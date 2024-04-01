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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 21:26
EMEP

  • KISALTMA

    EMEP

  • GENEL BAŞKAN

    Seyit Aslan

  • KURULUŞ TARİHİ

    25/11/1996
EMEP TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0.07
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%100.00
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0 0
İL GENEL MECLİSİ
%0.12
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İLÇE ADAY OY ORAN
AKYURT
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
ALTINDAĞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
İREM TAÇYILDIZ 234 %0.11 Detay
AYAŞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
DOĞA BAYBUĞA 8 %0.07 Detay
BALA
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
BEYPAZARI
Açılan Sandık Oranı %100.00
VELİ DOĞAN 24 %0.08 Detay
ÇAMLIDERE
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
ÇANKAYA
Açılan Sandık Oranı %100.00
İBRAHİM KAYGISIZ 1141 %0.20 Detay
ÇUBUK
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
ELMADAĞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
ETİMESGUT
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
EVREN
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
GÖLBAŞI
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
GÜDÜL
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
HAYMANA
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
KAHRAMANKAZAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
KALECİK
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
KEÇİÖREN
Açılan Sandık Oranı %100.00
HÜSEYİN KARAGUŞ 700 %0.14 Detay
KIZILCAHAMAM
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
MAMAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
İLKE IŞIK ÜNÜVAR 694 %0.18 Detay
NALLIHAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
POLATLI
Açılan Sandık Oranı %100.00
UĞUR CAN DÜZGÜN 97 %0.14 Detay
PURSAKLAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
ÖZLEM BOYRAZ ÖZEL 47 %0.05 Detay
ŞEREFLİKOÇHİSAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
ŞÜKRAN DOĞAN 25 %0.13 Detay
SİNCAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
METİN GÜL 256 %0.08 Detay
YENİMAHALLE
Açılan Sandık Oranı %100.00
YASEMİN KÖKTAŞ 956 %0.23 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı