareket Partisi
%0.47 15 Oy
Cumhuriyet Halk Partisi
%0.28 9 Oy
Hür Dava Partisi
%0.25 8 Oy
*Belediye Başkanlık sonuçlarına göre

İLÇE GENEL MECLİSİ

İL GENEL MECLİSİ SEÇİM SONUÇLARI
  • Seçmen Sayısı 3.725
  • Kullanılan Oy 3.275
Adalet ve Kalkınma Partisi
%35.39 1.072 Oy
BAĞIMSIZ
%27.27 826 Oy
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
%19.84 601 Oy
Yeniden Refah Partisi
%12.45 377 Oy
Milliyetçi Hareket Partisi
%1.78 54 Oy
Hür Dava Partisi
%1.16 35 Oy
Saadet Partisi
%1.09 33 Oy
Cumhuriyet Halk Partisi
%1.02 31 Oy
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
BAYKAN Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%31.59|1.049
EKREM ERDEM 		%0.66 22 %25.44 845 %0.42 14 %21.53 715 %0 0 %20.36 676
ERUH Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%53.56|2.857
CEVHER ÇİFTÇİ 		%2.68 143 %0 0 %1.18 63 %39.84 2.125 %0 0 %2.74 146
KURTALAN Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%41.95 7.524 %1.03 185 %0.66 118 %0.60 107
%53.09|9.522
ALİ RIZA BİNGÖL 		%0.27 49 %2.40 431
MERKEZ Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%37.14 27.844 %1.91 1.433 %0 0 %0.67 504
%49.64|37.216
SOFYA ALAĞAŞ 		%1.35 1.015 %9.28 6.961
PERVARİ Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%52.09|1.970
TEYYAR ÖZCAN 		%1.51 57 %0.98 37 %0 0 %4.26 161 %0 0 %41.17 1.557
ŞİRVAN Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%57.07|1.074
NECAT CELLEK 		%1.33 25 %3.56 67 %1.28 24 %0 0 %0 0 %36.77 692
TİLLO Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%76.81|861
İDHAM AYDIN 		%1.34 15 %0 0 %0.89 10 %17.66 198 %0 0 %3.30 37
BELDELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
ATABAĞI Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%37.31|722
TAYYAR LALE 		%10.70 207 %0 0 %0.26 5 %36.85 713 %0 0 %14.88 288
BEĞENDİK Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%68.33|645
GÜRGÜN ÖZDEMİR 		%0 0 %0 0 %0 0 %27.65 261 %0 0 %4.03 38
GÖKÇEBAĞ Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%46.40|632
FERZENT ÇİÇEK 		%0 0 %0.22 3 %0 0 %36.20 493 %16.08 219 %1.10 15
KAYABAĞLAR Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%40.87|1.292
HASAN NAS 		%0.28 9 %0.47 15 %0 0 %11.48 363 %33.47 1.058 %13.41 424
VEYSELKARANİ Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%44.94 1.746 %0 0 %0 0 %0.39 15
%50.32|1.955
ENES CENGİZ 		%0 0 %4.35 169
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
BAYKAN Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%32.44|1.061
 %0 0 %23.48 768 %0 0 %26.35 862 %0 0 %17.73 580
ERUH Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%36.57 1.942 %2.84 151 %17.85 948 %0.94 50
%39.00|2.071
 %0 0 %2.79 148
KURTALAN Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%38.05 6.721 %1.66 293 %1.38 243 %1.47 260
%54.94|9.705
 %0 0 %2.51 443
MERKEZ Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%35.57 26.516 %2.30 1.717 %0 0 %0.80 594
%49.21|36.678
 %0 0 %12.12 9.036
PERVARİ Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%47.95|1.793
 %0 0 %1.50 56 %0 0 %11.47 429 %0 0 %39.07 1.461
ŞİRVAN Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%54.70|1.012
 %0 0 %9.57 177 %0 0 %0 0 %0 0 %35.73 661
TİLLO Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%75.29|832
 %1.27 14 %0 0 %0 0 %19.28 213 %0 0 %4.16 46
BELDELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
ATABAĞI Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%33.16 622 %10.45 196 %0 0 %0 0
%43.44|815
 %0 0 %12.95 243
BEĞENDİK Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%68.51|594
 %0 0 %0 0 %0 0 %29.18 253 %0 0 %2.31 20
GÖKÇEBAĞ Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%44.22 558 %0 0 %0 0 %0 0
%53.25|672
 %0 0 %2.54 32
KAYABAĞLAR Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%35.39|1.072
 %1.02 31 %1.78 54 %0 0 %19.84 601 %27.27 826 %14.69 445
VEYSELKARANİ Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%42.79 1.637 %0 0 %0 0 %0 0
%51.80|1.982
 %0 0 %5.41 207
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER ADAY OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		SALİM SEVEN 1.362 %49.62
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		ABDULKERİM POLAT 947 %34.50
Saadet Partisi
SAADET 		MEHMET NAFİ SEVGİLİ 416 %15.15
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		ABDULAZİZ YİĞİT 20 %0.73
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		1.227 %45.41
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		1.044 %38.64
Saadet Partisi
SAADET 		348 %12.88
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		83 %3.07
PARTİLER OY ORAN
Barış ve Demokrasi Partisi
BDP 		1.699 %67.64
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		773 %30.77
Saadet Partisi
SAADET 		40 %1.59
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		835 %37.77
Demokrat Parti
DP 		808 %36.54
Saadet Partisi
SAADET 		345 %15.60
Demokratik Toplum Partisi
DTP 		205 %9.27
Demokratik Sol Parti
DSP 		18 %0.81
Kaynak: Anadolu Ajansı