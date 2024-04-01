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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 01:45
GELECEK

  • KISALTMA

    GELECEK

  • GENEL BAŞKAN

    Ahmet Davutoğlu

  • KURULUŞ TARİHİ

    12/12/2019
GELECEK TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0.07
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%94.10
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0.42 0
İL GENEL MECLİSİ
%0.77
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İLÇE ADAY OY ORAN
AKYAKA
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
ARPAÇAY
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
DİGOR
Açılan Sandık Oranı %100.00
MEHMET EROL ÖZDİNLER 38 %2.84 Detay
KAĞIZMAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
MUHAMMET EMİN PARLAK 716 %7.05 Detay
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
ONURCAN HİLMİ ULUSOY 193 %0.42 Detay
SARIKAMIŞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
SELİM
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
SUSUZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
BELDELER ADAY OY ORAN
DAĞPINAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı