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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 21:26

EYYÜBİYE SEÇİM SONUÇLARI

%100.00
  • EYYÜBİYE Toplam Seçmen 208.684
  • Açılan Sandık 678
  • Kullanılan Oy 151.724
  • Geçerli Oy 140.925
  • Geçersiz Oy 10.799
  • Katılım Oranı %72.71
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%100.00
TÜM SEÇİM SONUÇLARI

BELEDİYE BAŞKANLIKLARI

MEHMET KUŞ adalet-ve-kalkinma-partisi
MEHMET
KUŞ
%41.57 58.578 Oy
MEHMET EKİNCİ yeniden-refah-partisi
MEHMET
EKİNCİ
%37.54 52.901 Oy
HALİL AKBAŞ halklarin-esitlik-ve-demokrasi-partisi
HALİL
AKBAŞ
%14.22 20.034 Oy
AHMET İDEM hur-dava-partisi
AHMET
İDEM
%1.74 2.450 Oy
MAHMUT DEMİR saadet-partisi
MAHMUT
DEMİR
%1.53 2.163 Oy
PARTİLER
Cumhuriyet Halk Partisi
%1.18 1.659 Oy
İyi Parti
%0.58 821 Oy
Demokrasi ve Atılım Partisi
%0.35 496 Oy
Büyük Birlik Partisi
%0.28 390 Oy
Anavatan Partisi
%0.23 318 Oy
*Belediye Başkanlık sonuçlarına göre

İLÇE GENEL MECLİSİ

İL GENEL MECLİSİ SEÇİM SONUÇLARI
  • Seçmen Sayısı 208.684
  • Kullanılan Oy 151.753
Adalet ve Kalkınma Partisi
%41.03 57.526 Oy
Yeniden Refah Partisi
%36.82 51.614 Oy
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
%14.05 19.699 Oy
Hür Dava Partisi
%1.82 2.547 Oy
Saadet Partisi
%1.65 2.317 Oy
Cumhuriyet Halk Partisi
%1.48 2.069 Oy
Büyük Birlik Partisi
%1.01 1.419 Oy
İyi Parti
%0.60 840 Oy
Demokrasi ve Atılım Partisi
%0.34 479 Oy
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
AKÇAKALE Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%54.45|26.277
ABDÜLHAKİM AYHAN 		%1.18 570 %0 0 %0.50 239 %0 0 %0 0 %43.87 21.174
BİRECİK Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%28.52 11.573 %2.83 1.150 %0 0 %1.27 516
%54.39|22.072
MEHMET BEGİT 		%0.21 84 %12.78 5.185
BOZOVA Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%32.24 8.207 %1.00 255 %0 0 %1.80 459
%36.96|9.409
AYGÜL KAPIKAYALI 		%0 0 %28.00 7.129
CEYLANPINAR Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%43.14 17.540 %0.65 266 %0 0 %0.37 149
%46.54|18.926
UĞUR KAHRAMAN 		%0 0 %9.30 3.782
EYYÜBİYE Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%41.57|58.578
MEHMET KUŞ 		%1.18 1.659 %0 0 %0.58 821 %14.22 20.034 %0 0 %42.46 59.833
HALFETİ Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%34.97 7.065 %2.45 495 %0 0 %0.73 147
%39.45|7.971
MEHMET KARAYILAN 		%0 0 %22.40 4.525
HALİLİYE Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%40.28|61.118
MEHMET CANPOLAT 		%2.50 3.800 %0 0 %0.90 1.368 %15.88 24.090 %0 0 %40.44 61.354
HARRAN Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0 0 %0.40 159
%58.08|22.943
MAHMUT ÖZYAVUZ 		%0.39 156 %0 0 %0 0 %41.12 16.242
HİLVAN Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%30.72 6.439 %9.31 1.951 %0 0 %0.46 97
%33.20|6.960
SERHAN PAYDAŞ 		%0.78 163 %25.54 5.353
KARAKÖPRÜ Yeniden Refah Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%32.24 37.646 %2.11 2.467 %0 0 %0.50 589 %17.44 20.363 %0.40 472 %47.31 55.249
SİVEREK Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%40.23|45.369
ALİ MURAT BUCAK 		%0 0 %0 0 %0.61 690 %16.20 18.268 %0 0 %42.96 48.443
SURUÇ Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%26.89 11.283 %4.36 1.828 %0 0 %0.51 212
%57.21|24.000
AYTEN KAYA 		%0 0 %11.04 4.630
VİRANŞEHİR Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%25.43 21.898 %0.79 679 %0 0 %0.43 373
%51.70|44.512
SERHAT DİCLE İNAN 		%0 0 %21.65 18.643
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
AKÇAKALE Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%39.42|18.644
 %1.63 770 %0 0 %0 0 %0 0 %18.32 8.664 %40.63 19.217
BİRECİK Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%28.75 11.588 %3.25 1.310 %0 0 %1.42 574
%50.70|20.438
 %0 0 %15.88 6.400
BOZOVA Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%31.66 8.006 %1.17 296 %0 0 %1.69 427
%36.21|9.156
 %0 0 %29.27 7.401
CEYLANPINAR Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%40.53 16.308 %1.34 539 %0 0 %0.51 205
%43.82|17.632
 %0.65 262 %13.15 5.289
EYYÜBİYE Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%41.03|57.526
 %1.48 2.069 %0 0 %0.60 840 %14.05 19.699 %0 0 %42.84 60.062
HALFETİ Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%31.89 6.240 %3.78 740 %0 0 %1.63 318
%39.77|7.783
 %0 0 %22.93 4.488
HALİLİYE Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%38.87|58.925
 %2.97 4.495 %0 0 %0.92 1.400 %15.83 24.001 %0 0 %41.41 62.767
HARRAN Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0 0 %0 0
%53.45|20.951
 %0.67 263 %0 0 %0 0 %45.88 17.984
HİLVAN Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%31.65|6.499
 %8.85 1.818 %0 0 %0.82 168 %30.20 6.201 %0 0 %28.49 5.850
KARAKÖPRÜ
Açılan Sandık Oranı %100.00
%31.58 36.815 %3.60 4.194 %0 0 %0.86 1.008 %17.98 20.965 %0 0 %45.98 53.612
SİVEREK
Açılan Sandık Oranı %100.00
%36.88 41.432 %0 0 %0 0 %0.76 859 %18.06 20.292 %0 0 %44.29 49.764
SURUÇ Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%25.55 10.657 %4.42 1.842 %0 0 %0.58 243
%57.40|23.939
 %0 0 %12.05 5.024
VİRANŞEHİR Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%25.73 22.011 %1.66 1.424 %0 0 %0.74 632
%48.74|41.696
 %0 0 %23.13 19.786
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
31 MART 2019 30 MART 2014
PARTİLER ADAY OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		MEHMET KUŞ 104.857 %73.06
Saadet Partisi
SAADET 		HALİL YİĞİT 34.351 %23.94
İyi Parti
İYİ PARTİ 		MURAT DEMİRKAN 2.099 %1.46
Büyük Birlik Partisi
BBP 		AHMET IŞIK 1.038 %0.72
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		GÜLAY GÖZOĞLU 557 %0.39
Vatan Partisi
VATAN 		SADDAM POLAT 298 %0.21
31 MART 2019 30 MART 2014
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		102.088 %71.22
Saadet Partisi
SAADET 		22.692 %15.83
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		13.785 %9.62
İyi Parti
İYİ PARTİ 		1.639 %1.14
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		1.495 %1.04
Büyük Birlik Partisi
BBP 		717 %0.50
Demokrat Parti
DP 		471 %0.33
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		309 %0.22
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		154 %0.11
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		81.909 %58.09
Saadet Partisi
SAADET 		26.517 %18.81
Barış ve Demokrasi Partisi
BDP 		24.325 %17.25
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		3.336 %2.37
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		1.331 %0.94
Hür Dava Partisi
HÜDA PAR 		1.093 %0.78
Hak ve Özgürlükler Partisi
HAK-PAR 		855 %0.61
Büyük Birlik Partisi
BBP 		648 %0.46
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		369 %0.26
Özgürlük ve Dayanışma Partisi
ÖDP 		368 %0.26
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		246 %0.17
Kaynak: Anadolu Ajansı