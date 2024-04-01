|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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AKYURT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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ALTINDAĞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|İREM TAÇYILDIZ
|234
|%0.11
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AYAŞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|DOĞA BAYBUĞA
|8
|%0.07
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BALA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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BEYPAZARI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|VELİ DOĞAN
|24
|%0.08
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ÇAMLIDERE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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ÇANKAYA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|İBRAHİM KAYGISIZ
|1141
|%0.20
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ÇUBUK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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ELMADAĞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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ETİMESGUT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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EVREN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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GÖLBAŞI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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GÜDÜL
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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HAYMANA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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KAHRAMANKAZAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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KALECİK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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KEÇİÖREN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HÜSEYİN KARAGUŞ
|700
|%0.14
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KIZILCAHAMAM
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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MAMAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|İLKE IŞIK ÜNÜVAR
|694
|%0.18
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NALLIHAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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POLATLI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|UĞUR CAN DÜZGÜN
|97
|%0.14
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PURSAKLAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ÖZLEM BOYRAZ ÖZEL
|47
|%0.05
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ŞEREFLİKOÇHİSAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ŞÜKRAN DOĞAN
|25
|%0.13
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SİNCAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|METİN GÜL
|256
|%0.08
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YENİMAHALLE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|YASEMİN KÖKTAŞ
|956
|%0.23
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