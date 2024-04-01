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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 04:00
HÜDA PAR

  • KISALTMA

    HÜDA PAR

  • GENEL BAŞKAN

    Zekeriya Yapıcıoğlu

  • KURULUŞ TARİHİ

    19/12/2012
HÜDA PAR TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0.55
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%99.03
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%1.52 0
İL GENEL MECLİSİ
%2.11
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İLÇE ADAY OY ORAN
AKÇAKALE
Açılan Sandık Oranı %100.00
HALİL AYDIN 443 %0.92 Detay
BİRECİK
Açılan Sandık Oranı %89.20
MURAT ÇİMENDER 1152 %3.21 Detay
BOZOVA
Açılan Sandık Oranı %100.00
ABUZER ÖZAYDIN 1031 %4.05 Detay
CEYLANPINAR
Açılan Sandık Oranı %96.59
ADNAN SAĞLAM 580 %1.50 Detay
EYYÜBİYE
Açılan Sandık Oranı %100.00
AHMET İDEM 2450 %1.74 Detay
HALFETİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
SAİT ESEN 73 %0.36 Detay
HALİLİYE
Açılan Sandık Oranı %100.00
YAKUP ESMER 2825 %1.86 Detay
HARRAN
Açılan Sandık Oranı %99.49
MUSTAFA KEMAL BİNİCİ 44 %0.11 Detay
HİLVAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
İMAM BAZİK 1212 %5.72 Detay
KARAKÖPRÜ
Açılan Sandık Oranı %100.00
İBRAHİM BAYRAM 2270 %1.94 Detay
SİVEREK
Açılan Sandık Oranı %100.00
ABDURRAHİM SIMAK 1529 %1.36 Detay
SURUÇ
Açılan Sandık Oranı %100.00
ÖMER DURMAZ 1005 %2.40 Detay
VİRANŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
KAMİL TAZE 902 %1.05 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı