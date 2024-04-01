|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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AYVACIK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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BAYRAMİÇ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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BİGA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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BOZCAADA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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ÇAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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ECEABAT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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EZİNE
Açılan Sandık Oranı %97.37
|0
|%0
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GELİBOLU
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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GÖKÇEADA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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LAPSEKİ
Açılan Sandık Oranı %97.37
|0
|%0
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MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %96.78
|0
|%0
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YENİCE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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|BELDELER
|ADAY
|OY
|ORAN
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ÇARDAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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EVREŞE
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|%0
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GEYİKLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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GÜMÜŞÇAY
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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KALKIM
Açılan Sandık Oranı %57.14
|0
|%0
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KARABİGA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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KAVAKKÖY
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|%0
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KEPEZ
Açılan Sandık Oranı %63.86
|0
|%0
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KÜÇÜKKUYU
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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TERZİALAN
Açılan Sandık Oranı %60.00
|0
|%0
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UMURBEY
Açılan Sandık Oranı %33.33
|0
|%0
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