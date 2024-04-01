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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 21:26

YORTAN SEÇİM SONUÇLARI

%100.00
  • YORTAN Toplam Seçmen 1.359
  • Açılan Sandık 8
  • Kullanılan Oy 1.170
  • Geçerli Oy 1.065
  • Geçersiz Oy 105
  • Katılım Oranı %86.09
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%100.00
TÜM SEÇİM SONUÇLARI

BELEDİYE BAŞKANLIKLARI

YILMAZ TİRYAKİ adalet-ve-kalkinma-partisi
YILMAZ
TİRYAKİ
%41.22 439 Oy
ALAATTİN ISLAK yeniden-refah-partisi
ALAATTİN
ISLAK
%28.64 305 Oy
ŞERAFETTİN SUGEÇTİ iyi-parti
ŞERAFETTİN
SUGEÇTİ
%23.94 255 Oy
ALİ ŞIK milliyetci-hareket-partisi
ALİ
ŞIK
%3.38 36 Oy
HÜSEYİN ACAR saadet-partisi
HÜSEYİN
ACAR
%1.50 16 Oy
PARTİLER
Bağımsız Türkiye Partisi
%0.66 7 Oy
BAĞIMSIZ
%0.66 7 Oy
*Belediye Başkanlık sonuçlarına göre

İLÇE GENEL MECLİSİ

İL GENEL MECLİSİ SEÇİM SONUÇLARI
  • Seçmen Sayısı 1.359
  • Kullanılan Oy 1.168
Adalet ve Kalkınma Partisi
%39.64 417 Oy
Yeniden Refah Partisi
%28.23 297 Oy
İyi Parti
%25.00 263 Oy
Milliyetçi Hareket Partisi
%6.56 69 Oy
Bağımsız Türkiye Partisi
%0.57 6 Oy
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
EFLANİ Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%33.33 464 %1.87 26
%61.85|861
HÜSNÜ AKIN 		%0 0 %0 0 %0 0 %2.95 41
ESKİPAZAR Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%49.68|1.870
SERKAN CIVA 		%0 0 %33.61 1.265 %10.57 398 %0 0 %0.13 5 %6.00 226
MERKEZ Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%33.71|20.572
ÖZKAN ÇETİNKAYA 		%11.09 6.770 %26.28 16.039 %1.16 710 %0.21 129 %0.05 33 %27.48 16.769
OVACIK Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%49.74|195
AHMET ŞAHİN 		%8.42 33 %15.56 61 %0 0 %0 0 %20.92 82 %5.36 21
SAFRANBOLU Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%34.39 10.209
%47.22|14.016
ELİF KÖSE 		%6.40 1.899 %3.68 1.093 %0 0 %0.91 269 %7.40 2.198
YENİCE Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%56.75|3.590
ŞEKİP SERTAŞ KARAKAŞ 		%13.40 848 %27.13 1.716 %0 0 %0 0 %0 0 %2.72 172
BELDELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
YORTAN Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%41.22|439
YILMAZ TİRYAKİ 		%0 0 %3.38 36 %23.94 255 %0 0 %0.66 7 %30.80 328
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
EFLANİ Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%32.77 449 %0 0
%62.48|856
 %0 0 %0 0 %0 0 %4.74 65
ESKİPAZAR Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%46.76|1.748
 %0 0 %35.21 1.316 %10.03 375 %0 0 %0 0 %8.00 299
MERKEZ Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%33.51|20.495
 %14.15 8.656 %23.47 14.355 %1.98 1.209 %0 0 %0 0 %26.89 16.443
OVACIK Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%49.74|191
 %11.98 46 %33.07 127 %0 0 %0 0 %0 0 %5.21 20
SAFRANBOLU Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%32.77 9.700
%40.62|12.021
 %10.51 3.110 %4.77 1.411 %0 0 %0.75 223 %10.58 3.131
YENİCE Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%51.31|3.221
 %18.07 1.134 %25.86 1.623 %0 0 %0 0 %0 0 %4.76 299
BELDELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
YORTAN Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%39.64|417
 %0 0 %6.56 69 %25.00 263 %0 0 %0 0 %28.80 303
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER ADAY OY ORAN
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		ALİ ŞIK 724 %52.96
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		YILMAZ TİRYAKİ 605 %44.26
İyi Parti
İYİ PARTİ 		TÜRKCAN CANTÜRK 29 %2.12
Saadet Partisi
SAADET 		HÜSEYİN ACAR 9 %0.66
PARTİLER ADAY OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		YILMAZ TİRYAKİ 655 %52.11
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		ALİ ŞIK 545 %43.36
Saadet Partisi
SAADET 		İRFAN HİMMETOĞLU 57 %4.53
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER OY ORAN
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		714 %52.69
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		596 %43.99
İyi Parti
İYİ PARTİ 		34 %2.51
Saadet Partisi
SAADET 		11 %0.81
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		631 %50.72
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		554 %44.53
Saadet Partisi
SAADET 		59 %4.74
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		616 %47.42
Demokrat Parti
DP 		455 %35.03
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		163 %12.55
Saadet Partisi
SAADET 		57 %4.39
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		8 %0.62
Kaynak: Anadolu Ajansı