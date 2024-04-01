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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 21:26

GÜMÜŞHACIKÖY SEÇİM SONUÇLARI

%100.00
  • GÜMÜŞHACIKÖY Toplam Seçmen 11.653
  • Açılan Sandık 41
  • Kullanılan Oy 10.092
  • Geçerli Oy 9.627
  • Geçersiz Oy 465
  • Katılım Oranı %86.60
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%100.00
TÜM SEÇİM SONUÇLARI

BELEDİYE BAŞKANLIKLARI

ZEHRA ÖZYOL cumhuriyet-halk-partisi
ZEHRA
ÖZYOL
%45.58 4.388 Oy
CÜNEYT KARADENİZ adalet-ve-kalkinma-partisi
CÜNEYT
KARADENİZ
%42.81 4.121 Oy
FİLİZ DEMİREL TAŞÇIOĞLU bagimsiz
FİLİZ DEMİREL
TAŞÇIOĞLU
%5.56 535 Oy
ÖMER FARUK DERTLİOĞLU milliyetci-hareket-partisi
ÖMER FARUK
DERTLİOĞLU
%1.91 184 Oy
MUSTAFA ÇAKAN saadet-partisi
MUSTAFA
ÇAKAN
%1.24 119 Oy
PARTİLER
İyi Parti
%0.77 74 Oy
Yeniden Refah Partisi
%0.75 72 Oy
Bağımsız Türkiye Partisi
%0.56 54 Oy
BAĞIMSIZ
%0.55 53 Oy
BAĞIMSIZ
%0.17 16 Oy
*Belediye Başkanlık sonuçlarına göre

İLÇE GENEL MECLİSİ

İL GENEL MECLİSİ SEÇİM SONUÇLARI
  • Seçmen Sayısı 11.653
  • Kullanılan Oy 10.106
Cumhuriyet Halk Partisi
%45.48 4.270 Oy
Adalet ve Kalkınma Partisi
%36.78 3.453 Oy
Milliyetçi Hareket Partisi
%7.27 683 Oy
BAĞIMSIZ
%2.78 261 Oy
Saadet Partisi
%2.45 230 Oy
Yeniden Refah Partisi
%2.06 193 Oy
İyi Parti
%1.98 186 Oy
Bağımsız Türkiye Partisi
%0.71 67 Oy
Türkiye Komünist Partisi
%0.30 28 Oy
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
GÖYNÜCEK Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%47.82|933
KEMAL ŞAHİN 		%6.71 131 %43.00 839 %1.03 20 %0 0 %0 0 %1.44 28
GÜMÜŞHACIKÖY Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%42.81 4.121
%45.58|4.388
ZEHRA ÖZYOL 		%1.91 184 %0.77 74 %0.02 2 %6.27 604 %2.64 254
HAMAMÖZÜ Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%46.39|508
CİHAN DEMİR 		%11.78 129 %20.82 228 %2.10 23 %0 0 %5.21 57 %13.70 150
MERKEZ Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%28.96 18.405
%43.03|27.352
TURGAY SEVİNDİ 		%23.00 14.618 %0.68 435 %0.06 40 %0.17 110 %4.10 2.604
MERZİFON Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%38.98 14.623
%43.80|16.433
ALP KARGI 		%3.93 1.475 %8.50 3.187 %0 0 %0.42 158 %4.37 1.640
SULUOVA Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%36.09 8.765 %10.05 2.440
%49.18|11.943
RİFAT UZUN 		%0.91 220 %0 0 %0 0 %3.78 917
TAŞOVA Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%34.87 2.436
%45.86|3.203
ÖMER ÖZALP 		%16.12 1.126 %2.03 142 %0 0 %0 0 %1.12 78
BELDELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
ZİYARET Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%54.51|1.481
AHMET KEMAL DAYIOĞLU 		%12.22 332 %31.47 855 %0.77 21 %0 0 %0 0 %1.03 28
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
GÖYNÜCEK Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%43.51|832
 %11.40 218 %37.87 724 %1.52 29 %0 0 %0 0 %5.70 109
GÜMÜŞHACIKÖY Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%36.78 3.453
%45.48|4.270
 %7.27 683 %1.98 186 %0.19 18 %2.78 261 %5.52 518
HAMAMÖZÜ Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%40.89|442
 %16.47 178 %29.69 321 %0.93 10 %0 0 %0 0 %12.03 130
MERKEZ Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%30.31 19.298
%40.21|25.603
 %21.56 13.727 %1.63 1.038 %0 0 %0 0 %6.30 4.011
MERZİFON Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%36.03 13.437
%41.57|15.501
 %8.00 2.985 %8.04 2.997 %0 0 %0 0 %6.36 2.370
SULUOVA Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%33.58 8.066 %13.35 3.206
%46.04|11.057
 %1.74 417 %0 0 %0 0 %5.30 1.272
TAŞOVA Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%30.69 2.117
%41.02|2.829
 %23.75 1.638 %3.16 218 %0 0 %0 0 %1.38 95
BELDELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
ZİYARET Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%53.97|1.455
 %13.06 352 %31.90 860 %0.89 24 %0 0 %0 0 %0.19 5
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER ADAY OY ORAN
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		ZEHRA ÖZYOL 5.444 %55.05
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		ÖMERÜL FARUK YAVUZ 3.859 %39.02
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		HAMDİ DÜNDAR 285 %2.88
Saadet Partisi
SAADET 		MUSTAFA ÇAKAN 117 %1.18
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		FATMA ZEHRA KILIÇ 36 %0.36
Demokratik Sol Parti
DSP 		TUĞBA TURAN 21 %0.21
Büyük Birlik Partisi
BBP 		HALİL SOLAK 16 %0.16
PARTİLER ADAY OY ORAN
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		ZEHRA ÖZYOL 4.896 %48.66
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		MUSTAFA SAATCI 4.493 %44.66
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		İBRAHİM KARATAŞ 442 %4.39
Saadet Partisi
SAADET 		ZAFER ÇOLAK 203 %2.02
Büyük Birlik Partisi
BBP 		EMRE KİPER 27 %0.27
PARTİLER ADAY OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		MUSTAFA SAATCI 4.269 %43.64
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		MUSTAFA YÜKSEL 4.121 %42.13
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		MEVLÜT KALELİ 785 %8.02
Demokratik Sol Parti
DSP 		DURSUN KAPLAN 276 %2.82
Saadet Partisi
SAADET 		İSMAİL UYSAL 248 %2.54
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		NURCAN ŞAHİN 52 %0.53
BAĞIMSIZ
BĞMSZ 		- 31 %0.32
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER OY ORAN
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		5.006 %51.02
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		3.670 %37.40
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		859 %8.75
Saadet Partisi
SAADET 		200 %2.04
Büyük Birlik Partisi
BBP 		45 %0.46
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		32 %0.33
PARTİLER OY ORAN
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		4.663 %46.78
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		4.036 %40.49
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		849 %8.52
Saadet Partisi
SAADET 		323 %3.24
Büyük Birlik Partisi
BBP 		88 %0.88
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		10 %0.10
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		3.948 %41.40
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		3.837 %40.23
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		952 %9.98
Demokratik Sol Parti
DSP 		483 %5.06
Saadet Partisi
SAADET 		317 %3.32
Kaynak: Anadolu Ajansı