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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 21:26

KAĞIZMAN SEÇİM SONUÇLARI

%100.00
  • KAĞIZMAN Toplam Seçmen 14.784
  • Açılan Sandık 51
  • Kullanılan Oy 10.798
  • Geçerli Oy 10.159
  • Geçersiz Oy 639
  • Katılım Oranı %73.04
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%100.00
TÜM SEÇİM SONUÇLARI

BELEDİYE BAŞKANLIKLARI

MEHMET ALKAN halklarin-esitlik-ve-demokrasi-partisi
MEHMET
ALKAN
%32.68 3.320 Oy
EMRULLAH KOMAN milliyetci-hareket-partisi
EMRULLAH
KOMAN
%25.16 2.556 Oy
NURİ TURAN adalet-ve-kalkinma-partisi
NURİ
TURAN
%20.97 2.130 Oy
MUHAMMET EMİN PARLAK gelecek-partisi
MUHAMMET EMİN
PARLAK
%7.05 716 Oy
ÖZKAN ARDUÇ iyi-parti
ÖZKAN
ARDUÇ
%6.73 684 Oy
PARTİLER
Cumhuriyet Halk Partisi
%5.14 522 Oy
Yeniden Refah Partisi
%1.13 115 Oy
BAĞIMSIZ
%0.53 54 Oy
Bağımsız Türkiye Partisi
%0.39 40 Oy
BAĞIMSIZ
%0.22 22 Oy
*Belediye Başkanlık sonuçlarına göre

İLÇE GENEL MECLİSİ

İL GENEL MECLİSİ SEÇİM SONUÇLARI
  • Seçmen Sayısı 14.784
  • Kullanılan Oy 10.755
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
%31.64 3.169 Oy
Milliyetçi Hareket Partisi
%23.50 2.354 Oy
Adalet ve Kalkınma Partisi
%22.32 2.235 Oy
İyi Parti
%6.91 692 Oy
Cumhuriyet Halk Partisi
%6.42 643 Oy
Gelecek Partisi
%5.99 600 Oy
Yeniden Refah Partisi
%1.83 183 Oy
BAĞIMSIZ
%0.70 70 Oy
Bağımsız Türkiye Partisi
%0.43 43 Oy
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
AKYAKA Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%67.27|775
ERGÜDER TOPTAŞ 		%25.00 288 %6.34 73 %0 0 %0 0 %0 0 %1.39 16
ARPAÇAY Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%35.62|489
ZEKİ ELMA 		%11.22 154 %8.01 110 %18.35 252 %0 0 %8.23 113 %18.57 255
DİGOR Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%24.72 331 %18.89 253 %0 0 %0 0
%27.63|370
ADEM OYMAN 		%0 0 %28.75 385
KAĞIZMAN Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%20.97 2.130 %5.14 522 %25.16 2.556 %6.73 684
%32.68|3.320
MEHMET ALKAN 		%0.75 76 %8.57 871
MERKEZ Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0 0 %17.24 7.805
%36.20|16.384
ÖTÜKEN SENGER 		%9.19 4.162 %28.98 13.120 %1.63 740 %6.75 3.054
SARIKAMIŞ Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%18.91 1.397 %3.59 265
%40.65|3.003
SERDAR KILIÇ 		%17.81 1.316 %7.30 539 %1.04 77 %10.71 791
SELİM Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%32.75 1.016
%63.12|1.958
İLYAS BARIŞ KOÇ 		%0 0 %0 0 %1.55 48 %0 0 %2.58 80
SUSUZ Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%46.42 583
%51.67|649
OĞUZ YANTEMUR 		%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0.48 6
BELDELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
DAĞPINAR Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%45.49 827 %0 0 %0 0 %0 0
%54.51|991
HÜSNÜ ANCİ 		%0 0 %0 0
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
AKYAKA Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%63.06|717
 %35.62 405 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %1.32 15
ARPAÇAY Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%35.66|475
 %18.54 247 %12.24 163 %16.67 222 %0 0 %0 0 %16.89 225
DİGOR Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%24.24 320 %19.55 258 %0 0 %0 0
%31.06|410
 %0 0 %25.15 332
KAĞIZMAN Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%22.32 2.235 %6.42 643 %23.50 2.354 %6.91 692
%31.64|3.169
 %0.70 70 %8.51 852
MERKEZ Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0 0 %20.06 8.917
%32.93|14.635
 %9.63 4.280 %27.40 12.179 %0.35 154 %9.62 4.276
SARIKAMIŞ Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%20.23 1.472 %5.77 420
%35.06|2.552
 %17.20 1.252 %9.18 668 %0 0 %12.56 914
SELİM Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%30.53 936
%58.19|1.784
 %0 0 %0 0 %4.89 150 %0 0 %6.39 196
SUSUZ Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%38.30 478
%50.80|634
 %8.17 102 %1.04 13 %0 0 %0 0 %1.68 21
BELDELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
DAĞPINAR Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%43.42 792 %0 0 %0 0 %0 0
%56.58|1.032
 %0 0 %0 0
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER ADAY OY ORAN
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		NEVZAT YILDIZ 3.555 %37.60
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		NURİ TURAN 3.104 %32.83
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		GÖGERÇİN ARAS 2.735 %28.93
Saadet Partisi
SAADET 		MUSTAFA YEMEK 40 %0.42
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		FATIMA PEHLİVAN 21 %0.22
PARTİLER ADAY OY ORAN
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		NEVZAT YILDIZ 3.657 %39.05
Barış ve Demokrasi Partisi
BDP 		MEHMET ALKAN 3.505 %37.43
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		FESİH ALTAY 2.032 %21.70
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		MAHİR IŞIK 127 %1.36
Saadet Partisi
SAADET 		CANER KUL 44 %0.47
PARTİLER ADAY OY ORAN
Demokratik Toplum Partisi
DTP 		MEHMET ALKAN 2.215 %28.22
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		OSMAN NİHAT YÜCE 1.915 %24.40
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		NURİ TURAN 1.908 %24.31
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		AHMET TOPER 1.233 %15.71
Saadet Partisi
SAADET 		ÖZKAN ARDUÇ 577 %7.35
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER OY ORAN
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		3.381 %35.96
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		3.215 %34.19
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		2.723 %28.96
Saadet Partisi
SAADET 		57 %0.61
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		27 %0.29
PARTİLER OY ORAN
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		3.639 %39.34
Barış ve Demokrasi Partisi
BDP 		3.469 %37.50
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		1.996 %21.58
Saadet Partisi
SAADET 		79 %0.85
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		67 %0.72
PARTİLER OY ORAN
Demokratik Toplum Partisi
DTP 		2.172 %28.14
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		1.949 %25.25
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		1.870 %24.23
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		1.197 %15.51
Saadet Partisi
SAADET 		530 %6.87
Kaynak: Anadolu Ajansı