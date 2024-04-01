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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 21:26

AKÇAKENT SEÇİM SONUÇLARI

%100.00
  • AKÇAKENT Toplam Seçmen 752
  • Açılan Sandık 4
  • Kullanılan Oy 686
  • Geçerli Oy 656
  • Geçersiz Oy 30
  • Katılım Oranı %91.22
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%100.00
TÜM SEÇİM SONUÇLARI

BELEDİYE BAŞKANLIKLARI

YILMAZ KILIÇ adalet-ve-kalkinma-partisi
YILMAZ
KILIÇ
%56.86 373 Oy
MUSA ŞAHİN milliyetci-hareket-partisi
MUSA
ŞAHİN
%41.62 273 Oy
TUĞBA VİLDAN YILMAZ zafer-partisi
TUĞBA VİLDAN
YILMAZ
%0.91 6 Oy
MEHMET TOPEL cumhuriyet-halk-partisi
MEHMET
TOPEL
%0.46 3 Oy
İSMAİL DOĞANAY yeniden-refah-partisi
İSMAİL
DOĞANAY
%0.15 1 Oy
PARTİLER
Saadet Partisi
%0 0 Oy
Bağımsız Türkiye Partisi
%0 0 Oy
*Belediye Başkanlık sonuçlarına göre

İLÇE GENEL MECLİSİ

İL GENEL MECLİSİ SEÇİM SONUÇLARI
  • Seçmen Sayısı 752
  • Kullanılan Oy 686
Adalet ve Kalkınma Partisi
%49.00 318 Oy
Milliyetçi Hareket Partisi
%40.06 260 Oy
Zafer Partisi
%5.24 34 Oy
Cumhuriyet Halk Partisi
%2.16 14 Oy
Saadet Partisi
%2.00 13 Oy
Yeniden Refah Partisi
%1.08 7 Oy
Türkiye Komünist Partisi
%0.46 3 Oy
Bağımsız Türkiye Partisi
%0 0 Oy
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
AKÇAKENT Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%56.86|373
YILMAZ KILIÇ 		%0.46 3 %41.62 273 %0 0 %0 0 %0 0 %1.07 7
AKPINAR Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%41.19 823
%45.10|901
ŞÜKRÜ TURGUT 		%12.01 240 %0.45 9 %0 0 %0 0 %1.25 25
BOZTEPE Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%29.05 631 %27.21 591
%32.23|700
MUSA CEYLAN 		%10.73 233 %0 0 %0 0 %0.78 17
ÇİÇEKDAĞI Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%49.75|2.248
HASAN HAKANOĞLU 		%4.12 186 %43.42 1.962 %0.75 34 %0 0 %0 0 %1.97 89
KAMAN Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%51.92|6.283
EMRE DEMİRCİ 		%44.34 5.366 %0 0 %1.53 185 %0 0 %0.46 56 %1.75 212
MERKEZ Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%37.42 26.462
%52.86|37.377
SELAHATTİN EKİCİOĞLU 		%0 0 %2.82 1.994 %1.23 872 %0.21 152 %5.45 3.850
MUCUR Büyük Birlik Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%7.85 628 %16.17 1.293 %26.86 2.148 %17.37 1.389 %0 0 %0 0 %31.75 2.539
BELDELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
KÖSELİ Demokrat Parti
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0 0 %1.43 24 %33.83 566 %10.28 172 %0 0 %0 0 %54.45 911
KURANCILI Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%18.79 240 %20.36 260
%27.64|353
ERDOĞAN TEKELİ 		%6.42 82 %0 0 %0 0 %26.78 342
ÖZBAĞ Büyük Birlik Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0 0 %9.42 207 %40.81 897 %0 0 %0 0 %0 0 %49.77 1.094
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
AKÇAKENT Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%49.00|318
 %2.16 14 %40.06 260 %0 0 %0 0 %0 0 %8.78 57
AKPINAR Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%38.54 767
%43.67|869
 %16.33 325 %0 0 %0 0 %0 0 %1.46 29
BOZTEPE Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%31.22|670
 %30.62 657 %29.54 634 %7.32 157 %0 0 %0 0 %1.30 28
ÇİÇEKDAĞI Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%44.76|2.028
 %7.02 318 %43.41 1.967 %1.68 76 %0 0 %0 0 %3.13 142
KAMAN Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%51.00|6.119
 %43.29 5.193 %0 0 %2.55 306 %0 0 %0 0 %3.16 379
MERKEZ Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%37.53 26.575
%47.19|33.412
 %0 0 %5.34 3.778 %1.75 1.236 %0 0 %8.20 5.806
MUCUR Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%10.71 849 %16.95 1.344
%27.00|2.140
 %15.66 1.241 %0 0 %0 0 %29.68 2.353
BELDELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
KÖSELİ Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0 0 %4.37 72
%37.24|613
 %10.15 167 %0 0 %0 0 %48.24 794
KURANCILI Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%21.78 277 %21.86 278
%27.12|345
 %6.13 78 %0 0 %0 0 %23.11 294
ÖZBAĞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0 0 %12.83 279 %39.47 858 %0 0 %0 0 %0 0 %47.70 1.037
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER ADAY OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		YILMAZ KILIÇ 357 %57.95
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		AHMET BOZKURT 43 %6.98
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		HÜSEYİN BOZDOĞAN 20 %3.25
İyi Parti
İYİ PARTİ 		UĞUR AYTEKİN 10 %1.62
PARTİLER ADAY OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		YILMAZ KILIÇ 314 %50.32
Saadet Partisi
SAADET 		FAHRETTİN YEĞİN 267 %42.79
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		BEKİR TÜRKAY 35 %5.61
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		MEHMET YALDIZ 8 %1.28
PARTİLER ADAY OY ORAN
Demokrat Parti
DP 		BEKİR TÜRKAY 245 %40.50
BAĞIMSIZ
BĞMSZ 		- 185 %30.58
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		MEHMET MUSTAFA YALÇIN 139 %22.98
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		OSMAN ÖZCAN 33 %5.45
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		MEVLÜT DÖNMEZ 2 %0.33
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		HAYDAR MERDAN 1 %0.17
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		349 %57.59
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		133 %21.95
İyi Parti
İYİ PARTİ 		116 %19.14
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		8 %1.32
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		317 %51.80
Saadet Partisi
SAADET 		234 %38.24
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		47 %7.68
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		11 %1.80
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		3 %0.49
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		239 %41.07
Demokrat Parti
DP 		207 %35.57
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		136 %23.37
Kaynak: Anadolu Ajansı