60
Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 02:55
GELECEK

  • KISALTMA

    GELECEK

  • GENEL BAŞKAN

    Ahmet Davutoğlu

  • KURULUŞ TARİHİ

    12/12/2019
GELECEK TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0.07
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%97.56
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0.18 0
İL GENEL MECLİSİ
%0.16
Samsun Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
19 MAYIS
Açılan Sandık Oranı %98.77
0 %0 Detay
ALAÇAM
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
ASARCIK
Açılan Sandık Oranı %98.18
0 %0 Detay
ATAKUM
Açılan Sandık Oranı %97.36
GÜNGÖR SOMUNCU 248 %0.20 Detay
AYVACIK
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
BAFRA
Açılan Sandık Oranı %97.97
0 %0 Detay
CANİK
Açılan Sandık Oranı %98.72
MEHMET AKKAYA 95 %0.19 Detay
ÇARŞAMBA
Açılan Sandık Oranı %98.67
0 %0 Detay
HAVZA
Açılan Sandık Oranı %97.93
0 %0 Detay
İLKADIM
Açılan Sandık Oranı %96.31
YAŞAR GÜNGÖR 470 %0.29 Detay
KAVAK
Açılan Sandık Oranı %99.12
0 %0 Detay
LADİK
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
SALIPAZARI
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
TEKKEKÖY
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
TERME
Açılan Sandık Oranı %99.07
HACI BİLAL ASLAN 208 %0.46 Detay
VEZİRKÖPRÜ
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
YAKAKENT
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı