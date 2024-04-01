|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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BABAESKİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MEHMET ŞERİF DEMİR
|13
|%0.07
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DEMİRKÖY
Açılan Sandık Oranı %70.00
|FAHRETTİN ÖZDEMİR
|1
|%0.06
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KOFÇAZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|AHMET DAŞ
|0
|%0
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LÜLEBURGAZ
Açılan Sandık Oranı %89.33
|SELAMİ AKKILIÇ
|81
|%0.12
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MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %99.00
|MUHAMMED SALİH KARAYNİR
|38
|%0.08
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PEHLİVANKÖY
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MEHMET NURİ CENGİZ
|1
|%0.08
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PINARHİSAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MÜRVET CENGİZ
|6
|%0.08
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VİZE
Açılan Sandık Oranı %89.19
|SEHER TOPRAK
|8
|%0.09
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|BELDELER
|ADAY
|OY
|ORAN
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AHMETBEY
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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ALPULLU
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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BÜYÜKKARIŞTIRAN
Açılan Sandık Oranı %81.25
|0
|%0
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BÜYÜKMANDIRA
Açılan Sandık Oranı %70.00
|0
|%0
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ÇAKILLI
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|%0
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EVRENSEKİZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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İĞNEADA
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|%0
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İNECE
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|%0
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KARAHALİL
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|%0
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KAVAKLI
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|%0
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KAYNARCA
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|%0
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KIYIKÖY
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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ÜSKÜP
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|%0
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