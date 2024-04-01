|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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AKYURT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ALPARSLAN ÖZEL
|26
|%0.11
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ALTINDAĞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|SADET POLAT
|204
|%0.10
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AYAŞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|TAYLAN TEZCAN
|10
|%0.09
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BALA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|EREN OCAK
|28
|%0.15
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BEYPAZARI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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ÇAMLIDERE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|CAVİT ERKEN
|2
|%0.02
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ÇANKAYA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ZAFER DEMİRAY
|2299
|%0.41
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ÇUBUK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|EMİNE YURDUSEVER
|66
|%0.12
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ELMADAĞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|AYHAN TAŞÇI
|52
|%0.18
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ETİMESGUT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|FİKRET TURAN
|436
|%0.12
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EVREN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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GÖLBAŞI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|AZİZ ER
|83
|%0.09
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GÜDÜL
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HAKKI KOCA
|4
|%0.06
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HAYMANA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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KAHRAMANKAZAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|CANER GÜNEŞ
|66
|%0.19
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KALECİK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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KEÇİÖREN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|EBRU ÖZKAN
|785
|%0.15
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KIZILCAHAMAM
Açılan Sandık Oranı %100.00
|DOĞUCAN HANÇER
|26
|%0.12
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MAMAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ŞÖHRET NİL ŞENGÖNÜL
|753
|%0.20
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NALLIHAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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POLATLI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|TOLUNAY TEZCAN
|87
|%0.12
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PURSAKLAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MERAL ÇELİK
|71
|%0.08
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ŞEREFLİKOÇHİSAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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SİNCAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|DURAK YILDIRIM
|528
|%0.17
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YENİMAHALLE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HADİYE KEMEÇ
|493
|%0.12
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