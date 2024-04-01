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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 21:26

HALFETİ SEÇİM SONUÇLARI

%100.00
  • HALFETİ Toplam Seçmen 31.483
  • Açılan Sandık 118
  • Kullanılan Oy 21.808
  • Geçerli Oy 20.203
  • Geçersiz Oy 1.605
  • Katılım Oranı %69.27
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%100.00
TÜM SEÇİM SONUÇLARI

BELEDİYE BAŞKANLIKLARI

MEHMET KARAYILAN halklarin-esitlik-ve-demokrasi-partisi
MEHMET
KARAYILAN
%39.45 7.971 Oy
ŞEREF ALBAYRAK adalet-ve-kalkinma-partisi
ŞEREF
ALBAYRAK
%34.97 7.065 Oy
NİHAT ARSLAN yeniden-refah-partisi
NİHAT
ARSLAN
%21.01 4.244 Oy
ADNAN BENGÜ cumhuriyet-halk-partisi
ADNAN
BENGÜ
%2.45 495 Oy
HASAN DURMAZ iyi-parti
HASAN
DURMAZ
%0.73 147 Oy
PARTİLER
Demokrasi ve Atılım Partisi
%0.46 93 Oy
Hür Dava Partisi
%0.36 73 Oy
Büyük Birlik Partisi
%0.31 62 Oy
Bağımsız Türkiye Partisi
%0.26 53 Oy
*Belediye Başkanlık sonuçlarına göre

İLÇE GENEL MECLİSİ

İL GENEL MECLİSİ SEÇİM SONUÇLARI
  • Seçmen Sayısı 31.483
  • Kullanılan Oy 21.410
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
%39.77 7.783 Oy
Adalet ve Kalkınma Partisi
%31.89 6.240 Oy
Yeniden Refah Partisi
%20.75 4.061 Oy
Cumhuriyet Halk Partisi
%3.78 740 Oy
İyi Parti
%1.63 318 Oy
Büyük Birlik Partisi
%0.49 95 Oy
Demokrasi ve Atılım Partisi
%0.42 82 Oy
Hür Dava Partisi
%0.41 80 Oy
Emek Partisi
%0.35 69 Oy
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
AKÇAKALE Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%54.45|26.277
ABDÜLHAKİM AYHAN 		%1.18 570 %0 0 %0.50 239 %0 0 %0 0 %43.87 21.174
BİRECİK Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%28.52 11.573 %2.83 1.150 %0 0 %1.27 516
%54.39|22.072
MEHMET BEGİT 		%0.21 84 %12.78 5.185
BOZOVA Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%32.24 8.207 %1.00 255 %0 0 %1.80 459
%36.96|9.409
AYGÜL KAPIKAYALI 		%0 0 %28.00 7.129
CEYLANPINAR Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%43.14 17.540 %0.65 266 %0 0 %0.37 149
%46.54|18.926
UĞUR KAHRAMAN 		%0 0 %9.30 3.782
EYYÜBİYE Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%41.57|58.578
MEHMET KUŞ 		%1.18 1.659 %0 0 %0.58 821 %14.22 20.034 %0 0 %42.46 59.833
HALFETİ Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%34.97 7.065 %2.45 495 %0 0 %0.73 147
%39.45|7.971
MEHMET KARAYILAN 		%0 0 %22.40 4.525
HALİLİYE Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%40.28|61.118
MEHMET CANPOLAT 		%2.50 3.800 %0 0 %0.90 1.368 %15.88 24.090 %0 0 %40.44 61.354
HARRAN Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0 0 %0.40 159
%58.08|22.943
MAHMUT ÖZYAVUZ 		%0.39 156 %0 0 %0 0 %41.12 16.242
HİLVAN Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%30.72 6.439 %9.31 1.951 %0 0 %0.46 97
%33.20|6.960
SERHAN PAYDAŞ 		%0.78 163 %25.54 5.353
KARAKÖPRÜ Yeniden Refah Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%32.24 37.646 %2.11 2.467 %0 0 %0.50 589 %17.44 20.363 %0.40 472 %47.31 55.249
SİVEREK Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%40.23|45.369
ALİ MURAT BUCAK 		%0 0 %0 0 %0.61 690 %16.20 18.268 %0 0 %42.96 48.443
SURUÇ Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%26.89 11.283 %4.36 1.828 %0 0 %0.51 212
%57.21|24.000
AYTEN KAYA 		%0 0 %11.04 4.630
VİRANŞEHİR Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%25.43 21.898 %0.79 679 %0 0 %0.43 373
%51.70|44.512
SERHAT DİCLE İNAN 		%0 0 %21.65 18.643
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
AKÇAKALE Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%39.42|18.644
 %1.63 770 %0 0 %0 0 %0 0 %18.32 8.664 %40.63 19.217
BİRECİK Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%28.75 11.588 %3.25 1.310 %0 0 %1.42 574
%50.70|20.438
 %0 0 %15.88 6.400
BOZOVA Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%31.66 8.006 %1.17 296 %0 0 %1.69 427
%36.21|9.156
 %0 0 %29.27 7.401
CEYLANPINAR Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%40.53 16.308 %1.34 539 %0 0 %0.51 205
%43.82|17.632
 %0.65 262 %13.15 5.289
EYYÜBİYE Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%41.03|57.526
 %1.48 2.069 %0 0 %0.60 840 %14.05 19.699 %0 0 %42.84 60.062
HALFETİ Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%31.89 6.240 %3.78 740 %0 0 %1.63 318
%39.77|7.783
 %0 0 %22.93 4.488
HALİLİYE Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%38.87|58.925
 %2.97 4.495 %0 0 %0.92 1.400 %15.83 24.001 %0 0 %41.41 62.767
HARRAN Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0 0 %0 0
%53.45|20.951
 %0.67 263 %0 0 %0 0 %45.88 17.984
HİLVAN Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%31.65|6.499
 %8.85 1.818 %0 0 %0.82 168 %30.20 6.201 %0 0 %28.49 5.850
KARAKÖPRÜ
Açılan Sandık Oranı %100.00
%31.58 36.815 %3.60 4.194 %0 0 %0.86 1.008 %17.98 20.965 %0 0 %45.98 53.612
SİVEREK
Açılan Sandık Oranı %100.00
%36.88 41.432 %0 0 %0 0 %0.76 859 %18.06 20.292 %0 0 %44.29 49.764
SURUÇ Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%25.55 10.657 %4.42 1.842 %0 0 %0.58 243
%57.40|23.939
 %0 0 %12.05 5.024
VİRANŞEHİR Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%25.73 22.011 %1.66 1.424 %0 0 %0.74 632
%48.74|41.696
 %0 0 %23.13 19.786
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER ADAY OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		ŞEREF ALBAYRAK 11.172 %54.92
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		ABDURRAHMAN ÇİFTÇİ 7.640 %37.56
Saadet Partisi
SAADET 		KEMAL AYHAN 685 %3.37
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		EKREM MORÇİÇEK 531 %2.61
İyi Parti
İYİ PARTİ 		MAHMUT YAMAN 245 %1.20
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		SEVİM YAĞMUR 68 %0.33
PARTİLER ADAY OY ORAN
Barış ve Demokrasi Partisi
BDP 		MUSTAFA BAYRAM 10.458 %58.42
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		MEHMET ERDOĞAN 6.624 %37.01
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		MEHMET UNURLU 356 %1.99
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		MUSA BADAĞ 205 %1.15
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		MEHMET ALİ İNEL 103 %0.58
Saadet Partisi
SAADET 		KEMAL AYHAN 85 %0.47
Hür Dava Partisi
HÜDA PAR 		NİHAT YETKİN 69 %0.39
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		10.409 %51.85
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		7.519 %37.45
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		1.028 %5.12
Saadet Partisi
SAADET 		820 %4.08
İyi Parti
İYİ PARTİ 		262 %1.31
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		37 %0.18
PARTİLER OY ORAN
Barış ve Demokrasi Partisi
BDP 		10.102 %56.80
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		6.429 %36.15
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		728 %4.09
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		133 %0.75
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		121 %0.68
Hür Dava Partisi
HÜDA PAR 		115 %0.65
Saadet Partisi
SAADET 		65 %0.37
Hak ve Özgürlükler Partisi
HAK-PAR 		50 %0.28
Özgürlük ve Dayanışma Partisi
ÖDP 		25 %0.14
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		17 %0.10
PARTİLER OY ORAN
Demokratik Toplum Partisi
DTP 		1.127 %31.78
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		1.104 %31.13
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		791 %22.31
Saadet Partisi
SAADET 		481 %13.56
Demokratik Sol Parti
DSP 		24 %0.68
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		19 %0.54
Kaynak: Anadolu Ajansı