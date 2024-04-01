KEÇİÖREN SEÇİM SONUÇLARI

|İLÇELER
|AK PARTİ
|CHP
|MHP
|İYİ PARTİ
|DEM Parti
|BĞMSZ
|DİĞER
|
AKYURT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%50.20|12.111HİLAL AYIK
|%21.31 5.140
|%0 0
|%1.30 314
|%0.48 116
|%0.03 7
|%26.68 6.436
|
ALTINDAĞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%47.26|99.576VEYSEL TİRYAKİ
|%37.38 78.774
|%0 0
|%1.50 3.170
|%1.09 2.289
|%0.11 224
|%12.66 26.680
|
AYAŞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%0 0
|
%43.29|4.735İZZET DEMİRCİOĞLU
|%33.03 3.612
|%2.81 307
|%0.50 55
|%0.04 4
|%20.33 2.224
|
BALA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%40.17|7.621AHMET BURAN
|%34.95 6.631
|%0 0
|%4.60 872
|%0 0
|%0.39 74
|%19.89 3.773
|
BEYPAZARI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%28.39 8.940
|
%48.53|15.283ÖZER KASAP
|%0 0
|%19.30 6.079
|%0.18 56
|%0 0
|%3.60 1.133
|
ÇAMLIDERE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%26.19 2.561
|%16.90 1.652
|%0 0
|%0.60 59
|%0.06 6
|
%49.56|4.846
|%6.69 654
|
ÇANKAYA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%15.49 87.100
|
%65.26|366.862HÜSEYİN CAN GÜNER
|%0 0
|%1.74 9.788
|%1.01 5.654
|%0.08 429
|%16.43 92.340
|
ÇUBUK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%43.27|23.714BAKİ DEMİRBAŞ
|%23.70 12.985
|%0 0
|%0.86 474
|%0.41 222
|%0.41 222
|%31.35 17.182
|
ELMADAĞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%36.43 10.525
|
%53.79|15.539ADEM BARIŞ AŞKIN
|%0 0
|%0 0
|%2.08 601
|%0 0
|%7.70 2.224
|
ETİMESGUT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%0 0
|
%56.62|203.000ERDAL BEŞİKCİOĞLU
|%32.64 117.044
|%1.84 6.590
|%0.68 2.456
|%0 0
|%8.22 29.455
|
EVREN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%43.65|963HÜSAMETTİN ÜNSAL
|%39.08 862
|%0 0
|%0 0
|%0.23 5
|%0 0
|%17.04 376
|
GÖLBAŞI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%0 0
|
%44.33|39.457YAKUP ODABAŞI
|%21.71 19.324
|%1.62 1.438
|%0.52 459
|%0.07 60
|%31.75 28.261
|
GÜDÜL
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%40.55 2.655
|
%55.70|3.647MEHMET DOĞANAY
|%0 0
|%0 0
|%0.05 3
|%0 0
|%3.70 242
|
HAYMANA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%41.68 8.079
|
%49.52|9.599LEVENT KOÇ
|%0 0
|%0.63 123
|%3.28 636
|%0 0
|%4.89 947
|
KAHRAMANKAZAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%43.79 15.583
|
%49.55|17.633SELİM ÇIRPANOĞLU
|%0 0
|%1.19 425
|%0.26 92
|%0 0
|%5.20 1.851
|
KALECİK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%0 0
|
%50.09|4.598SATILMIŞ KARAKOÇ
|%38.54 3.538
|%6.38 586
|%0.08 7
|%0 0
|%4.90 450
|
KEÇİÖREN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%38.56 197.377
|
%47.96|245.460MESUT ÖZARSLAN
|%0 0
|%2.25 11.512
|%0.83 4.243
|%0.05 281
|%10.35 52.963
|
KIZILCAHAMAM
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%44.59|9.808SÜLEYMAN ACAR
|%42.21 9.285
|%0 0
|%1.83 403
|%0.03 6
|%4.57 1.006
|%6.76 1.487
|
MAMAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%36.17 136.561
|
%52.91|199.753VELİ GÜNDÜZ ŞAHİN
