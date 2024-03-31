|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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AFŞİN
Açılan Sandık Oranı %77.66
|SİNAN KALAY
|51
|%0.16
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ANDIRIN
Açılan Sandık Oranı %70.09
|FATİH DAMLIBAĞ
|24
|%0.16
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ÇAĞLAYANCERİT
Açılan Sandık Oranı %77.59
|HACI KAHRAMAN
|26
|%0.25
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DULKADİROĞLU
Açılan Sandık Oranı %69.04
|DAVUT TEKER
|220
|%0.30
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EKİNÖZÜ
Açılan Sandık Oranı %65.62
|İLYAS KAÇAR
|5
|%0.12
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ELBİSTAN
Açılan Sandık Oranı %86.73
|CUMA TÜRKAN
|252
|%0.48
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GÖKSUN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|YUSUF ÖRER
|27
|%0.09
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NURHAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|AKİF BERTİZ
|10
|%0.15
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ONİKİŞUBAT
Açılan Sandık Oranı %76.04
|MEHMET KAYIŞLI
|302
|%0.18
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PAZARCIK
Açılan Sandık Oranı %80.87
|RAMAZAN MADENKUYU
|61
|%0.22
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TÜRKOĞLU
Açılan Sandık Oranı %63.64
|NİYAZİ AY
|47
|%0.18
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