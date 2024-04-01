|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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AKDENİZ
Açılan Sandık Oranı %82.97
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ANAMUR
Açılan Sandık Oranı %71.66
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AYDINCIK
Açılan Sandık Oranı %100.00
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BOZYAZI
Açılan Sandık Oranı %93.24
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ÇAMLIYAYLA
Açılan Sandık Oranı %93.10
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ERDEMLİ
Açılan Sandık Oranı %86.86
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GÜLNAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
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MEZİTLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
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MUT
Açılan Sandık Oranı %81.82
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SİLİFKE
Açılan Sandık Oranı %92.45
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TARSUS
Açılan Sandık Oranı %80.35
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TOROSLAR
Açılan Sandık Oranı %80.03
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YENİŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %95.09
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