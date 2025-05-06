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Trump şimdi de Hollywood’a el attı! Film sektörünü şaşkına çeviren çağrı

ABD Başkanı Donald Trump’ın yeni hedefi Hollywood. Trump, pazar gecesi yaptığı flaş açıklamada yurt dışında üretilen filmlere yüzde 100 gümrük vergisi uygulanması için çağrı yaptı. “ABD’de film endüstrisi ölüyor” diyen Trump, Amerika Birleşik Devletleri Ticaret Temsilcisi'ne süreci derhal başlatma yetkisi verdiğini söyledi.

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Giriş Tarihi :06 Mayıs 2025 , 09:31 Güncelleme Tarihi :06 Mayıs 2025 , 09:47
Trump şimdi de Hollywood’a el attı! Film sektörünü şaşkına çeviren çağrı

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ABD Başkanı Donald Trump şimdi de Hollywood'a el atıyor. Trump, pazar gecesi Truth Social sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda yurtdışında üretilen filmlere yüzde 100 gümrük vergisi uygulaması için çağrı yaptı. Trump'ın çağrısı film sektöründe şaşkınlığa yol açtı.

ABD Başkanı Donald Trump, ReutersABD Başkanı Donald Trump, Reuters

TRUMP "YETKİYİ VERİYORUM" DEDİ

Trump Truth Social hesabında yaptığı paylaşımda "Amerika'daki Film Endüstrisi çok hızlı bir şekilde ÖLÜYOR. Bu, diğer Milletler tarafından koordineli bir çabadır ve bu nedenle bir Ulusal Güvenlik tehdididir. Her şeye ek olarak, bir mesaj ve propagandadır! Bu nedenle, Ticaret Bakanlığı'na ve Amerika Birleşik Devletleri Ticaret Temsilcisi'ne, Ülkemize gelen ve Yabancı Topraklarda üretilen tüm Filmler için %100 Gümrük Vergisi uygulama sürecini derhal başlatma yetkisi veriyorum. FİLMLERİN YİNE AMERİKA'DA YAPILMASINI İSTİYORUZ!" ifadelerini kullandı.

Hollywood, ReutersHollywood, Reuters

TİCARET BAKANLIĞI VE BEYAZ SARAY'DAN AÇIKLAMA

Trump'ın paylaşımı üzerine ABD Ticaret Bakanı Howard Lutnick, pazar gecesi X hesabından paylaştığı yazıda, "Bunun üzerinde çalışıyoruz" ifadelerini kullandı. Beyaz Saray sözcüsü Kush Desai ise pazartesi günü e-posta yoluyla şu açıklamayı yaptı:

Yabancı film tarifeleri konusunda henüz nihai bir karar alınmamış olsa da Yönetim, ülkemizin ulusal ve ekonomik güvenliğini korurken Hollywood'u Yeniden Harika Yapma yolunda Başkan Trump'ın direktifini yerine getirmek için tüm seçenekleri araştırıyor.

Hollywood, ReutersHollywood, Reuters270 GÜN SÜRE

Başkanın, yabancı filmlerin ulusal güvenliğe tehdit oluşturduğu yönündeki iddiası, 1962 tarihli bir ticaret yasasının çelik ve alüminyum gibi ürünlere daha önce vergi getirmek için kullanılan hükmüne dayanabileceğini gösteriyor.

Bu yasanın 232. Maddesi kapsamında, Ticaret Bakanlığı'nın, yabancı filmlerin ithalatının ulusal güvenliğe tehdit oluşturup oluşturmadığını incelemek için 270 güne kadar süresi bulunuyor. Soruşturma tamamlandıktan sonra, başkanın ithalata gümrük vergisi uygulama yetkisi olacak.

ABD Başkanı Donald Trump, ReutersABD Başkanı Donald Trump, Reuters

"FİLM ENDÜSTRİMİZİ ÇALDILAR"

ABD Başkanı, "Geçtiğimiz hafta çok kapsamlı bir araştırma yaptım ve artık çok az film çekiyoruz. Hollywood yok ediliyor. Diğer uluslar film endüstrimizi çaldı. Eğer Amerika Birleşik Devletleri içinde bir film yapmaya istekli değillerse gelen filmlere gümrük vergisi koymalıyız." dedi.

Trump, yabancı yapım filmlere "büyük miktarda para" veren hükümetlerin "bir anlamda ABD için bir tehdit" oluşturduğunu söyledi.

Trump, bunun hangi tür filmleri etkileyeceği konusunda herhangi bir ayrıntı vermedi. Bu tarifelerin yalnızca yabancı filmlere, yurtdışında çekilen Amerikan yapımı filmlere, yurtdışında post prodüksiyonu yapılan gişe rekorları kıran filmlere veya sınır ötesi prodüksiyonun diğer örneklerine uygulanıp uygulanmayacağı belirsizliğini koruyor. Ayrıca, herhangi bir tarifenin televizyon programlarına uygulanıp uygulanmayacağı da belirsiz.

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