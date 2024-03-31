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Ajans Veri Saati: 31 Mart 2024, 23:30
HÜDA PAR

  • KISALTMA

    HÜDA PAR

  • GENEL BAŞKAN

    Zekeriya Yapıcıoğlu

  • KURULUŞ TARİHİ

    19/12/2012
HÜDA PAR TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0.52
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%75.88
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0.19 0
İL GENEL MECLİSİ
%0.22
Kahramanmaraş Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
AFŞİN
Açılan Sandık Oranı %77.66
SİNAN KALAY 51 %0.16 Detay
ANDIRIN
Açılan Sandık Oranı %70.09
FATİH DAMLIBAĞ 24 %0.16 Detay
ÇAĞLAYANCERİT
Açılan Sandık Oranı %77.59
HACI KAHRAMAN 26 %0.25 Detay
DULKADİROĞLU
Açılan Sandık Oranı %69.04
DAVUT TEKER 220 %0.30 Detay
EKİNÖZÜ
Açılan Sandık Oranı %65.62
İLYAS KAÇAR 5 %0.12 Detay
ELBİSTAN
Açılan Sandık Oranı %86.73
CUMA TÜRKAN 252 %0.48 Detay
GÖKSUN
Açılan Sandık Oranı %100.00
YUSUF ÖRER 27 %0.09 Detay
NURHAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
AKİF BERTİZ 10 %0.15 Detay
ONİKİŞUBAT
Açılan Sandık Oranı %76.04
MEHMET KAYIŞLI 302 %0.18 Detay
PAZARCIK
Açılan Sandık Oranı %80.87
RAMAZAN MADENKUYU 61 %0.22 Detay
TÜRKOĞLU
Açılan Sandık Oranı %63.64
NİYAZİ AY 47 %0.18 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı