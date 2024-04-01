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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 01:25
ADP

  • KISALTMA

    ADP

  • GENEL BAŞKAN

    Zeynep Yıkarbaba

  • KURULUŞ TARİHİ

    03/08/2021
ADP TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%92.65
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0 0
İL GENEL MECLİSİ
%0
Mersin Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
AKDENİZ
Açılan Sandık Oranı %83.33
0 %0 Detay
ANAMUR
Açılan Sandık Oranı %75.94
0 %0 Detay
AYDINCIK
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
BOZYAZI
Açılan Sandık Oranı %93.24
0 %0 Detay
ÇAMLIYAYLA
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
ERDEMLİ
Açılan Sandık Oranı %87.40
0 %0 Detay
GÜLNAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
MEZİTLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
MUT
Açılan Sandık Oranı %81.82
0 %0 Detay
SİLİFKE
Açılan Sandık Oranı %92.45
0 %0 Detay
TARSUS
Açılan Sandık Oranı %80.35
0 %0 Detay
TOROSLAR
Açılan Sandık Oranı %80.03
0 %0 Detay
YENİŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %95.26
0 %0 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı