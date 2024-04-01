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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 21:26

İNECE SEÇİM SONUÇLARI

%100.00
  • İNECE Toplam Seçmen 1.519
  • Açılan Sandık 7
  • Kullanılan Oy 1.408
  • Geçerli Oy 1.327
  • Geçersiz Oy 81
  • Katılım Oranı %92.69
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%100.00
TÜM SEÇİM SONUÇLARI

BELEDİYE BAŞKANLIKLARI

İLHAN ARI adalet-ve-kalkinma-partisi
İLHAN
ARI
%51.24 680 Oy
ŞAHABETTİN VARDAR cumhuriyet-halk-partisi
ŞAHABETTİN
VARDAR
%46.72 620 Oy
EVRİM OKTAY saadet-partisi
EVRİM
OKTAY
%0.98 13 Oy
AYŞE CELEP milliyetci-hareket-partisi
AYŞE
CELEP
%0.60 8 Oy
NECATİ ŞEKEROĞLU buyuk-birlik-partisi
NECATİ
ŞEKEROĞLU
%0.45 6 Oy
*Belediye Başkanlık sonuçlarına göre

İLÇE GENEL MECLİSİ

İL GENEL MECLİSİ SEÇİM SONUÇLARI
  • Seçmen Sayısı 1.519
  • Kullanılan Oy 1.410
Cumhuriyet Halk Partisi
%49.24 646 Oy
Adalet ve Kalkınma Partisi
%48.63 638 Oy
Milliyetçi Hareket Partisi
%1.07 14 Oy
Saadet Partisi
%0.91 12 Oy
Büyük Birlik Partisi
%0.15 2 Oy
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
BABAESKİ Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%50.30|9.357
FIRAT YAYLA 		%45.74 8.508 %0 0 %1.29 240 %0 0 %0.80 149 %1.87 347
DEMİRKÖY Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%51.84|1.228
RECEP GÜN 		%12.20 289 %34.28 812 %0 0 %0 0 %0 0 %1.69 40
KOFÇAZ Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%34.80 198 %25.13 143
%39.02|222
LEVENT ŞENOL 		%0.35 2 %0 0 %0 0 %0.70 4
LÜLEBURGAZ Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%22.69 17.039
%47.21|35.455
MURAT GERENLİ 		%2.41 1.812 %2.29 1.717 %0 0 %20.56 15.442 %4.84 3.634
MERKEZ Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0 0 %40.71 20.770
%41.50|21.173
DERYA BULUT 		%5.77 2.944 %0.68 347 %6.72 3.427 %4.63 2.360
PEHLİVANKÖY Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%40.16|494
GÜNDÜZ HOŞGÖR 		%25.61 315 %0.33 4 %0 0 %0 0 %29.59 364 %4.31 53
PINARHİSAR Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%52.43|3.739
İHSAN TALAY 		%44.60 3.181 %0 0 %1.96 140 %0 0 %0 0 %1.01 72
VİZE Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%31.58 3.015
%40.02|3.821
ERCAN ÖZALP 		%0.59 56 %0 0 %0 0 %0 0 %27.81 2.655
BELDELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
AHMETBEY Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%40.11 1.058
%51.52|1.359
MUSTAFA ALTINTAŞ 		%0.99 26 %0 0 %0 0 %0 0 %7.39 195
ALPULLU Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%44.69 745
%54.59|910
ORHAN SALTIK 		%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0.72 12
BÜYÜKKARIŞTIRAN Demokratik Sol Parti
Açılan Sandık Oranı %100.00
%4.65 203 %47.01 2.052 %0.69 30 %0 0 %0 0 %0 0 %47.65 2.080
BÜYÜKMANDIRA Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%45.34|1.124
ERSAN ÇÖLGEÇEN 		%43.97 1.090 %0.32 8 %4.60 114 %0 0 %1.01 25 %4.76 118
ÇAKILLI Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0 0 %47.56 750
%52.06|821
MEHMET BAYRAM 		%0 0 %0 0 %0 0 %0.38 6
EVRENSEKİZ Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%44.67 967
%54.04|1.170
BİROL ÖZBAY 		%0.74 16 %0 0 %0 0 %0 0 %0.55 12
İĞNEADA Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%49.69|889
ALTUĞ ERDEM 		%38.74 693 %0.78 14 %0 0 %0 0 %9.95 178 %0.84 15
İNECE Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%51.24|680
İLHAN ARI 		%46.72 620 %0.60 8 %0 0 %0 0 %0 0 %1.43 19
KARAHALİL Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%49.65|640
DİNDAR SEÇEN 		%49.19 634 %0.85 11 %0 0 %0 0 %0 0 %0.31 4
KAVAKLI Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%38.53 954
%60.14|1.489
UFUK İN 		%1.09 27 %0 0 %0 0 %0 0 %0.24 6
KAYNARCA Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%48.64 735
%48.71|736
NEŞE ÇEVİKBAŞ 		%0.46 7 %1.52 23 %0 0 %0 0 %0.66 10
KIYIKÖY Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%8.20 136
%63.41|1.052
İSMAİL ÖZEN 		%0.24 4 %26.34 437 %0 0 %0 0 %1.81 30
ÜSKÜP Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%48.61 837
%48.90|842
HALİL ÇALLI 		%1.51 26 %0 0 %0 0 %0 0 %0.99 17
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
BABAESKİ Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%41.42 7.622
%51.93|9.557
 %0 0 %2.75 507 %0 0 %0 0 %3.90 717
DEMİRKÖY Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%48.98|1.134
