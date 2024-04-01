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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 21:26

GÖYNÜCEK SEÇİM SONUÇLARI

%100.00
  • GÖYNÜCEK Toplam Seçmen 2.306
  • Açılan Sandık 7
  • Kullanılan Oy 2.044
  • Geçerli Oy 1.951
  • Geçersiz Oy 93
  • Katılım Oranı %88.64
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%100.00
TÜM SEÇİM SONUÇLARI

BELEDİYE BAŞKANLIKLARI

KEMAL ŞAHİN adalet-ve-kalkinma-partisi
KEMAL
ŞAHİN
%47.82 933 Oy
KADİR FATİH ERDOĞAN milliyetci-hareket-partisi
KADİR FATİH
ERDOĞAN
%43.00 839 Oy
MUSA ATILGAN cumhuriyet-halk-partisi
MUSA
ATILGAN
%6.71 131 Oy
SÜLEYMAN GENÇ iyi-parti
SÜLEYMAN
GENÇ
%1.03 20 Oy
MURAT EREN yeniden-refah-partisi
MURAT
EREN
%0.92 18 Oy
PARTİLER
Saadet Partisi
%0.31 6 Oy
Hür Dava Partisi
%0.10 2 Oy
Demokrat Parti
%0.05 1 Oy
Bağımsız Türkiye Partisi
%0.05 1 Oy
*Belediye Başkanlık sonuçlarına göre

İLÇE GENEL MECLİSİ

İL GENEL MECLİSİ SEÇİM SONUÇLARI
  • Seçmen Sayısı 2.306
  • Kullanılan Oy 2.040
Adalet ve Kalkınma Partisi
%43.51 832 Oy
Milliyetçi Hareket Partisi
%37.87 724 Oy
Cumhuriyet Halk Partisi
%11.40 218 Oy
Yeniden Refah Partisi
%5.33 102 Oy
İyi Parti
%1.52 29 Oy
Bağımsız Türkiye Partisi
%0.31 6 Oy
Türkiye Komünist Partisi
%0.05 1 Oy
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
GÖYNÜCEK Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%47.82|933
KEMAL ŞAHİN 		%6.71 131 %43.00 839 %1.03 20 %0 0 %0 0 %1.44 28
GÜMÜŞHACIKÖY Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%42.81 4.121
%45.58|4.388
ZEHRA ÖZYOL 		%1.91 184 %0.77 74 %0.02 2 %6.27 604 %2.64 254
HAMAMÖZÜ Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%46.39|508
CİHAN DEMİR 		%11.78 129 %20.82 228 %2.10 23 %0 0 %5.21 57 %13.70 150
MERKEZ Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%28.96 18.405
%43.03|27.352
TURGAY SEVİNDİ 		%23.00 14.618 %0.68 435 %0.06 40 %0.17 110 %4.10 2.604
MERZİFON Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%38.98 14.623
%43.80|16.433
ALP KARGI 		%3.93 1.475 %8.50 3.187 %0 0 %0.42 158 %4.37 1.640
SULUOVA Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%36.09 8.765 %10.05 2.440
%49.18|11.943
RİFAT UZUN 		%0.91 220 %0 0 %0 0 %3.78 917
TAŞOVA Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%34.87 2.436
%45.86|3.203
ÖMER ÖZALP 		%16.12 1.126 %2.03 142 %0 0 %0 0 %1.12 78
BELDELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
ZİYARET Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%54.51|1.481
AHMET KEMAL DAYIOĞLU 		%12.22 332 %31.47 855 %0.77 21 %0 0 %0 0 %1.03 28
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
GÖYNÜCEK Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%43.51|832
 %11.40 218 %37.87 724 %1.52 29 %0 0 %0 0 %5.70 109
GÜMÜŞHACIKÖY Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%36.78 3.453
%45.48|4.270
 %7.27 683 %1.98 186 %0.19 18 %2.78 261 %5.52 518
HAMAMÖZÜ Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%40.89|442
 %16.47 178 %29.69 321 %0.93 10 %0 0 %0 0 %12.03 130
MERKEZ Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%30.31 19.298
%40.21|25.603
 %21.56 13.727 %1.63 1.038 %0 0 %0 0 %6.30 4.011
MERZİFON Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%36.03 13.437
%41.57|15.501
 %8.00 2.985 %8.04 2.997 %0 0 %0 0 %6.36 2.370
SULUOVA Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%33.58 8.066 %13.35 3.206
%46.04|11.057
 %1.74 417 %0 0 %0 0 %5.30 1.272
TAŞOVA Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%30.69 2.117
%41.02|2.829
 %23.75 1.638 %3.16 218 %0 0 %0 0 %1.38 95
BELDELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
ZİYARET Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%53.97|1.455
 %13.06 352 %31.90 860 %0.89 24 %0 0 %0 0 %0.19 5
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER ADAY OY ORAN
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		KADİR FATİH ERDOĞAN 831 %52.20
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		KEMAL ŞAHİN 720 %45.23
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		NURTEN ERDEM 36 %2.26
Saadet Partisi
SAADET 		ÖMER ÇİVRİLLİOĞLU 5 %0.31
PARTİLER ADAY OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		KEMAL ŞAHİN 892 %51.47
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		TALİP ALABUĞA 617 %35.60
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		HASAN AKKAYA 205 %11.83
Saadet Partisi
SAADET 		AHMET BAKACAK 19 %1.10
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER OY ORAN
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		810 %50.88
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		699 %43.91
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		72 %4.52
Saadet Partisi
SAADET 		8 %0.50
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		3 %0.19
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		867 %51.00
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		574 %33.76
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		215 %12.65
Saadet Partisi
SAADET 		34 %2.00
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		10 %0.59
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		479 %31.62
Demokrat Parti
DP 		436 %28.78
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		312 %20.59
Büyük Birlik Partisi
BBP 		170 %11.22
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		99 %6.53
Demokratik Sol Parti
DSP 		19 %1.25
Kaynak: Anadolu Ajansı