60
Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 21:26

KÖSELİ SEÇİM SONUÇLARI

%100.00
  • KÖSELİ Toplam Seçmen 1.880
  • Açılan Sandık 8
  • Kullanılan Oy 1.755
  • Geçerli Oy 1.673
  • Geçersiz Oy 82
  • Katılım Oranı %93.35
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%100.00
TÜM SEÇİM SONUÇLARI

BELEDİYE BAŞKANLIKLARI

MUSTAFA DURAN demokrat-parti
MUSTAFA
DURAN
%37.90 634 Oy
BEKİR YILMAZ milliyetci-hareket-partisi
BEKİR
YILMAZ
%33.83 566 Oy
SABRİ ERASLAN iyi-parti
SABRİ
ERASLAN
%10.28 172 Oy
ABDULLAH ERDOĞAN saadet-partisi
ABDULLAH
ERDOĞAN
%6.75 113 Oy
VELİ ÇAKIR yeniden-refah-partisi
VELİ
ÇAKIR
%6.10 102 Oy
PARTİLER
Büyük Birlik Partisi
%3.71 62 Oy
Cumhuriyet Halk Partisi
%1.43 24 Oy
*Belediye Başkanlık sonuçlarına göre

İLÇE GENEL MECLİSİ

İL GENEL MECLİSİ SEÇİM SONUÇLARI
  • Seçmen Sayısı 1.880
  • Kullanılan Oy 1.759
Milliyetçi Hareket Partisi
%37.24 613 Oy
Demokrat Parti
%31.35 516 Oy
İyi Parti
%10.15 167 Oy
Saadet Partisi
%7.05 116 Oy
Yeniden Refah Partisi
%6.62 109 Oy
Cumhuriyet Halk Partisi
%4.37 72 Oy
Büyük Birlik Partisi
%3.22 53 Oy
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
AKÇAKENT Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%56.86|373
YILMAZ KILIÇ 		%0.46 3 %41.62 273 %0 0 %0 0 %0 0 %1.07 7
AKPINAR Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%41.19 823
%45.10|901
ŞÜKRÜ TURGUT 		%12.01 240 %0.45 9 %0 0 %0 0 %1.25 25
BOZTEPE Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%29.05 631 %27.21 591
%32.23|700
MUSA CEYLAN 		%10.73 233 %0 0 %0 0 %0.78 17
ÇİÇEKDAĞI Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%49.75|2.248
HASAN HAKANOĞLU 		%4.12 186 %43.42 1.962 %0.75 34 %0 0 %0 0 %1.97 89
KAMAN Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%51.92|6.283
EMRE DEMİRCİ 		%44.34 5.366 %0 0 %1.53 185 %0 0 %0.46 56 %1.75 212
MERKEZ Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%37.42 26.462
%52.86|37.377
SELAHATTİN EKİCİOĞLU 		%0 0 %2.82 1.994 %1.23 872 %0.21 152 %5.45 3.850
MUCUR Büyük Birlik Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%7.85 628 %16.17 1.293 %26.86 2.148 %17.37 1.389 %0 0 %0 0 %31.75 2.539
BELDELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
KÖSELİ Demokrat Parti
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0 0 %1.43 24 %33.83 566 %10.28 172 %0 0 %0 0 %54.45 911
KURANCILI Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%18.79 240 %20.36 260
%27.64|353
ERDOĞAN TEKELİ 		%6.42 82 %0 0 %0 0 %26.78 342
ÖZBAĞ Büyük Birlik Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0 0 %9.42 207 %40.81 897 %0 0 %0 0 %0 0 %49.77 1.094
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
AKÇAKENT Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%49.00|318
 %2.16 14 %40.06 260 %0 0 %0 0 %0 0 %8.78 57
AKPINAR Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%38.54 767
%43.67|869
 %16.33 325 %0 0 %0 0 %0 0 %1.46 29
BOZTEPE Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%31.22|670
 %30.62 657 %29.54 634 %7.32 157 %0 0 %0 0 %1.30 28
ÇİÇEKDAĞI Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%44.76|2.028
 %7.02 318 %43.41 1.967 %1.68 76 %0 0 %0 0 %3.13 142
KAMAN Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%51.00|6.119
 %43.29 5.193 %0 0 %2.55 306 %0 0 %0 0 %3.16 379
MERKEZ Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%37.53 26.575
%47.19|33.412
 %0 0 %5.34 3.778 %1.75 1.236 %0 0 %8.20 5.806
MUCUR Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%10.71 849 %16.95 1.344
%27.00|2.140
 %15.66 1.241 %0 0 %0 0 %29.68 2.353
BELDELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
KÖSELİ Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0 0 %4.37 72
%37.24|613
 %10.15 167 %0 0 %0 0 %48.24 794
KURANCILI Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%21.78 277 %21.86 278
%27.12|345
 %6.13 78 %0 0 %0 0 %23.11 294
ÖZBAĞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0 0 %12.83 279 %39.47 858 %0 0 %0 0 %0 0 %47.70 1.037
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
31 MART 2019 30 MART 2014
PARTİLER ADAY OY ORAN
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		BEKİR YILMAZ 676 %37.56
Büyük Birlik Partisi
BBP 		MUSTAFA DURAN 358 %19.89
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		ÜMÜT KÖSE 322 %17.89
Demokrat Parti
DP 		MEHMET SAĞLAM 277 %15.39
Saadet Partisi
SAADET 		VELİ ÇAKIR 142 %7.89
İyi Parti
İYİ PARTİ 		MURAT DAŞDEMİR 25 %1.39
PARTİLER ADAY OY ORAN
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		BEKİR YILMAZ 614 %32.32
Büyük Birlik Partisi
BBP 		MUSTAFA DURAN 483 %25.42
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		MEHMET SAĞLAM 474 %24.95
Saadet Partisi
SAADET 		VELİ ÇAKIR 329 %17.32
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER OY ORAN
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		662 %38.47
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		422 %24.52
Büyük Birlik Partisi
BBP 		268 %15.57
Demokrat Parti
DP 		212 %12.32
Saadet Partisi
SAADET 		95 %5.52
İyi Parti
İYİ PARTİ 		62 %3.60
PARTİLER OY ORAN
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		625 %33.49
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		491 %26.31
Büyük Birlik Partisi
BBP 		447 %23.95
Saadet Partisi
SAADET 		303 %16.24
PARTİLER OY ORAN
Demokrat Parti
DP 		677 %34.09
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		671 %33.79
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		638 %32.12
Kaynak: Anadolu Ajansı