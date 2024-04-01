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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 21:26

SAFRANBOLU SEÇİM SONUÇLARI

%100.00
  • SAFRANBOLU Toplam Seçmen 39.379
  • Açılan Sandık 127
  • Kullanılan Oy 30.737
  • Geçerli Oy 29.684
  • Geçersiz Oy 1.053
  • Katılım Oranı %78.05
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%100.00
TÜM SEÇİM SONUÇLARI

BELEDİYE BAŞKANLIKLARI

ELİF KÖSE cumhuriyet-halk-partisi
ELİF
KÖSE
%47.22 14.016 Oy
ALİ BÜYÜKÖZDEMİR adalet-ve-kalkinma-partisi
ALİ
BÜYÜKÖZDEMİR
%34.39 10.209 Oy
EMİN YILDIZ milliyetci-hareket-partisi
EMİN
YILDIZ
%6.40 1.899 Oy
İLYAS KARAKABAK yeniden-refah-partisi
İLYAS
KARAKABAK
%3.73 1.108 Oy
HAKAN PEKER iyi-parti
HAKAN
PEKER
%3.68 1.093 Oy
PARTİLER
Zafer Partisi
%1.41 419 Oy
Saadet Partisi
%1.35 401 Oy
Bağımsız Türkiye Partisi
%0.91 270 Oy
BAĞIMSIZ
%0.91 269 Oy
*Belediye Başkanlık sonuçlarına göre

İLÇE GENEL MECLİSİ

İL GENEL MECLİSİ SEÇİM SONUÇLARI
  • Seçmen Sayısı 39.379
  • Kullanılan Oy 30.765
Cumhuriyet Halk Partisi
%40.62 12.021 Oy
Adalet ve Kalkınma Partisi
%32.77 9.700 Oy
Milliyetçi Hareket Partisi
%10.51 3.110 Oy
Yeniden Refah Partisi
%5.20 1.540 Oy
İyi Parti
%4.77 1.411 Oy
Zafer Partisi
%2.45 725 Oy
Saadet Partisi
%1.59 470 Oy
Bağımsız Türkiye Partisi
%1.16 344 Oy
BAĞIMSIZ
%0.75 223 Oy
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
EFLANİ Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%33.33 464 %1.87 26
%61.85|861
HÜSNÜ AKIN 		%0 0 %0 0 %0 0 %2.95 41
ESKİPAZAR Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%49.68|1.870
SERKAN CIVA 		%0 0 %33.61 1.265 %10.57 398 %0 0 %0.13 5 %6.00 226
MERKEZ Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%33.71|20.572
ÖZKAN ÇETİNKAYA 		%11.09 6.770 %26.28 16.039 %1.16 710 %0.21 129 %0.05 33 %27.48 16.769
OVACIK Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%49.74|195
AHMET ŞAHİN 		%8.42 33 %15.56 61 %0 0 %0 0 %20.92 82 %5.36 21
SAFRANBOLU Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%34.39 10.209
%47.22|14.016
ELİF KÖSE 		%6.40 1.899 %3.68 1.093 %0 0 %0.91 269 %7.40 2.198
YENİCE Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%56.75|3.590
ŞEKİP SERTAŞ KARAKAŞ 		%13.40 848 %27.13 1.716 %0 0 %0 0 %0 0 %2.72 172
BELDELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
YORTAN Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%41.22|439
YILMAZ TİRYAKİ 		%0 0 %3.38 36 %23.94 255 %0 0 %0.66 7 %30.80 328
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
EFLANİ Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%32.77 449 %0 0
%62.48|856
 %0 0 %0 0 %0 0 %4.74 65
ESKİPAZAR Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%46.76|1.748
 %0 0 %35.21 1.316 %10.03 375 %0 0 %0 0 %8.00 299
MERKEZ Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%33.51|20.495
 %14.15 8.656 %23.47 14.355 %1.98 1.209 %0 0 %0 0 %26.89 16.443
OVACIK Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%49.74|191
 %11.98 46 %33.07 127 %0 0 %0 0 %0 0 %5.21 20
SAFRANBOLU Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%32.77 9.700
%40.62|12.021
 %10.51 3.110 %4.77 1.411 %0 0 %0.75 223 %10.58 3.131
YENİCE Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%51.31|3.221
 %18.07 1.134 %25.86 1.623 %0 0 %0 0 %0 0 %4.76 299
BELDELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
YORTAN Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%39.64|417
 %0 0 %6.56 69 %25.00 263 %0 0 %0 0 %28.80 303
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER ADAY OY ORAN
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		ELİF KÖSE 12.559 %42.24
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		ALİ KAYA 11.432 %38.45
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		KADIN FATMA DANIŞMAN 4.837 %16.27
Saadet Partisi
SAADET 		ORHAN GÖKMEN 478 %1.61
Büyük Birlik Partisi
BBP 		HALİL İBRAHİM KARATAŞ 264 %0.89
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		ELİF CAYMAZ 161 %0.54
PARTİLER ADAY OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		NECDET AKSOY 10.706 %39.81
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		MUSTAFA ÖZATA 8.169 %30.37
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		MUSTAFA EREN 6.767 %25.16
Saadet Partisi
SAADET 		ADNAN YILDIRIM 854 %3.18
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		İBRAHİM SERTÇELİK 178 %0.66
Büyük Birlik Partisi
BBP 		MURAT KESGİN 111 %0.41
Demokratik Sol Parti
DSP 		BÜLENT TÜRKOĞLU 110 %0.41
PARTİLER ADAY OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		NECDET AKSOY 8.988 %40.08
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		MUSTAFA EREN 8.748 %39.01
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		EKREM AKARSU 2.372 %10.58
Saadet Partisi
SAADET 		AHMET FATİH KARAHASAN 1.054 %4.70
Demokrat Parti
DP 		DÜRDANE SOYKÖK 718 %3.20
Demokratik Sol Parti
DSP 		SUAT ŞAFAK ARAR 328 %1.46
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		OSMAN ÖĞÜT 218 %0.97
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER OY ORAN
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		11.396 %38.65
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		11.351 %38.50
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		5.472 %18.56
Saadet Partisi
SAADET 		634 %2.15
Büyük Birlik Partisi
BBP 		407 %1.38
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		174 %0.59
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		51 %0.17
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		10.707 %40.14
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		7.795 %29.22
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		6.573 %24.64
Saadet Partisi
SAADET 		887 %3.33
Büyük Birlik Partisi
BBP 		271 %1.02
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		268 %1.00
Demokratik Sol Parti
DSP 		126 %0.47
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		49 %0.18
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		8.619 %39.26
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		7.868 %35.84
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		2.648 %12.06
Saadet Partisi
SAADET 		1.394 %6.35
Demokrat Parti
DP 		759 %3.46
Demokratik Sol Parti
DSP 		447 %2.04
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		217 %0.99
Kaynak: Anadolu Ajansı