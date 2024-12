Canlı bir senaryo! "Can Borcu" dizisi geri sayıma başladı

Başrollerinde Bülent İnal, Ebru Özkan Saban, Mine Tugay ve Cüneyt Mete'nin yer aldığı "Can Borcu" izleyenleri ekrana bağlayacak. Dramatik hikayesiyle izleyiciyi derin duygulara sürükleyecek olan "Can Borcu", aile bağları, yasak ilişkiler ve kuşak çatışmalarını çarpıcı bir şekilde işliyor. "Can Borcu"nda Emel karakterine hayat veren Mine Tugay, rolü ile ilgili ilk kez konuştu. Can Borcu'nun hikayesi, anlatımı, aile konusuna hassas yaklaşımı ve perspektifinin bir oyuncu olarak kendisini heyecanlandırdığını söyledi. Tugay, "İzleyici, gerçekçi bir anlatımla kavramları biraz sorgulayacak, aileye ve insana dair birçok şey bulacak. Benim hayat verdiğim Emel karakteri, gücü elinde tutmak isteyen, kendi doğrularını söylemekten çekinmeyen, geçmişte yaşadıklarından dolayı gardı yüksek bir kadın" dedi.

