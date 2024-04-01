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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 01:55
HÜDA PAR

  • KISALTMA

    HÜDA PAR

  • GENEL BAŞKAN

    Zekeriya Yapıcıoğlu

  • KURULUŞ TARİHİ

    19/12/2012
HÜDA PAR TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0.54
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%94.84
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0.59 0
İL GENEL MECLİSİ
%0.64
Mersin Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
AKDENİZ
Açılan Sandık Oranı %87.86
ZÜBEYİR AKBAŞ 964 %0.82 Detay
ANAMUR
Açılan Sandık Oranı %77.54
İSMAİL CENGİZ BOYRAZ 66 %0.20 Detay
AYDINCIK
Açılan Sandık Oranı %100.00
İSMAİL EROĞLU 9 %0.11 Detay
BOZYAZI
Açılan Sandık Oranı %94.59
MURAT SOLAK 25 %0.15 Detay
ÇAMLIYAYLA
Açılan Sandık Oranı %100.00
LATİF AKPINAR 18 %0.29 Detay
ERDEMLİ
Açılan Sandık Oranı %87.94
FERHAT PINAR 130 %0.16 Detay
GÜLNAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
ALİ HAYDAR UCAL 16 %0.09 Detay
MEZİTLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
ABDULSELAM CANTAY 245 %0.21 Detay
MUT
Açılan Sandık Oranı %87.37
ÖMER BELEN 82 %0.23 Detay
SİLİFKE
Açılan Sandık Oranı %96.68
ABDULLAH DUMAN 162 %0.21 Detay
TARSUS
Açılan Sandık Oranı %91.47
SERVET ASLAN 1939 %1.11 Detay
TOROSLAR
Açılan Sandık Oranı %88.71
ABDURRAHMAN DOĞAN 1281 %0.89 Detay
YENİŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %98.98
ABDULLAH EKİNCİ 690 %0.49 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı