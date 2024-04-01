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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 21:26

PURSAKLAR SEÇİM SONUÇLARI

%100.00
  • PURSAKLAR Toplam Seçmen 115.135
  • Açılan Sandık 340
  • Kullanılan Oy 91.464
  • Geçerli Oy 87.894
  • Geçersiz Oy 3.570
  • Katılım Oranı %79.44
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%100.00
TÜM SEÇİM SONUÇLARI

BELEDİYE BAŞKANLIKLARI

ERTUĞRUL ÇETİN adalet-ve-kalkinma-partisi
ERTUĞRUL
ÇETİN
%53.96 47.429 Oy
HALİL TUNÇAY cumhuriyet-halk-partisi
HALİL
TUNÇAY
%22.08 19.409 Oy
BAYRAM BAŞ yeniden-refah-partisi
BAYRAM
BAŞ
%18.03 15.851 Oy
ŞERAFETTİN COŞAR zafer-partisi
ŞERAFETTİN
COŞAR
%1.97 1.734 Oy
ZEKERİYA ERSARI iyi-parti
ZEKERİYA
ERSARI
%1.17 1.026 Oy
PARTİLER
Saadet Partisi
%1.01 890 Oy
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
%0.34 299 Oy
Demokrasi ve Atılım Partisi