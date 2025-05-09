Galatasaray’da hedef 100 milyon euro!

Galatasaray'da işler saha içerisinde iyi gittiği kadar saha dışarısında da kusursuz ilerliyor.



İyi ve sürdürebilir bir futbol takımı için kulübün finansal durumunun iyi olmasının önemini bilen Başkan Dursun Özbek ve yönetimi, gelecek sezon için hedeflerini büyüttü. Bu sezon kulüp tarihinde inanılmaz bir rekor kırarak sponsorluk gelirlerinde senelik 80 milyon euro gibi bir rakamı bulan sarı-kırmızılılar, formasına takacağı 5. yıldızla birlikte bu rakamı daha da yukarıya çekecek. Sportif başarının yanı sıra Riva ve Florya'dan elde edilecek gelirlerle kulüp borçlarından tamamen arındırılacak.



Ancak gelecek sezon 5. yıldızın yanı sıra Şampiyonlar Ligi faktörü de G.Saray için önemli bir fark yaratacak. Avrupa için formasına ayrı bir sponsor ile anlaşacak olan yönetim, kulübe yeni sponsorlar da kazandıracak. Böylece 80 milyon euro'yu bulan sponsorluk gelirleri 100 milyon seviyesine çekilecek. Kendi kendisine yetecek ve sürdürülebilir bir finansal tablo oluşturmak isteyen Başkan Dursun Özbek, hem Türkiye'den hem de dünyadan çok önemli firmalar ile temasta bulunuyor. Bir dönem daha göreve devam ederek başladığı projeleri bitirmek isteyen Başkan Özbek, gelir anlamında kulübe parlak dönemini yaşatıyor.



DEVLER LİGİ FAKTÖRÜ



Şampiyon olması halinde doğrudan Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan G.Saray, Avrupa maçları için formasına ayrı bir sponsor alacak.



OSİMHEN'E DE SPONSOR



Galatasaray yönetimi ayrıca olası bir Osimhen transferi için de maddi destek sağlayacak sponsorlar ile büyük bir aşama kaydetmiş durumda. Başarılı futbolcu kararını sezon sona erdikten sonra vereceğini yönetime iletirken, sarı-kırmızılılar boş durmuyor. Kulübe Osimhen için kaynak sağlayacak adımları atan yönetim, birkaç firmadan önemli teklifler aldı.