|%0 0
|%2.02 7.633
|%1.13 4.251
|%0 0
|%7.78 29.361
|
NALLIHAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%41.59 7.546
|
%53.58|9.722ERTUNÇ GÜNGÖR
|%0 0
|%0 0
|%0.03 5
|%0.27 49
|%4.54 823
|
POLATLI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%0 0
|
%47.91|33.715MÜRSEL YILDIZKAYA
|%37.97 26.722
|%1.92 1.353
|%0 0
|%0.24 168
|%11.96 8.416
|
PURSAKLAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%53.96|47.429ERTUĞRUL ÇETİN
|%22.08 19.409
|%0 0
|%1.17 1.026
|%0.34 299
|%0 0
|%22.45 19.731
|
ŞEREFLİKOÇHİSAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%28.32 5.498
|
%60.27|11.700MUSTAFA KOÇAK
|%0 0
|%1.03 200
|%0.86 167
|%0.32 62
|%9.20 1.785
|
SİNCAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%43.87|132.867MURAT ERCAN
|%30.58 92.620
|%0 0
|%12.02 36.398
|%1.18 3.568
|%0.04 132
|%12.30 37.260
|
YENİMAHALLE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%31.01 126.681
|
%59.14|241.590FETHİ YAŞAR
|%0 0
|%1.71 6.995
|%0 0
|%0.08 329
|%8.06 32.929
|İLÇELER
|AK PARTİ
|CHP
|MHP
|İYİ PARTİ
|DEM Parti
|BĞMSZ
|DİĞER
|
AKYURT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%48.23|11.542
|%23.66 5.661
|%0 0
|%1.83 439
|%0 0
|%0 0
|%26.27 6.287
|
ALTINDAĞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%45.00|94.532
|%37.75 79.298
|%0 0
|%1.70 3.574
|%1.18 2.487
|%0 0
|%14.37 30.195
|
AYAŞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%0 0
|
%42.00|4.551
|%32.56 3.528
|%4.40 477
|%0 0
|%0 0
|%21.03 2.279
|
BALA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%39.61|7.507
|%35.20 6.671
|%0 0
|%5.65 1.070
|%0 0
|%0 0
|%19.54 3.702
|
BEYPAZARI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%30.79 9.692
|
%47.07|14.816
|%0 0
|%15.88 4.999
|%0 0
|%0 0
|%6.26 1.969
|
ÇAMLIDERE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%45.46|4.391
|%30.50 2.946
|%0 0
|%1.13 109
|%0 0
|%9.31 899
|%13.59 1.313
|
ÇANKAYA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%15.36 86.404
|
%67.34|378.783
|%0 0
|%2.04 11.484
|%1.25 7.044
|%0 0
|%14.00 78.772
|
ÇUBUK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%44.94|24.528
|%25.62 13.985
|%0 0
|%1.15 626
|%0 0
|%0 0
|%28.29 15.439
|
ELMADAĞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%35.33 10.161
|
%47.77|13.739
|%0 0
|%0 0
|%2.32 666
|%2.77 796
|%11.81 3.396
|
ETİMESGUT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%0 0
|
%53.89|192.290
|%28.93 103.239
|%3.05 10.885
|%0.99 3.515
|%0 0
|%13.14 46.875
|
EVREN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%42.69|952
|%40.04 893
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%17.26 385
|
GÖLBAŞI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%0 0
|
%44.18|38.957
|%22.89 20.185
|%2.51 2.211
|%0 0
|%0 0
|%30.42 26.829
|
GÜDÜL
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%41.81 2.735
|
%53.48|3.498
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%4.71 308
|
HAYMANA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%38.49 7.427
|
%44.66|8.618
|%0 0
|%0.81 157
|%4.60 887
|%0 0
|%11.44 2.208
|
KAHRAMANKAZAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%43.59 15.485
|
%46.65|16.571
|%0 0
|%2.83 1.004
|%0 0
|%0 0
|%6.94 2.464
|
KALECİK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%0 0
|
%49.18|4.491
|%37.94 3.465
|%6.87 627
|%0 0
|%0 0
|%6.01 549
|
KEÇİÖREN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%37.96 193.971
|
%45.49|232.453
|%0 0
|%2.37 12.108
|%0.99 5.052
|%0.54 2.747
|%12.66 64.706
|
KIZILCAHAMAM
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%46.08|10.103
|%39.03 8.559
|%0 0
|%2.43 532
|%0 0
|%0 0
|%12.46 2.733
|
MAMAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%34.80 131.222
|
%51.46|194.045
|%0 0
|%2.11 7.972
|%1.27 4.802
|%0.26 974
|%10.09 38.041
|
NALLIHAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%40.75 7.382
|
%51.32|9.297
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%7.93 1.437
|
POLATLI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%0 0
|
%48.63|34.149
|%35.31 24.796
|%2.37 1.663
|%0 0
|%0.19 133
|%13.51 9.486
|
PURSAKLAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%51.33|44.753
|%24.13 21.038
|%0 0
|%1.69 1.470
|%0 0
|%0 0
|%22.86 19.929
|
ŞEREFLİKOÇHİSAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%29.92 5.766
|
%57.72|11.123
|%0 0
|%1.48 286
|%0 0
|%0 0
|%10.88 2.097
|
SİNCAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%43.27|130.082
|%33.06 99.381
|%0 0
|%7.89 23.728
|%1.36 4.077
|%0 0
|%14.43 43.385
|
YENİMAHALLE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%30.41 123.919
|
%55.05|224.351
|%0 0
|%2.34 9.543
|%0.87 3.559
|%0 0
|%11.33 46.168
|PARTİLER
|ADAY
|OY
|ORAN
|
|TURGUT ALTINOK
|332.396
|%63.65
|
|GÜÇLÜ ŞENEL
|161.336
|%30.89
|
|DAVUT AÇIKGÖZ
|9.616
|%1.84
|
|DİYADİN FIRAT
|7.652
|%1.47
|
|KENAN ÜŞENMEZ
|4.479
|%0.86
|
|HATİCE ÖZKAN
|2.021
|%0.39
|
|İSMAİL MURŞİL
|1.670
|%0.32
|
|MEVLÜT EMRE VONA
|1.545
|%0.30
|
|MURAT ÜNAL
|1.498
|%0.29
|PARTİLER
|ADAY
|OY
|ORAN
|
|MUSTAFA AK
|231.438
|%43.86
|
|TURGUT ALTINOK
|159.881
|%30.30
|
|MURAT EMİR
|86.328
|%16.36
|
|MEHMET ALİ TANRIVERDİ
|38.885
|%7.37
|
|SAMİ YILMAZ
|3.282
|%0.62
|
|REMZİ ALPDÜNDAR
|2.955
|%0.56
|
|MUSTAFA PAK
|1.742
|%0.33
|
|HAYATİ BEKTAŞ
|1.258
|%0.24
|
|RAGIP DEVRAN AKSUNGUR
|492
|%0.09
|
|NEVZAT ÖZOĞLU
|381
|%0.07
|
|NECATİ ÇAKICI
|343
|%0.07
|
|FATMA KARAOĞLU ÖZYURT
|319
|%0.06
|
|EREN KILIÇ
|229
|%0.04
|
|ERDEM CECELİ
|123
|%0.02
|PARTİLER
|ADAY
|OY
|ORAN
|
|MUSTAFA AK
|189.156
|%42.18
|
|ŞÜKRÜ ŞAHİN
|146.462
|%32.66
|
|TANER GÜNER
|93.745
|%20.90
|
|CAFER GÜNEŞ
|6.177
|%1.38
|
|ÜZEYİR TUNÇ
|4.851
|%1.08
|
|METİN ÜNAL
|2.199
|%0.49
|
|MEHMET ALİ TOSUN
|1.912
|%0.43
|
|NESRİN TAŞKIN
|1.262
|%0.28
|
|AYŞEGÜL ALTIN
|1.086
|%0.24
|
|ÖNDER ÇOLAK
|688
|%0.15
|
|ALİ RIZA ELMAS
|363
|%0.08
|
|NİHAT SERTTAŞ
|328
|%0.07
|
|RUKİYE BENSU KALELİOĞLU
|175
|%0.04
|
|-
|46
|%0.01
|PARTİLER
|OY
|ORAN
|
|242.084
|%46.13
|
|107.113
|%20.41
|
|97.430
|%18.57
|
|63.149
|%12.03
|
|4.253
|%0.81
|
|3.865
|%0.74
|
|1.516
|%0.29
|
|1.101
|%0.21
|
|812
|%0.15
|
|718
|%0.14
|
|669
|%0.13
|
|506
|%0.10
|
|374
|%0.07
|
|373
|%0.07
|
|339
|%0.06
|
|311
|%0.06
|
|173
|%0.03