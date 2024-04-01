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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 02:10
OCAK

  • KISALTMA

    OCAK

  • GENEL BAŞKAN

    Kadir Canpolat

  • KURULUŞ TARİHİ

    16/09/2020
OCAK TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%95.75
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0 0
İL GENEL MECLİSİ
%0
Mersin Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
AKDENİZ
Açılan Sandık Oranı %90.58
0 %0 Detay
ANAMUR
Açılan Sandık Oranı %80.75
0 %0 Detay
AYDINCIK
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
BOZYAZI
Açılan Sandık Oranı %94.59
0 %0 Detay
ÇAMLIYAYLA
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
ERDEMLİ
Açılan Sandık Oranı %88.47
0 %0 Detay
GÜLNAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
MEZİTLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
MUT
Açılan Sandık Oranı %88.38
0 %0 Detay
SİLİFKE
Açılan Sandık Oranı %96.98
0 %0 Detay
TARSUS
Açılan Sandık Oranı %94.68
0 %0 Detay
TOROSLAR
Açılan Sandık Oranı %88.71
0 %0 Detay
YENİŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %98.98
0 %0 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı