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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 21:26
YTP

  • KISALTMA

    YTP

  • GENEL BAŞKAN

    Engin Yılmaz

  • KURULUŞ TARİHİ

    08/02/2013
YTP TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0.09
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%100.00
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0.15 0
İL GENEL MECLİSİ
%0.11
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İLÇE ADAY OY ORAN
AKYURT
Açılan Sandık Oranı %100.00
ALPARSLAN ÖZEL 26 %0.11 Detay
ALTINDAĞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
SADET POLAT 204 %0.10 Detay
AYAŞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
TAYLAN TEZCAN 10 %0.09 Detay
BALA
Açılan Sandık Oranı %100.00
EREN OCAK 28 %0.15 Detay
BEYPAZARI
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
ÇAMLIDERE
Açılan Sandık Oranı %100.00
CAVİT ERKEN 2 %0.02 Detay
ÇANKAYA
Açılan Sandık Oranı %100.00
ZAFER DEMİRAY 2299 %0.41 Detay
ÇUBUK
Açılan Sandık Oranı %100.00
EMİNE YURDUSEVER 66 %0.12 Detay
ELMADAĞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
AYHAN TAŞÇI 52 %0.18 Detay
ETİMESGUT
Açılan Sandık Oranı %100.00
FİKRET TURAN 436 %0.12 Detay
EVREN
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
GÖLBAŞI
Açılan Sandık Oranı %100.00
AZİZ ER 83 %0.09 Detay
GÜDÜL
Açılan Sandık Oranı %100.00
HAKKI KOCA 4 %0.06 Detay
HAYMANA
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
KAHRAMANKAZAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
CANER GÜNEŞ 66 %0.19 Detay
KALECİK
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
KEÇİÖREN
Açılan Sandık Oranı %100.00
EBRU ÖZKAN 785 %0.15 Detay
KIZILCAHAMAM
Açılan Sandık Oranı %100.00
DOĞUCAN HANÇER 26 %0.12 Detay
MAMAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
ŞÖHRET NİL ŞENGÖNÜL 753 %0.20 Detay
NALLIHAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
POLATLI
Açılan Sandık Oranı %100.00
TOLUNAY TEZCAN 87 %0.12 Detay
PURSAKLAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
MERAL ÇELİK 71 %0.08 Detay
ŞEREFLİKOÇHİSAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
SİNCAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
DURAK YILDIRIM 528 %0.17 Detay
YENİMAHALLE
Açılan Sandık Oranı %100.00
HADİYE KEMEÇ 493 %0.12 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı