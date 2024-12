Yıldızlar geçidi! GQ Türkiye Men Of The Year 2024 Ödülleri sahiplerini buldu

GQ Türkiye Men of the Year 2024 ödülleri, Four Seasons Bosphorus'da düzenlenen görkemli bir törenle sahiplerini buldu. Yaratma cesaretinin ilk adımı olan 'rutinleri kırmak' temasıyla sıra dışı bir kurguya ev sahipliği yapan gecede müzik, spor, moda, sahne & gösteri, gastronomi, iş dünyası ve sanat dallarındaki çalışmalarıyla rutinleri kıran, yaşama özgünlük katan isimlere ödülleri takdim edildi

MUTLULUK GÖZ YAŞLARI

"Yılın Göz Alıcı Başarısı" ödülü Afra Saraçoğlu'nun oldu. Aldığı ödül ile duygulanan ve doğum gününde ödül almaktan duyduğu mutluluğu belirten Saraçoğlu, şunları söyledi: "Bugün tam da doğum günümde bu ödülü aldığım için çok mutluyum. Ben bu ödülü çalışan, üreten, yılmayan, ne yaşarsa yaşasın kahkahası eksik olmayan, başarıları göz alıcı olmak yerine göz ardı edilen tüm kadınlar adına alıyorum."



MESLEK AŞKI

Burak Deniz kazandığı "Yılın Ekran Yıldızı" ödülünü ünlü oyuncu Gürkan Uygun'un elinden aldı. Deniz, "Mesleğime aşığım. Aynı heyecanla aynı istekle aynı bu çocuksu duyguyla mesleğime devam ediyorum" dedi.

"ÖDÜL BANA MORAL OLDU"

"Yılın Komedi İnsanı" seçilen usta oyuncu Zafer Algöz, "Bizim mesleğimiz dışarıdan çok cazip ancak içeriden çok zor. 2024 yılı hayatımın en kötü senesiydi önce annemi sonra babamı kaybettim. Bu yılın bitimine doğru gelen bu ödül büyük bir moral oldu" diyerek dile getirdi.

"BENİM İÇİN ÇOK DEĞERLİ "

Mert Demir "Yılın Hype'ı" ödülünü rockstar Teoman'ın elinden aldı. Mert Demir, "Bu ödülü Teoman'dan alıyor olmak benim için çok çok değerli. Teoman bana kalbinden ne geliyorsa onu yapman gerektiğini gösteriyor" diyerek duygularını ifade etti.

"BENİM HAYALİMDİ..."

"Yılın Yükselen Yıldız Oyuncusu" ödülünü Burak Berkay Akgül kazandı. Genç yıldıza ödülünü Şevval Sam verdi. Akgül, "Küçükken çok hayal kuran bir insandım hala da öyleyim. Hayallerimi gerçekleştirmek için çok uğraştım. Bu ödülde benim bir hayalimdi bu yüzden hayallerime beni bir adım daha yaklaştırdığınız için teşekkür ederim" şeklinde konuştu.

AİLESİNE TEŞEKKÜR ETTİ

GQ Türkiye Men Of The Year 2024'te 'Yılın Oyuncusu' ödülünün sahibi Ekin Koç oldu. Koç'a ödülünü usta oyuncu Halit Ergenç verdi. Koç, "Teşekkür etmem gereken çok fazla insan var ancak ben tüm hakkımı ailemden yana kullanmak istiyorum" dedi.

"HERKES ADINA ALIYORUM"

GQ MEN of the Year 2024'te 'Yılın Kadını' ödülünü kazanan Gökçe Bahadır'a ödülü rol arkadaşı Salih Bademci tarafından takdim edildi. Bahadır, "Kadınların, çocukların öldürüldüğü bir dünyada her şey anlamını kaybetmiş durumda bizler için ancak yine de bizler hayata tutunmaya, kendi içimizde bir şeyleri anlamlandırmaya, pozitif kalmaya mecbur hissediyoruz kendimizi, çünkü bu dünyanın bizim gibi insanlara ihtiyacı var. O yüzden bende hayal kurmaya devam eden, umudunu kaybetmeyen herkes adına alıyorum" dedi.

DEDESİNE İTHAF ETTİ

Yılın Stil Sahibi Erkeği' ödülünün kazananı ise Can Hakko oldu. Hakko'ya ödülünü Ece Sükan takdim etti. Can Hakko, "Bu ödülü sevgili dedem Vitali Hakko'ya ithaf etmek istiyorum. O benim için bir moda ikonudur. Bu akşam bu ödülü aldıysam onun sayesindedir" ifadelerini kullandı.

"HEDEFLERİNİZİ BÜYÜK TUTUN"

Olimpiyatlarda atıcılıkta kazandığı madalya ve ikonik duruşuyla bütün dünyada fenomen olan Yusuf Dikeç'in 'Yılın Spor İnsanı' ödülünü aldı. Dikeç, "Gençlere şunu söylemek istiyorum; hayallerinizi ve hedeflerinizi büyük tutun. Sakın geri adım atmayın, çok çalışın. Yaptığınız her neyse tutkuyla çalışmayı sürdürün" dedi.



HER ZAMAN YANIMDA

Yılın Uluslararası Başarısı' ödülünü yurtdışındaki oyunculuk başarısıyla hepimizi gururlandıran İlker Kaleli kazandı. Kaleli'ye ödülünü Turkuvaz Dergi Genel Müdür Yardımcısı Özgür Atanur takdim etti. Kaleli, "Sıla'ya ne olursa olsun her halimde yanımda olduğu için çok teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.