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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 21:26

SARIKAMIŞ SEÇİM SONUÇLARI

%100.00
  • SARIKAMIŞ Toplam Seçmen 10.341
  • Açılan Sandık 34
  • Kullanılan Oy 7.801
  • Geçerli Oy 7.388
  • Geçersiz Oy 413
  • Katılım Oranı %75.44
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%100.00
TÜM SEÇİM SONUÇLARI

BELEDİYE BAŞKANLIKLARI

SERDAR KILIÇ milliyetci-hareket-partisi
SERDAR
KILIÇ
%40.65 3.003 Oy
MEDENİ ÇETİNKAYA adalet-ve-kalkinma-partisi
MEDENİ
ÇETİNKAYA
%18.91 1.397 Oy
YUSUF SİFİL iyi-parti
YUSUF
SİFİL
%17.81 1.316 Oy
HÜSEYİN ALTUN halklarin-esitlik-ve-demokrasi-partisi
HÜSEYİN
ALTUN
%7.30 539 Oy
SERHAT KARABAĞ buyuk-birlik-partisi
SERHAT
KARABAĞ
%6.66 492 Oy
PARTİLER
Cumhuriyet Halk Partisi
%3.59 265 Oy
Yeniden Refah Partisi
%1.94 143 Oy
Saadet Partisi
%1.81 134 Oy
BAĞIMSIZ
%1.04 77 Oy
Bağımsız Türkiye Partisi
%0.30 22 Oy
*Belediye Başkanlık sonuçlarına göre

İLÇE GENEL MECLİSİ

İL GENEL MECLİSİ SEÇİM SONUÇLARI
  • Seçmen Sayısı 10.341
  • Kullanılan Oy 7.802
Milliyetçi Hareket Partisi
%35.06 2.552 Oy
Adalet ve Kalkınma Partisi
%20.23 1.472 Oy
İyi Parti
%17.20 1.252 Oy
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
%9.18 668 Oy
Büyük Birlik Partisi
%5.87 427 Oy
Cumhuriyet Halk Partisi
%5.77 420 Oy
Yeniden Refah Partisi
%4.34 316 Oy
Saadet Partisi
%1.92 140 Oy
Bağımsız Türkiye Partisi
%0.32 23 Oy
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
AKYAKA Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%67.27|775
ERGÜDER TOPTAŞ 		%25.00 288 %6.34 73 %0 0 %0 0 %0 0 %1.39 16
ARPAÇAY Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%35.62|489
ZEKİ ELMA 		%11.22 154 %8.01 110 %18.35 252 %0 0 %8.23 113 %18.57 255
DİGOR Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%24.72 331 %18.89 253 %0 0 %0 0
%27.63|370
ADEM OYMAN 		%0 0 %28.75 385
KAĞIZMAN Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%20.97 2.130 %5.14 522 %25.16 2.556 %6.73 684
%32.68|3.320
MEHMET ALKAN 		%0.75 76 %8.57 871
MERKEZ Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0 0 %17.24 7.805
%36.20|16.384
ÖTÜKEN SENGER 		%9.19 4.162 %28.98 13.120 %1.63 740 %6.75 3.054
SARIKAMIŞ Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%18.91 1.397 %3.59 265
%40.65|3.003
SERDAR KILIÇ 		%17.81 1.316 %7.30 539 %1.04 77 %10.71 791
SELİM Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%32.75 1.016
%63.12|1.958
İLYAS BARIŞ KOÇ 		%0 0 %0 0 %1.55 48 %0 0 %2.58 80
SUSUZ Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%46.42 583
%51.67|649
OĞUZ YANTEMUR 		%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0.48 6
BELDELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
DAĞPINAR Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%45.49 827 %0 0 %0 0 %0 0
%54.51|991
HÜSNÜ ANCİ 		%0 0 %0 0
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
AKYAKA Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%63.06|717
 %35.62 405 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %1.32 15
ARPAÇAY Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%35.66|475
 %18.54 247 %12.24 163 %16.67 222 %0 0 %0 0 %16.89 225
DİGOR Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%24.24 320 %19.55 258 %0 0 %0 0
%31.06|410
 %0 0 %25.15 332
KAĞIZMAN Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%22.32 2.235 %6.42 643 %23.50 2.354 %6.91 692
%31.64|3.169
 %0.70 70 %8.51 852
MERKEZ Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0 0 %20.06 8.917
%32.93|14.635
 %9.63 4.280 %27.40 12.179 %0.35 154 %9.62 4.276
SARIKAMIŞ Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%20.23 1.472 %5.77 420
%35.06|2.552
 %17.20 1.252 %9.18 668 %0 0 %12.56 914
SELİM Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%30.53 936
%58.19|1.784
 %0 0 %0 0 %4.89 150 %0 0 %6.39 196
SUSUZ Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%38.30 478
%50.80|634
 %8.17 102 %1.04 13 %0 0 %0 0 %1.68 21
BELDELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
DAĞPINAR Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%43.42 792 %0 0 %0 0 %0 0
%56.58|1.032
 %0 0 %0 0
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER ADAY OY ORAN
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		HARUN HAYALİ 3.224 %42.25
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		GÖKSAL TOKSOY 2.706 %35.46
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		YAŞAR ARAS 1.100 %14.41
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		TURGUT YURDAKUL 489 %6.41
Saadet Partisi
SAADET 		NESİMİ DEMİR 100 %1.31
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		FATIMA GÖKSEL 12 %0.16
PARTİLER ADAY OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		GÖKSAL TOKSOY 3.232 %38.94
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		SİNAN KARABAĞ 1.890 %22.77
Barış ve Demokrasi Partisi
BDP 		PERVİN TUNBUL 1.831 %22.06
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		İBRAHİM YAVUZ BİLDİK 1.064 %12.82
Saadet Partisi
SAADET 		İLHAMİ DEMİRCİ 180 %2.17
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		ERAY GÜNEŞ 103 %1.24
PARTİLER ADAY OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		İLHAN ÖZBİLEN 3.249 %40.83
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		KIYASETTİN KOÇ 1.858 %23.35
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		HARUN DOĞAN 1.820 %22.87
Demokratik Toplum Partisi
DTP 		HÜSEYİN ALTUN 687 %8.63
Saadet Partisi
SAADET 		SÜLEYMAN TURAN 180 %2.26
Demokrat Parti
DP 		SACİT ÖZBEY 144 %1.81
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		TURAN ÖZDEMİR 20 %0.25
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER OY ORAN
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		2.903 %38.82
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		2.494 %33.35
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		1.266 %16.93
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		631 %8.44
Saadet Partisi
SAADET 		175 %2.34
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		10 %0.13
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		3.145 %38.48
Barış ve Demokrasi Partisi
BDP 		1.832 %22.42
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		1.829 %22.38
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		1.110 %13.58
Saadet Partisi
SAADET 		219 %2.68
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		38 %0.46
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		2.950 %37.86
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		1.874 %24.05
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		1.805 %23.17
Demokratik Toplum Partisi
DTP 		741 %9.51
Saadet Partisi
SAADET 		289 %3.71
Demokrat Parti
DP 		132 %1.69
Kaynak: Anadolu Ajansı