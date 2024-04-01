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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 02:05
Millet

  • KISALTMA

    MİLLET

  • GENEL BAŞKAN

    Cuma Nacar

  • KURULUŞ TARİHİ

    22/03/1984
MİLLET TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0.08
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%95.42
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0.16 0
İL GENEL MECLİSİ
%0.13
Kırklareli Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
BABAESKİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
İBRAHİM ABDULLAHOĞLU 3 %0.02 Detay
DEMİRKÖY
Açılan Sandık Oranı %70.00
MERYEM KOÇOĞLU 4 %0.25 Detay
KOFÇAZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
MUSTAFA KOÇAK 1 %0.18 Detay
LÜLEBURGAZ
Açılan Sandık Oranı %90.33
HACER ÇEVİK 50 %0.07 Detay
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %99.00
MEHMET YETİMOVA 82 %0.16 Detay
PEHLİVANKÖY
Açılan Sandık Oranı %100.00
ŞEVKET KARA 1 %0.08 Detay
PINARHİSAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
SEMRA YAY 0 %0 Detay
VİZE
Açılan Sandık Oranı %89.19
MEVLÜT KOÇOĞLU 6 %0.07 Detay
BELDELER ADAY OY ORAN
AHMETBEY
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
ALPULLU
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
BÜYÜKKARIŞTIRAN
Açılan Sandık Oranı %81.25
0 %0 Detay
BÜYÜKMANDIRA
Açılan Sandık Oranı %70.00
0 %0 Detay
ÇAKILLI
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
EVRENSEKİZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
İĞNEADA
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
İNECE
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
KARAHALİL
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
KAVAKLI
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
KAYNARCA
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
KIYIKÖY
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
ÜSKÜP
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı