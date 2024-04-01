|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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AKYURT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|İBRAHİM HALİL AKMEŞE
|9
|%0.04
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ALTINDAĞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HARUN AGAH
|275
|%0.13
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AYAŞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|YUSUF ALPSOY
|4
|%0.04
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BALA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ABDULHALİM ÇELİK
|27
|%0.14
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BEYPAZARI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MEHMET TEKCANLI
|17
|%0.05
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ÇAMLIDERE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|SEYFULLAH AVCI
|6
|%0.06
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ÇANKAYA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|EMİNE ALPSOY
|293
|%0.05
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ÇUBUK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|BAHRİ ALTINDAĞ
|74
|%0.14
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ELMADAĞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|İSMAİL YARDIMCI
|150
|%0.52
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ETİMESGUT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|YUNUS YILMAZ
|567
|%0.16
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EVREN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MUSTAFA ÖZDEMİR
|0
|%0
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GÖLBAŞI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|İHSAN DEMİR
|119
|%0.13
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GÜDÜL
Açılan Sandık Oranı %100.00
|SÜLEYMAN ALPSOY
|4
|%0.06
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HAYMANA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MUSTAFA ATEŞ
|56
|%0.29
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KAHRAMANKAZAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ENGİN DİLBAZ
|36
|%0.10
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KALECİK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HALİT TANLAK
|13
|%0.14
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KEÇİÖREN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ÜMİT BİLİCİ
|396
|%0.08
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KIZILCAHAMAM
Açılan Sandık Oranı %100.00
|SÜMEYRA YILMAZ
|33
|%0.15
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MAMAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MURAT GÜNAYDIN
|272
|%0.07
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NALLIHAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ABDULKADİR ÖCÜT
|20
|%0.11
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POLATLI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ABDULVAHAP KOYUNCU
|122
|%0.17
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PURSAKLAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HAMDULLAH BAYRAM
|103
|%0.12
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ŞEREFLİKOÇHİSAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|CEMAL KİŞİ
|25
|%0.13
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SİNCAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|UBEYDULLAH ÇAKIR
|439
|%0.14
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YENİMAHALLE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|YILMAZ AKGÜL
|320
|%0.08
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