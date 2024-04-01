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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 21:26

BÜYÜKKARIŞTIRAN SEÇİM SONUÇLARI

%100.00
  • BÜYÜKKARIŞTIRAN Toplam Seçmen 4.950
  • Açılan Sandık 16
  • Kullanılan Oy 4.521
  • Geçerli Oy 4.365
  • Geçersiz Oy 156
  • Katılım Oranı %91.33
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%100.00
TÜM SEÇİM SONUÇLARI

BELEDİYE BAŞKANLIKLARI

HAKAN KARAMAN demokratik-sol-parti
HAKAN
KARAMAN
%47.08 2.055 Oy
ERTUĞRUL ÇAMLICA cumhuriyet-halk-partisi
ERTUĞRUL
ÇAMLICA
%47.01 2.052 Oy
RASİM VATANSEVER adalet-ve-kalkinma-partisi
RASİM
VATANSEVER
%4.65 203 Oy
ERKAN TEZCAN milliyetci-hareket-partisi
ERKAN
TEZCAN
%0.69 30 Oy
FATİH ŞAFAK yeniden-refah-partisi
FATİH
ŞAFAK
%0.39 17 Oy
PARTİLER
Saadet Partisi
%0.18 8 Oy
*Belediye Başkanlık sonuçlarına göre

İLÇE GENEL MECLİSİ

İL GENEL MECLİSİ SEÇİM SONUÇLARI
  • Seçmen Sayısı 4.950
  • Kullanılan Oy 4.520
Cumhuriyet Halk Partisi
%47.08 2.050 Oy
Demokratik Sol Parti
%42.03 1.830 Oy
Adalet ve Kalkınma Partisi
%7.30 318 Oy
Milliyetçi Hareket Partisi
%2.34 102 Oy
Yeniden Refah Partisi
%0.67 29 Oy
Büyük Birlik Partisi
%0.39 17 Oy
Saadet Partisi
%0.18 8 Oy
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
BABAESKİ Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%50.30|9.357
FIRAT YAYLA 		%45.74 8.508 %0 0 %1.29 240 %0 0 %0.80 149 %1.87 347
DEMİRKÖY Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%51.84|1.228
RECEP GÜN 		%12.20 289 %34.28 812 %0 0 %0 0 %0 0 %1.69 40
KOFÇAZ Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%34.80 198 %25.13 143
%39.02|222
LEVENT ŞENOL 		%0.35 2 %0 0 %0 0 %0.70 4
LÜLEBURGAZ Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%22.69 17.039
%47.21|35.455
MURAT GERENLİ 		%2.41 1.812 %2.29 1.717 %0 0 %20.56 15.442 %4.84 3.634
MERKEZ Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0 0 %40.71 20.770
%41.50|21.173
DERYA BULUT 		%5.77 2.944 %0.68 347 %6.72 3.427 %4.63 2.360
PEHLİVANKÖY Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%40.16|494
GÜNDÜZ HOŞGÖR 		%25.61 315 %0.33 4 %0 0 %0 0 %29.59 364 %4.31 53
PINARHİSAR Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%52.43|3.739
İHSAN TALAY 		%44.60 3.181 %0 0 %1.96 140 %0 0 %0 0 %1.01 72
VİZE Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%31.58 3.015
%40.02|3.821
ERCAN ÖZALP 		%0.59 56 %0 0 %0 0 %0 0 %27.81 2.655
BELDELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
AHMETBEY Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%40.11 1.058
%51.52|1.359
MUSTAFA ALTINTAŞ 		%0.99 26 %0 0 %0 0 %0 0 %7.39 195
ALPULLU Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%44.69 745
%54.59|910
ORHAN SALTIK 		%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0.72 12
BÜYÜKKARIŞTIRAN Demokratik Sol Parti
Açılan Sandık Oranı %100.00
%4.65 203 %47.01 2.052 %0.69 30 %0 0 %0 0 %0 0 %47.65 2.080
BÜYÜKMANDIRA Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%45.34|1.124
ERSAN ÇÖLGEÇEN 		%43.97 1.090 %0.32 8 %4.60 114 %0 0 %1.01 25 %4.76 118
ÇAKILLI Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0 0 %47.56 750
%52.06|821
MEHMET BAYRAM 		%0 0 %0 0 %0 0 %0.38 6
EVRENSEKİZ Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%44.67 967
%54.04|1.170
BİROL ÖZBAY 		%0.74 16 %0 0 %0 0 %0 0 %0.55 12
İĞNEADA Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%49.69|889
ALTUĞ ERDEM 		%38.74 693 %0.78 14 %0 0 %0 0 %9.95 178 %0.84 15
İNECE Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%51.24|680
İLHAN ARI 		%46.72 620 %0.60 8 %0 0 %0 0 %0 0 %1.43 19
KARAHALİL Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%49.65|640
DİNDAR SEÇEN 		%49.19 634 %0.85 11 %0 0 %0 0 %0 0 %0.31 4
KAVAKLI Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%38.53 954
%60.14|1.489
UFUK İN 		%1.09 27 %0 0 %0 0 %0 0 %0.24 6
KAYNARCA Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%48.64 735
%48.71|736
NEŞE ÇEVİKBAŞ 		%0.46 7 %1.52 23 %0 0 %0 0 %0.66 10
KIYIKÖY Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%8.20 136
%63.41|1.052
İSMAİL ÖZEN 		%0.24 4 %26.34 437 %0 0 %0 0 %1.81 30
ÜSKÜP Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%48.61 837
%48.90|842
HALİL ÇALLI 		%1.51 26 %0 0 %0 0 %0 0 %0.99 17
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
BABAESKİ Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%41.42 7.622
%51.93|9.557
 %0 0 %2.75 507 %0 0 %0 0 %3.90 717
DEMİRKÖY Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%48.98|1.134
 %16.33 378 %32.05 742 %0 0 %0 0 %0 0 %2.63 61
KOFÇAZ Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%34.96|201
 %28.52 164 %34.78 200 %0 0 %0 0 %0 0 %1.74 10
LÜLEBURGAZ Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%22.97 17.120
%58.46|43.583
 %4.64 3.462 %4.04 3.011 %0 0 %2.15 1.604 %7.74 5.768
MERKEZ Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0 0
%45.60|23.039
 %36.33 18.355 %7.97 4.025 %1.04 523 %0 0 %9.07 4.584
PEHLİVANKÖY Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%34.65|421
 %27.65 336 %0 0 %27.00 328 %0 0 %7.65 93 %3.05 37
PINARHİSAR Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%40.72 2.880
%44.44|3.143
 %0 0 %6.38 451 %0 0 %4.41 312 %4.06 287
VİZE Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%29.75 2.811
%41.38|3.910
 %0 0 %4.80 454 %0 0 %0 0 %24.07 2.275
BELDELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
AHMETBEY Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%36.98 986
%60.58|1.615
 %2.18 58 %0 0 %0 0 %0 0 %0.26 7
ALPULLU Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%42.27 700
%57.00|944
 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0.72 12
BÜYÜKKARIŞTIRAN Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%7.30 318
%47.08|2.050
 %2.34 102 %0 0 %0 0 %0 0 %43.27 1.884
BÜYÜKMANDIRA Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%38.76 955
%49.59|1.222
 %0.41 10 %5.03 124 %0 0 %0 0 %6.21 153
ÇAKILLI Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0 0
%50.00|783
 %49.30 772 %0 0 %0 0 %0 0 %0.70 11
EVRENSEKİZ Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%38.19 829
%49.24|1.069
 %6.31 137 %0 0 %0 0 %0 0 %6.26 136
İĞNEADA Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%48.32|846
 %47.97 840 %2.17 38 %0 0 %0 0 %0 0 %1.54 27
İNECE Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%48.63 638
%49.24|646
 %1.07 14 %0 0 %0 0 %0 0 %1.07 14
KARAHALİL Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%48.25 621
%49.34|635
 %1.94 25 %0 0 %0 0 %0 0 %0.47 6
KAVAKLI Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%37.41 926
%60.24|1.491
 %1.82 45 %0 0 %0 0 %0 0 %0.53 13
KAYNARCA Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%45.30 670
%51.39|760
 %0 0 %2.37 35 %0 0 %0 0 %0.95 14
KIYIKÖY Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%11.29 183
%61.32|994
 %0 0 %23.75 385 %0 0 %0 0 %3.64 59
ÜSKÜP Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%50.56|858
 %48.38 821 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %1.06 18
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER ADAY OY ORAN
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		ERTUĞRUL ÇAMLICA 2.146 %53.44
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		LÜTFÜ KARAMAN 1.808 %45.02
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		YAKUP DEMİR 42 %1.05
Saadet Partisi
SAADET 		MURAT ÖZTÜRK 20 %0.50
PARTİLER ADAY OY ORAN
Demokrat Parti
DP 		LÜTFÜ KARAMAN 2.145 %51.17
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		SEVİL ÇAMLICA 1.824 %43.51
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		EZGİN ÇELİK 194 %4.63
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		CÜNEYT ÜÇOK 21 %0.50
Saadet Partisi
SAADET 		MURAT ÖZTÜRK 8 %0.19
PARTİLER ADAY OY ORAN
Anavatan Partisi
ANAP 		LÜTFÜ KARAMAN 2.065 %54.51
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		TANSEL DİBEK 1.614 %42.61
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		SABRİ SOYDAN 82 %2.16
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		ERDİNÇ AYSEN 27 %0.71
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER OY ORAN
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		2.240 %56.18
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		1.643 %41.21
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		104 %2.61
PARTİLER OY ORAN
Demokrat Parti
DP 		1.957 %47.40
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		1.813 %43.91
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		286 %6.93
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		67 %1.62
Saadet Partisi
SAADET 		6 %0.15
PARTİLER OY ORAN
Anavatan Partisi
ANAP 		1.855 %49.49
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		1.710 %45.62
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		128 %3.42
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		55 %1.47
Kaynak: Anadolu Ajansı