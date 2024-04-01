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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 04:00
HÜDA PAR

  • KISALTMA

    HÜDA PAR

  • GENEL BAŞKAN

    Zekeriya Yapıcıoğlu

  • KURULUŞ TARİHİ

    19/12/2012
HÜDA PAR TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0.55
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%99.03
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0.54 0
İL GENEL MECLİSİ
%0.21
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İLÇE ADAY OY ORAN
AYANCIK
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
BOYABAT
Açılan Sandık Oranı %80.65
0 %0 Detay
DİKMEN
Açılan Sandık Oranı %100.00
İHSAN GÖNÜL 0 %0 Detay
DURAĞAN
Açılan Sandık Oranı %94.44
0 %0 Detay
ERFELEK
Açılan Sandık Oranı %100.00
NEJDET GÜLŞEN 6 %0.25 Detay
GERZE
Açılan Sandık Oranı %100.00
ESRA DALGA 11 %0.09 Detay
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
NAİL YALÇIN 162 %0.54 Detay
SARAYDÜZÜ
Açılan Sandık Oranı %100.00
MUHARREM ÇİFTÇİ 0 %0 Detay
TÜRKELİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı