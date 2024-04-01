|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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AKDENİZ
Açılan Sandık Oranı %88.77
|ALİ NEŞET YAZAR
|107
|%0.09
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ANAMUR
Açılan Sandık Oranı %80.75
|ÖMER FARUK DEDE
|80
|%0.23
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AYDINCIK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ÖMER TEKİN
|7
|%0.09
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BOZYAZI
Açılan Sandık Oranı %94.59
|SADIK EMEN
|14
|%0.09
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ÇAMLIYAYLA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|TESLİME BAL
|2
|%0.03
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ERDEMLİ
Açılan Sandık Oranı %88.20
|SALİH AKARÇAY
|113
|%0.14
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GÜLNAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HATİCE AYKUN
|20
|%0.11
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MEZİTLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HASAN DEMİRCAN
|82
|%0.07
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MUT
Açılan Sandık Oranı %88.38
|İBRAHİM AYHAN KOÇAK
|49
|%0.14
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SİLİFKE
Açılan Sandık Oranı %96.98
|DURMUŞ KALE
|248
|%0.32
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TARSUS
Açılan Sandık Oranı %91.47
|FİKRET ADIGÜZEL
|475
|%0.27
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TOROSLAR
Açılan Sandık Oranı %88.71
|SERAP UYSAL
|399
|%0.28
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YENİŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %98.98
|GÜLŞEN AYKUN
|124
|%0.09
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