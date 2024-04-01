|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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AKDENİZ
Açılan Sandık Oranı %87.86
|ZÜBEYİR AKBAŞ
|964
|%0.82
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ANAMUR
Açılan Sandık Oranı %77.54
|İSMAİL CENGİZ BOYRAZ
|66
|%0.20
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AYDINCIK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|İSMAİL EROĞLU
|9
|%0.11
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BOZYAZI
Açılan Sandık Oranı %94.59
|MURAT SOLAK
|25
|%0.15
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ÇAMLIYAYLA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|LATİF AKPINAR
|18
|%0.29
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ERDEMLİ
Açılan Sandık Oranı %87.94
|FERHAT PINAR
|130
|%0.16
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GÜLNAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ALİ HAYDAR UCAL
|16
|%0.09
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MEZİTLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ABDULSELAM CANTAY
|245
|%0.21
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MUT
Açılan Sandık Oranı %87.37
|ÖMER BELEN
|82
|%0.23
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SİLİFKE
Açılan Sandık Oranı %96.68
|ABDULLAH DUMAN
|162
|%0.21
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TARSUS
Açılan Sandık Oranı %91.47
|SERVET ASLAN
|1939
|%1.11
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TOROSLAR
Açılan Sandık Oranı %88.71
|ABDURRAHMAN DOĞAN
|1281
|%0.89
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YENİŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %98.98
|ABDULLAH EKİNCİ
|690
|%0.49
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