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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 21:26

GÖKÇEBAĞ SEÇİM SONUÇLARI

%100.00
  • GÖKÇEBAĞ Toplam Seçmen 1.750
  • Açılan Sandık 6
  • Kullanılan Oy 1.504
  • Geçerli Oy 1.362
  • Geçersiz Oy 142
  • Katılım Oranı %85.94
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%100.00
TÜM SEÇİM SONUÇLARI

BELEDİYE BAŞKANLIKLARI

FERZENT ÇİÇEK adalet-ve-kalkinma-partisi
FERZENT
ÇİÇEK
%46.40 632 Oy
ALAADDİN AYDIN halklarin-esitlik-ve-demokrasi-partisi
ALAADDİN
AYDIN
%36.20 493 Oy
HÜSEYİN EVİN bagimsiz
HÜSEYİN
EVİN
%14.17 193 Oy
MEMET CEMİL KİREÇ bagimsiz
MEMET CEMİL
KİREÇ
%1.91 26 Oy
HASAN IŞIK saadet-partisi
HASAN
IŞIK
%0.66 9 Oy
PARTİLER
Hür Dava Partisi
%0.44 6 Oy
Milliyetçi Hareket Partisi
%0.22 3 Oy
*Belediye Başkanlık sonuçlarına göre

İLÇE GENEL MECLİSİ

İL GENEL MECLİSİ SEÇİM SONUÇLARI
  • Seçmen Sayısı 1.750
  • Kullanılan Oy 1.497
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
%53.25 672 Oy
Adalet ve Kalkınma Partisi
%44.22 558 Oy
Saadet Partisi
%1.58 20 Oy
Hür Dava Partisi
%0.95 12 Oy
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
BAYKAN Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%31.59|1.049
EKREM ERDEM 		%0.66 22 %25.44 845 %0.42 14 %21.53 715 %0 0 %20.36 676
ERUH Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%53.56|2.857
CEVHER ÇİFTÇİ 		%2.68 143 %0 0 %1.18 63 %39.84 2.125 %0 0 %2.74 146
KURTALAN Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%41.95 7.524 %1.03 185 %0.66 118 %0.60 107
%53.09|9.522
ALİ RIZA BİNGÖL 		%0.27 49 %2.40 431
MERKEZ Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%37.14 27.844 %1.91 1.433 %0 0 %0.67 504
%49.64|37.216
SOFYA ALAĞAŞ 		%1.35 1.015 %9.28 6.961
PERVARİ Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%52.09|1.970
TEYYAR ÖZCAN 		%1.51 57 %0.98 37 %0 0 %4.26 161 %0 0 %41.17 1.557
ŞİRVAN Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%57.07|1.074
NECAT CELLEK 		%1.33 25 %3.56 67 %1.28 24 %0 0 %0 0 %36.77 692
TİLLO Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%76.81|861
İDHAM AYDIN 		%1.34 15 %0 0 %0.89 10 %17.66 198 %0 0 %3.30 37
BELDELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
ATABAĞI Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%37.31|722
TAYYAR LALE 		%10.70 207 %0 0 %0.26 5 %36.85 713 %0 0 %14.88 288
BEĞENDİK Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%68.33|645
GÜRGÜN ÖZDEMİR 		%0 0 %0 0 %0 0 %27.65 261 %0 0 %4.03 38
GÖKÇEBAĞ Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%46.40|632
FERZENT ÇİÇEK 		%0 0 %0.22 3 %0 0 %36.20 493 %16.08 219 %1.10 15
KAYABAĞLAR Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%40.87|1.292
HASAN NAS 		%0.28 9 %0.47 15 %0 0 %11.48 363 %33.47 1.058 %13.41 424
VEYSELKARANİ Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%44.94 1.746 %0 0 %0 0 %0.39 15
%50.32|1.955
ENES CENGİZ 		%0 0 %4.35 169
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
BAYKAN Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%32.44|1.061
 %0 0 %23.48 768 %0 0 %26.35 862 %0 0 %17.73 580
ERUH Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%36.57 1.942 %2.84 151 %17.85 948 %0.94 50
%39.00|2.071
 %0 0 %2.79 148
KURTALAN Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%38.05 6.721 %1.66 293 %1.38 243 %1.47 260
%54.94|9.705
 %0 0 %2.51 443
MERKEZ Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%35.57 26.516 %2.30 1.717 %0 0 %0.80 594
%49.21|36.678
 %0 0 %12.12 9.036
PERVARİ Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%47.95|1.793
 %0 0 %1.50 56 %0 0 %11.47 429 %0 0 %39.07 1.461
ŞİRVAN Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%54.70|1.012
 %0 0 %9.57 177 %0 0 %0 0 %0 0 %35.73 661
TİLLO Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%75.29|832
 %1.27 14 %0 0 %0 0 %19.28 213 %0 0 %4.16 46
BELDELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
ATABAĞI Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%33.16 622 %10.45 196 %0 0 %0 0
%43.44|815
 %0 0 %12.95 243
BEĞENDİK Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%68.51|594
 %0 0 %0 0 %0 0 %29.18 253 %0 0 %2.31 20
GÖKÇEBAĞ Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%44.22 558 %0 0 %0 0 %0 0
%53.25|672
 %0 0 %2.54 32
KAYABAĞLAR Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%35.39|1.072
 %1.02 31 %1.78 54 %0 0 %19.84 601 %27.27 826 %14.69 445
VEYSELKARANİ Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%42.79 1.637 %0 0 %0 0 %0 0
%51.80|1.982
 %0 0 %5.41 207
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER ADAY OY ORAN
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		SERHAT ÇİÇEK 412 %38.58
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		EMİN AYDIN 364 %34.08
Saadet Partisi
SAADET 		NURETTİN EVİN 215 %20.13
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		HASAN BALIK 25 %2.34
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		ABDÜLKERİM KARATAŞ 16 %1.50
PARTİLER ADAY OY ORAN
Barış ve Demokrasi Partisi
BDP 		SERHAT ÇİÇEK 438 %41.36
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		EMİN AYDIN 323 %30.50
BAĞIMSIZ
BĞMSZ 		- 277 %26.16
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		MEHMET ŞİRİN AYDIN 15 %1.42
Büyük Birlik Partisi
BBP 		SEDAT BARDAK 6 %0.57
PARTİLER ADAY OY ORAN
Demokratik Toplum Partisi
DTP 		AHMET BARDAK 733 %61.29
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		BEDRETTİN ÇİÇEK 447 %37.37
Saadet Partisi
SAADET 		ABDULLATİF BİNGÖL 11 %0.92
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		SERVET TOKSOY 5 %0.42
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER OY ORAN
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		481 %45.85
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		330 %31.46
Saadet Partisi
SAADET 		190 %18.11
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		25 %2.38
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		23 %2.19
PARTİLER OY ORAN
Barış ve Demokrasi Partisi
BDP 		512 %57.59
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		349 %39.26
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		23 %2.59
Saadet Partisi
SAADET 		5 %0.56
PARTİLER OY ORAN
Demokratik Toplum Partisi
DTP 		735 %62.13
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		448 %37.87
Kaynak: Anadolu Ajansı