 %16.33 378 %32.05 742 %0 0 %0 0 %0 0 %2.63 61
KOFÇAZ Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%34.96|201
 %28.52 164 %34.78 200 %0 0 %0 0 %0 0 %1.74 10
LÜLEBURGAZ Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%22.97 17.120
%58.46|43.583
 %4.64 3.462 %4.04 3.011 %0 0 %2.15 1.604 %7.74 5.768
MERKEZ Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0 0
%45.60|23.039
 %36.33 18.355 %7.97 4.025 %1.04 523 %0 0 %9.07 4.584
PEHLİVANKÖY Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%34.65|421
 %27.65 336 %0 0 %27.00 328 %0 0 %7.65 93 %3.05 37
PINARHİSAR Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%40.72 2.880
%44.44|3.143
 %0 0 %6.38 451 %0 0 %4.41 312 %4.06 287
VİZE Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%29.75 2.811
%41.38|3.910
 %0 0 %4.80 454 %0 0 %0 0 %24.07 2.275
BELDELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
AHMETBEY Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%36.98 986
%60.58|1.615
 %2.18 58 %0 0 %0 0 %0 0 %0.26 7
ALPULLU Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%42.27 700
%57.00|944
 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0.72 12
BÜYÜKKARIŞTIRAN Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%7.30 318
%47.08|2.050
 %2.34 102 %0 0 %0 0 %0 0 %43.27 1.884
BÜYÜKMANDIRA Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%38.76 955
%49.59|1.222
 %0.41 10 %5.03 124 %0 0 %0 0 %6.21 153
ÇAKILLI Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0 0
%50.00|783
 %49.30 772 %0 0 %0 0 %0 0 %0.70 11
EVRENSEKİZ Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%38.19 829
%49.24|1.069
 %6.31 137 %0 0 %0 0 %0 0 %6.26 136
İĞNEADA Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%48.32|846
 %47.97 840 %2.17 38 %0 0 %0 0 %0 0 %1.54 27
İNECE Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%48.63 638
%49.24|646
 %1.07 14 %0 0 %0 0 %0 0 %1.07 14
KARAHALİL Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%48.25 621
%49.34|635
 %1.94 25 %0 0 %0 0 %0 0 %0.47 6
KAVAKLI Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%37.41 926
%60.24|1.491
 %1.82 45 %0 0 %0 0 %0 0 %0.53 13
KAYNARCA Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%45.30 670
%51.39|760
 %0 0 %2.37 35 %0 0 %0 0 %0.95 14
KIYIKÖY Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%11.29 183
%61.32|994
 %0 0 %23.75 385 %0 0 %0 0 %3.64 59
ÜSKÜP Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%50.56|858
 %48.38 821 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %1.06 18
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER ADAY OY ORAN
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		ŞAHABETTİN VARDAR 786 %52.16
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		İLHAN ARI 515 %34.17
İyi Parti
İYİ PARTİ 		NİHAT EVİRGEN 188 %12.48
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		VEYSEL AKMAN 18 %1.19
PARTİLER ADAY OY ORAN
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		ŞAHABETTİN VARDAR 696 %44.02
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		MURAT ALINTERİM 466 %29.48
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		NİHAT EVİRGEN 395 %24.98
Demokratik Sol Parti
DSP 		FERİT YÜRÜK 15 %0.95
Saadet Partisi
SAADET 		ŞABAN AKA 9 %0.57
PARTİLER ADAY OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		İLYAS YILMAM 971 %56.00
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		MEHMET YENİÇERİ 714 %41.18
Demokratik Sol Parti
DSP 		İLHAN ŞENOL 40 %2.31
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		VEYSEL AKMAN 8 %0.46
Saadet Partisi
SAADET 		GÖKHAN SOYLU 1 %0.06
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER OY ORAN
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		798 %53.27
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		494 %32.98
İyi Parti
İYİ PARTİ 		174 %11.62
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		30 %2.00
Saadet Partisi
SAADET 		2 %0.13
PARTİLER OY ORAN
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		706 %45.20
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		444 %28.43
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		395 %25.29
Demokratik Sol Parti
DSP 		10 %0.64
Saadet Partisi
SAADET 		7 %0.45
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		935 %54.36
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		720 %41.86
Demokratik Sol Parti
DSP 		65 %3.78
Kaynak: Anadolu Ajansı