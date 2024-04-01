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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 02:05
Millet

  • KISALTMA

    MİLLET

  • GENEL BAŞKAN

    Cuma Nacar

  • KURULUŞ TARİHİ

    22/03/1984
MİLLET TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0.08
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%95.42
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0.11 0
İL GENEL MECLİSİ
%0.01
Mersin Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
AKDENİZ
Açılan Sandık Oranı %88.77
ALİ NEŞET YAZAR 107 %0.09 Detay
ANAMUR
Açılan Sandık Oranı %80.75
ÖMER FARUK DEDE 80 %0.23 Detay
AYDINCIK
Açılan Sandık Oranı %100.00
ÖMER TEKİN 7 %0.09 Detay
BOZYAZI
Açılan Sandık Oranı %94.59
SADIK EMEN 14 %0.09 Detay
ÇAMLIYAYLA
Açılan Sandık Oranı %100.00
TESLİME BAL 2 %0.03 Detay
ERDEMLİ
Açılan Sandık Oranı %88.20
SALİH AKARÇAY 113 %0.14 Detay
GÜLNAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
HATİCE AYKUN 20 %0.11 Detay
MEZİTLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
HASAN DEMİRCAN 82 %0.07 Detay
MUT
Açılan Sandık Oranı %88.38
İBRAHİM AYHAN KOÇAK 49 %0.14 Detay
SİLİFKE
Açılan Sandık Oranı %96.98
DURMUŞ KALE 248 %0.32 Detay
TARSUS
Açılan Sandık Oranı %91.47
FİKRET ADIGÜZEL 475 %0.27 Detay
TOROSLAR
Açılan Sandık Oranı %88.71
SERAP UYSAL 399 %0.28 Detay
YENİŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %98.98
GÜLŞEN AYKUN 124 %0.09 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı