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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 04:10
Millet

  • KISALTMA

    MİLLET

  • GENEL BAŞKAN

    Cuma Nacar

  • KURULUŞ TARİHİ

    22/03/1984
MİLLET TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0.08
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%99.17
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0.04 0
İL GENEL MECLİSİ
%0.21
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İLÇE ADAY OY ORAN
AYANCIK
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
BOYABAT
Açılan Sandık Oranı %83.87
0 %0 Detay
DİKMEN
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
DURAĞAN
Açılan Sandık Oranı %94.44
0 %0 Detay
ERFELEK
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
GERZE
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
MEHMET KARAGÖZ 12 %0.04 Detay
SARAYDÜZÜ
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
TÜRKELİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı