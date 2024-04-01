60
Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 03:25
YTP

  • KISALTMA

    YTP

  • GENEL BAŞKAN

    Engin Yılmaz

  • KURULUŞ TARİHİ

    08/02/2013
YTP TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0.10
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%98.39
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0.13 0
İL GENEL MECLİSİ
%0
Kahramanmaraş Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
AFŞİN
Açılan Sandık Oranı %99.49
0 %0 Detay
ANDIRIN
Açılan Sandık Oranı %99.07
0 %0 Detay
ÇAĞLAYANCERİT
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
DULKADİROĞLU
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
EKİNÖZÜ
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
ELBİSTAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
GÖKSUN
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
NURHAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
ONİKİŞUBAT
Açılan Sandık Oranı %99.67
0 %0 Detay
PAZARCIK
Açılan Sandık Oranı %96.72
0 %0 Detay
TÜRKOĞLU
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı